The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Бюджет Швейцарии в плюсе, но экономить все равно надо

Федеральные счета закрыты на миллиард лучше, чем было запланировано в бюджете
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Keystone-SDA

Федеральный бюджет оказался с профицитом, так что финансовая ситуация страны сейчас лучше запланированной, но кабмин все равно требует экономить.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Федеральный бюджет Швейцарии по итогам 2025 года был сведен с профицитом в 0,3 млрд франков: предусмотренного дефицита в 0,8 млрд франков не возникло. Таким образом, итог оказался более чем на один миллиард франков лучше бюджетных расчётов. Финансовая ситуация страны выглядит лучше, чем ожидалось, однако правительство всё равно настаивает на необходимости экономии.

Основной причиной положительного результата стали временные дополнительные доходы из кантона Женева. Именно поэтому Федеральный совет предостерегает от чрезмерного оптимизма. По оценке кабинета министров, несмотря на профицит, положение федеральных финансов остаётся напряжённым. На 2027 и 2029 годы прогнозируются структурные дефициты в размере от двух до четырёх миллиардов франков — даже с учётом рассматриваемого парламентом пакета мер по сокращению бюджетных расходов («список Гайара») и запланированного повышения ставки НДС, средства от которого предполагается направить на нужды армии и сферы безопасности.

Показать больше
Многофункциональный, как НДС: швейцарский карманный нож с 87 инструментами и 141 функцией.

Показать больше

Швейцарская политика

НДС: подлинное швейцарское универсальное оружие

Этот контент был опубликован на Правительство решило поднять НДС на 0,8% и отдать эти деньги армии. Почему в Швейцарии этот налог – истинный «мастер на все руки»?

Читать далее НДС: подлинное швейцарское универсальное оружие

Совет кантонов уже сократил объём спорного пакета экономии примерно на 900 млн франков. В результате, по оценке правительства, проект бюджета на 2027 год в его нынешнем виде больше не является сбалансированным. С учётом обновлённых оценок доходов и расходов уже сейчас ожидается структурный дефицит около 400 млн франков. Профильная комиссия Национального совета намерена обсудить свои предложения по пакету экономии в конце недели; сам «список Гайара» будет рассматриваться во время весенней сессии парламента, которая завершится 20 марта.

Если целевое повышение НДС на 0,8 процентного пункта будет одобрено парламентом и поддержано на референдуме, то бюджет 2028 года станет сбалансированным. Однако уже с 2029 года вновь прогнозируется структурный дефицит примерно на уровне 0,8 млрд франков. Без повышения НДС на 2028 год ожидается дефицит около 0,7 млрд франков, который в 2029 году может увеличиться до 1,8 млрд. В результате федеральным властям, вероятно, придётся притормозить реализацию ряда проектов в сфере цифровой трансформации экономики и общества.

Показать больше
Опрос показывает, что общественность не поддерживает повышение НДС

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцарцы не хотят финансировать армию за счет НДС

Этот контент был опубликован на Швейцарцы выступают против повышения налога на добавленную стоимость с целью дополнительного финансирования армии.

Читать далее Швейцарцы не хотят финансировать армию за счет НДС
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR