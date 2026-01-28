Украл, исправился – получил паспорт Швейцарии?

В кантоне Ааргау гражданство могут дать заявительнице с двумя зафиксированными в прошлом правонарушениями. Keystone-SDA

Комиссия по натурализации кантона Ааргау после повторной проверки поддержала предоставление прав гражданства заявительнице с двумя правонарушениями. Это решение вызвало резкую критику со стороны правоцентристских сил.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Ladendiebstahl von 184 Franken ist Crux für Einbürgerung im Aargau Оригинал Читать далее Ladendiebstahl von 184 Franken ist Crux für Einbürgerung im Aargau

Комиссия по натурализации парламента кантона Ааргау (Einbürgerungskommission, EBK) повторно рассмотрела ходатайство о предоставлении прав гражданства молодой иностранке и пришла к выводу, что заявительница «вполне соответствует требованиям и критериям натурализации». На прошлой неделе Комиссия представила соответствующий отчёт.

Ранее в парламенте кантона со стороны правоцентристских сил звучала критика в связи с двумя совершёнными заявительницей в подростковом возрасте правонарушений, квалифицированных как «мелкие магазинные кражи». В ноябре 2025 года депутат Большого совета (Grosser Rat, парламента кантона) от партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Тим Фозер (Tim Voser) заявил, что в отношении данной персоны имеются основания усматривать в ее поведении «явные признаки системноц склонности к совершениям правонарушений, что явно не соответствует критериям натурализации».

Малая степень тяжести

По его словам, «большинство фракции FDP выступило против удовлетворения ходатайства данной персоны о предоставлении ей швейцарского гражданства». Тем не менее, кантональная Комиссия по натурализации в своем недавнем итоговом заключении указала, что речь идёт о правонарушениях (проступках) малой степени тяжести (Übertretungen) в сфере имущественных преступлений. В такой ситуации отказ в предоставлении прав гражданства был бы «несоразмерной санкцией» с точки зрения принципа пропорциональности / адекватности, закреплённого в швейцарском праве.

Аналогичная правовая коллизия уже возникала в этом регионе и ранее. В 2022 году административный суд кантона Ааргау отменил решение парламента кантона, отказавшего в натурализации 18-летнему заявителю, совершившему в юности три магазинные кражи на общую сумму 123 франка. Суд тогда признал этот отказ «необоснованным» и «произвольным» и, исходя из принципов верховенства права и пропорциональности, признал заявителя подлежащим натурализации.

В данном же случае, как указано в отчёте EBK, соответствующая община в апреле 2024 года уже предоставила заявительнице «гарантию гражданства» (Zusicherung des Gemeindebürgerrechts). На кантональном уровне в рамках обычной проверки всех документов было установлено, что оба указанных инцидента имели место в 2024 году и были зафиксированы ювенальной прокуратурой кантона Ааргау (Jugendanwaltschaft) в качестве «проступков» (Übertretungen).

Напомним, что права гражданства в Швейцарии предоставляются «снизу вверх»: сначала человек получает право быть гражданином общины, затем, если кантональный и федеральный уровень не имеют никаких возражений со своей стороны, данное лицо получает швейцарское гражданство. Keystone

Первым правонарушением было хищение флакона с парфюмом стоимостью 135 франков. Второе было выявлено при просмотре видеозаписей: несколькими днями ранее, как оказалось, заявительница похитила чехол для мобильного телефона стоимостью 49 франков. В качестве меры наказания ювенальной прокуратурой было назначено личное участие в «теоретическом семинаре правового осмысления правонарушения». В письменном объяснении, представленном заявительницей, по информации из отчёта EBK, она выразила раскаяние, чувство стыда и указала на тяжёлое психоэмоциональное состояние, в котором она тогда пребывала в связи с самоубийством близкой подруги.

Натурализация снизу вверх

Комиссия также приняла во внимание актуальный социальный и профессиональный статус заявительницы. Сейчас она проходит профессиональное обучение по программе «экономист» с получением федерального аттестата профессиональной квалификации (Kauffrau EFZ). Характеристика от предприятия, в котором она проходит обучение, была положительной. Это было учтено в качестве доказательства ее «устойчивой интеграции в швейцарское общество». С учётом всех обстоятельств комиссия и сочла заявительницу достойной получения кантонального гражданства.

Напомним, что права гражданства в Швейцарии предоставляются «снизу вверх»: сначала человек получает право быть гражданином общины, затем, если кантональный и федеральный уровень не имеют никаких возражений со своей стороны, данное лицо получает швейцарское гражданство. Именно поэтому в ходе процедуры натурализации особое внимание в Швейцарии уделяется степени реальной интеграции заявителя или заявительницы в локальное гражданское сообщество. В данном случае окончательное решение примут сначала парламент кантона, а потом и федеральные миграционные власти.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

