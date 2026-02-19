Бюджет Швейцарии в плюсе, но экономить все равно надо

Федеральный бюджет оказался с профицитом, так что финансовая ситуация страны сейчас лучше запланированной, но кабмин все равно требует экономить.

Федеральный бюджет Швейцарии по итогам 2025 года был сведен с профицитом в 0,3 млрд франков: предусмотренного дефицита в 0,8 млрд франков не возникло. Таким образом, итог оказался более чем на один миллиард франков лучше бюджетных расчётов. Финансовая ситуация страны выглядит лучше, чем ожидалось, однако правительство всё равно настаивает на необходимости экономии.

Основной причиной положительного результата стали временные дополнительные доходы из кантона Женева. Именно поэтому Федеральный совет предостерегает от чрезмерного оптимизма. По оценке кабинета министров, несмотря на профицит, положение федеральных финансов остаётся напряжённым. На 2027 и 2029 годы прогнозируются структурные дефициты в размере от двух до четырёх миллиардов франков — даже с учётом рассматриваемого парламентом пакета мер по сокращению бюджетных расходов («список Гайара») и запланированного повышения ставки НДС, средства от которого предполагается направить на нужды армии и сферы безопасности.

Совет кантонов уже сократил объём спорного пакета экономии примерно на 900 млн франков. В результате, по оценке правительства, проект бюджета на 2027 год в его нынешнем виде больше не является сбалансированным. С учётом обновлённых оценок доходов и расходов уже сейчас ожидается структурный дефицит около 400 млн франков. Профильная комиссия Национального совета намерена обсудить свои предложения по пакету экономии в конце недели; сам «список Гайара» будет рассматриваться во время весенней сессии парламента, которая завершится 20 марта.

Если целевое повышение НДС на 0,8 процентного пункта будет одобрено парламентом и поддержано на референдуме, то бюджет 2028 года станет сбалансированным. Однако уже с 2029 года вновь прогнозируется структурный дефицит примерно на уровне 0,8 млрд франков. Без повышения НДС на 2028 год ожидается дефицит около 0,7 млрд франков, который в 2029 году может увеличиться до 1,8 млрд. В результате федеральным властям, вероятно, придётся притормозить реализацию ряда проектов в сфере цифровой трансформации экономики и общества.

