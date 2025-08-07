The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Цены на лекарства

Фармацевтическая отрасль: ахиллесова пята Швейцарии?

Фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно стала её наиболее уязвимым звеном.
Фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно стала её наиболее уязвимым звеном. Keystone

Мощная фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно в ситуации таможенного конфликта с Соединёнными Штатами стала её наиболее уязвимым звеном.

11 минут

Я пишу репортажи о швейцарской фармацевтической промышленности и здравоохранении, включая такие темы, как доступность лекарств, биомедицинские инновации и проблемы, связанные с тяжёлыми заболеваниями, например, с раком. Выросла недалеко от Сан-Франциско и изучала международные отношения с акцентом на экономику развития и политику в области здравоохранения. До прихода в SWI swissinfo.ch в 2018 году работала журналистом-фрилансером и исследователем в области бизнеса и прав человека.

Намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 39% на товары швейцарского происхождения вызвало серьёзную обеспокоенность в деловых кругах и вынудило швейцарских политиков срочно вылететь в Вашингтон. Это неудивительно: заявленная ставка более чем вдвое превышает тариф, согласованный США с Европейским союзом (ЕС), и является одной из самых высоких в мире.

И всё же одна отрасль смогла, по крайней мере пока, увернуться от удара: фармацевтика. «Швейцария оказалась в заложниках у фармацевтической промышленности, — заявил 2 августа 2025 года в интервью газете Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка генеральный директор часовой компании Breitling Жорж Керн (Georges Kern). — Американские пошлины затрагивают все экспортно-ориентированные сектора экономики, кроме одного: фарминдустрии, которая, собственно, и спровоцировала нынешнюю ситуацию. Цинизм в том, что именно она и осталась вне зоны действия высоких тарифов».

Перенос производства невозможен

Действительно, ранее Дональд Трамп вообще пригрозил ввести пошлины на все фармацевтические товары в размере более 200%, однако, опасаясь резкого роста цен на внутреннем рынке США, ограничился пока 15-процентным тарифом на медикаменты из стран ЕС. Разочарование Жоржа Керна можно понять: даже если бы швейцарской делегации удалось добиться смягчения новых условий, чего ей сделать после встречи Карин Келлер-Зуттер с Марком Рубио не удалось*, часовая промышленность всё равно оказалась бы под ударом. Ведь согласно действующим нормам, любая продукция, в том числе и часы, претендующая на маркировку «Swiss made», должна быть произведена на территории Швейцарии минимум на 60%, что делает перенос производства за рубеж с целью обойти пошлины практически невозможным.

Фармацевтика, тем временем, формирует от 50 до 60% швейцарского экспорта в США и, по мнению американской администрации, в значительной степени способствует формированию двустороннего торгового дефицита, который президент Трамп оценивает в 40 миллиардов долларов (примерно 49,6 миллиарда швейцарских франков). В интервью телеканалу CNBCВнешняя ссылка он отклонил просьбу президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) о снижении тарифов, заявив: «Они зарабатывают целое состояние на своих лекарствах». По мнению аналитиков, новые таможенные тарифы следует рассматривать как инструмент давления, с помощью которого США пытаются подтолкнуть Швейцарию к тому, чтобы та принудила свои фармацевтические компании к снижению цен на лекарства на американском рынке.

В день, когда тарифы были впервые публично озвучены, Дональд Трамп направил письма 17 крупнейшим фармкомпаниям — в том числе швейцарской Novartis и американской дочерней структуре Roche, компании Genentech — с требованием принять немедленные меры по снижению цен. «Трамп использует тарифы как инструмент шантажа. Это способ наказать за поведение, которое ему не нравится», — заявила в комментарии для портала Swissinfo бывший еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём (Cecilia Malmström), ныне старший научный сотрудник вашингтонского Peterson Institute for International Economics.

 Экономика и роль фармацевтики

Утверждение о том, что швейцарская экономика якобы находится в зависимости от фармацевтической отрасли, является, по мнению экспертов, не только политически, но и экономически необоснованным. Так, например, считает Йоханнес фон Мандах (Johannes von Mandach), руководитель отдела экономических исследований цюрихской консалтинговой компании Wellershof & Partners. «Международная торговля — это не игра с нулевой суммой, — поясняет он. — Когда страна, такая как Швейцария, специализируется на производстве определённой продукции или предоставлении конкретных услуг, это не даёт ей несправедливого преимущества. Напротив, это естественный и желательный результат работы глобальной экономики, основанной на разделении труда».

С аналогичных позиций выступает и Сесилия Мальмстрём. По её словам, утверждение о том, что Соединённые Штаты находятся в невыгодном положении, не выдерживает критики. «Нельзя сводить торговлю к простой арифметике плюсов и минусов, — отметила она. — Баланс не обязателен, если стороны действуют на равных условиях». На протяжении последних 30 лет фармацевтическая отрасль Швейцарии развивалась очень активно. Этому способствовали выгодная налоговая политика, высокий уровень образования и квалификации рабочей силы, а также стратегически выгодное расположение страны в самом центре Европы.

«Фармацевтика остаётся сегодня одним из немногих устойчивых драйверов роста швейцарской экономики, — подчёркивает Й. фон Мандах. — Без неё прирост ВВП на душу населения за последние годы был бы практически незаметен, при том, что такие сектора, как банковское дело и промышленное производство, из-за высоких затрат и усиленного регулирования испытывают заметное замедление роста». Сейчас фармацевтический сектор обеспечивает около 7% валового внутреннего продукта Швейцарии и дает работу приблизительно 50 000 человек.

В стране находятся штаб-квартиры двух крупнейших фармацевтических корпораций в мире — Roche и Novartis. Кроме того, в Швейцарии работают представительства американских компаний, таких как Merck (MSD) и AbbVie. От этого выигрывают и пациенты в самих США: многие препараты разрабатываются и производятся в швейцарских лабораториях. Однако цены на лекарства в США остаются одними из самых высоких в мире. Согласно исследованию фонда Rand Corporation, американские потребители платят за рецептурные препараты в среднем в два с половиной раза больше, чем европейцы.

Это объясняется, прежде всего, тем, что в Европе государство регулирует цены на лекарства, тогда как в США такого регулирования нет. Швейцарская фармацевтика, запертая в относительно небольшом внутреннем рынке, в значительной степени зависит от экспорта, прежде всего в США. И эта зависимость теперь используется Вашингтоном как рычаг политического давления. «Трамп хочет показать на примере Швейцарии, как он умеет решать проблемы», — заявил экономист банка Raiffeisen Домагой Арапович (Domagoj Arapović) в интервью газете Tages-AnzeigerВнешняя ссылка. Похожие меры, по его мнению, могли бы быть применены и в отношении Европейского союза. Однако более обширный и диверсифицированный рынок ЕС даёт Брюсселю куда больше возможностей для манёвра.

Под дулом пистолета

Федеральный совет оказался в затруднительном положении. С одной стороны, правительство стремится смягчить тарифную нагрузку на швейцарский бизнес, с другой — ещё в январе 2024 года страна полностью отменила ввозные пошлины на промышленные товары из США. Сегодня 99% американского импорта поступает в Швейцарию беспошлинно. «Берн вряд ли сможет пойти на какие-либо дальнейшие уступки, — считает Й. фон Мандах. — Торговля между этими странами уже в значительной степени либерализована, при этом Швейцария остаётся одним из крупнейших инвесторов в экономику США».

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) недавно объявила о намерении вложить в США дополнительные инвестиции на сумму около 150 миллиардов долларов. В пересчёте на душу населения это больше, чем может предложить любая другая страна мира. Компании Roche и Novartis, в свою очередь, подтвердили планы по вложению миллиардов долларов в строительство новых производственных площадок в США. Предполагается, что ключевые препараты, предназначенные для американского рынка, будут производиться непосредственно на территории Соединённых Штатов.

На фоне нарастающего политического давления некоторые швейцарские парламентарии предложили ужесточить контроль над деятельностью фармацевтических компаний. Компания Roche, в частности, начала переговоры с правительством США о сокращении цепочек посредников и переходе к прямым поставкам лекарств. Однако, как подчёркивает Й. фон Мандах, подобные шаги со стороны отдельных компаний не способны решить проблему системно. «Да и ответственность в данном случае лежит прежде всего на американских законодателях», — отмечает он.

В мае 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении «режима наибольшего благоприятствования» (Most-Favored Nation, MFN), согласно которому цены на лекарства в США должны быть привязаны к стоимости аналогичных препаратов в других развитых странах. Президент утверждает, что американские потребители фактически субсидируют глобальное здравоохранение, и требует от Европы тоже поднять цены, с целью поддержки инноваций в этой сфере. Однако для полноценного запуска инициативы потребуется одобрение Конгресса и внесение поправок в американское законодательство.

В письмахВнешняя ссылка, направленных 17 крупнейшим фармацевтическим компаниям, включая Novartis и Roche, Трамп повторно потребовал привести цены в соответствие с режимом MFN, установив крайний срок — 29 сентября. Одновременно он заявил о возможности введения тарифов на фармацевтическую продукцию в размере до 250%. При этом пока неясно, как такие меры отразятся на Швейцарии, учитывая, что значительная часть действующих веществ уже производится за пределами этой страны.

Аналогично неизвестно, как отразится 15-процентная пошлина на препараты из Европейского союза на цены в США. «Многие страны мира оказались сейчас под серьёзным давлением: от них требуют как можно быстрее пойти на уступки США, — подчёркивает Сесилия Мальмстрём. — Но это не обычные переговоры между равными партнёрами, которые ведутся на основе доброй воли. Это переговоры под дулом пистолета». Согласно официальному графику, новые американские тарифы в отношении Швейцарии вступают в силу, как уже упоминалось, 7 августа.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

*Материал был актуализирован 7 августа 2025 года в 10 часов 41 мин.

