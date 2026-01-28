Украл, исправился – получил паспорт Швейцарии?
Комиссия по натурализации кантона Ааргау после повторной проверки поддержала предоставление прав гражданства заявительнице с двумя правонарушениями. Это решение вызвало резкую критику со стороны правоцентристских сил.
Комиссия по натурализации парламента кантона Ааргау (Einbürgerungskommission, EBK) повторно рассмотрела ходатайство о предоставлении прав гражданства молодой иностранке и пришла к выводу, что заявительница «вполне соответствует требованиям и критериям натурализации». На прошлой неделе Комиссия представила соответствующий отчёт.
Ранее в парламенте кантона со стороны правоцентристских сил звучала критика в связи с двумя совершёнными заявительницей в подростковом возрасте правонарушений, квалифицированных как «мелкие магазинные кражи». В ноябре 2025 года депутат Большого совета (Grosser Rat, парламента кантона) от партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Тим Фозер (Tim Voser) заявил, что в отношении данной персоны имеются основания усматривать в ее поведении «явные признаки системноц склонности к совершениям правонарушений, что явно не соответствует критериям натурализации».
Малая степень тяжести
По его словам, «большинство фракции FDP выступило против удовлетворения ходатайства данной персоны о предоставлении ей швейцарского гражданства». Тем не менее, кантональная Комиссия по натурализации в своем недавнем итоговом заключении указала, что речь идёт о правонарушениях (проступках) малой степени тяжести (Übertretungen) в сфере имущественных преступлений. В такой ситуации отказ в предоставлении прав гражданства был бы «несоразмерной санкцией» с точки зрения принципа пропорциональности / адекватности, закреплённого в швейцарском праве.
Аналогичная правовая коллизия уже возникала в этом регионе и ранее. В 2022 году административный суд кантона Ааргау отменил решение парламента кантона, отказавшего в натурализации 18-летнему заявителю, совершившему в юности три магазинные кражи на общую сумму 123 франка. Суд тогда признал этот отказ «необоснованным» и «произвольным» и, исходя из принципов верховенства права и пропорциональности, признал заявителя подлежащим натурализации.
В данном же случае, как указано в отчёте EBK, соответствующая община в апреле 2024 года уже предоставила заявительнице «гарантию гражданства» (Zusicherung des Gemeindebürgerrechts). На кантональном уровне в рамках обычной проверки всех документов было установлено, что оба указанных инцидента имели место в 2024 году и были зафиксированы ювенальной прокуратурой кантона Ааргау (Jugendanwaltschaft) в качестве «проступков» (Übertretungen).
Первым правонарушением было хищение флакона с парфюмом стоимостью 135 франков. Второе было выявлено при просмотре видеозаписей: несколькими днями ранее, как оказалось, заявительница похитила чехол для мобильного телефона стоимостью 49 франков. В качестве меры наказания ювенальной прокуратурой было назначено личное участие в «теоретическом семинаре правового осмысления правонарушения». В письменном объяснении, представленном заявительницей, по информации из отчёта EBK, она выразила раскаяние, чувство стыда и указала на тяжёлое психоэмоциональное состояние, в котором она тогда пребывала в связи с самоубийством близкой подруги.
Натурализация снизу вверх
Комиссия также приняла во внимание актуальный социальный и профессиональный статус заявительницы. Сейчас она проходит профессиональное обучение по программе «экономист» с получением федерального аттестата профессиональной квалификации (Kauffrau EFZ). Характеристика от предприятия, в котором она проходит обучение, была положительной. Это было учтено в качестве доказательства ее «устойчивой интеграции в швейцарское общество». С учётом всех обстоятельств комиссия и сочла заявительницу достойной получения кантонального гражданства.
Напомним, что права гражданства в Швейцарии предоставляются «снизу вверх»: сначала человек получает право быть гражданином общины, затем, если кантональный и федеральный уровень не имеют никаких возражений со своей стороны, данное лицо получает швейцарское гражданство. Именно поэтому в ходе процедуры натурализации особое внимание в Швейцарии уделяется степени реальной интеграции заявителя или заявительницы в локальное гражданское сообщество. В данном случае окончательное решение примут сначала парламент кантона, а потом и федеральные миграционные власти.
