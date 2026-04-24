В Швейцарии предлагают притормозить рост расходов на чиновников

Новая народная законодательная инициатива требует ограничить темпы увеличения расходов на федеральных госслужащих.

Расходы на зарплаты федеральных госслужащих не должны увеличиваться быстрее, чем медианная (не путать со средней) зарплата в Швейцарии. Этого требует инициатива, запущенная молодёжным крылом партии «Либералы» (FDP / Jungfreisinnige). В инициативный комитет вошли также депутаты федерального парламента от правой Швейцарской народной партии (SVP), партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), партии «Центр» (Die Mitte) и партии «Зелёные либералы» (GLP).

Текст инициативы «За справедливый баланс между федеральной администрацией и населением (административный тормоз)» был на прошлой неделе, как того требует закон, опубликован в Федеральном вестнике (Bundesblatt). Теперь у комитета есть время до 14 октября 2027 года, чтобы собрать необходимые для её регистрации 100 000 действительных подписей.

Вузы не в счет

Инициатива предусматривает, что расходы на зарплаты федеральных служащих — как в центральных, так и в децентрализованных структурах — не должны в процентном выражении увеличиваться быстрее медианной зарплаты в стране. При этом в расчёт предлагается включать и административные задачи, переданные внешним подрядчикам. Из-под действия инициативы предлагается вывести Федеральные технологические институты (ETH и EPFL) и Федеральную высшую школу профессионального образования (Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung).

Кроме того, если федеральным властям потребуется дополнительный персонал в условиях «серьёзного нарушения общественного порядка» или в интересах безопасности, такое решение должно будет одобрить парламент. Представители буржуазных партий (правый и правоцентристский спектр) уже неоднократно выступали с подобными предложениями, призывая сократить расходы на федеральных служащих и ограничить передачу административных задач внешним подрядчикам. Сокращение расходов на оплату труда в федеральной администрации уже предусмотрено и в рамках программы бюджетной экономии «Entlastungspaket 27».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

