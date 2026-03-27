Собаки существенно изменяют воздух в жилых помещениях
Собаки влияют на качество воздуха в квартирах и домах. Новое исследование, проведённое в Лозанне, впервые измерило, какие газы, частицы и микроорганизмы четвероногие привносят во внутренние помещения.
Как сообщила Федеральная политехническая школа Лозанны (Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne, EPFL), полученные данные могут лечь в основу более точных моделей процессов, определяющих качество воздуха в помещениях. При этом влияние человека на состав воздуха в помещениях изучено достаточно хорошо, тогда как вклад домашних животных до сих пор практически не учитывался.
Согласно данному исследованию, крупная собака в состоянии покоя выделяет примерно столько же углекислого газа (CO₂), сколько и взрослый человек. Объём выделяемого аммиака также в целом сопоставим. Этот газ образуется при распаде белков и выделяется через кожу и с выдыхаемым воздухом. Но наибольшее влияние собаки оказывают на концентрацию взвешенных в воздухе биологических и органических частиц.
При встряхивании, почесывании или поглаживании они поднимают в воздух значительные количества пыли, пыльцы, растительных остатков и микроорганизмов. Крупные собаки при этом выделяют в два-четыре раза больше микроорганизмов, чем человек в том же помещении. По сути, собаки заносят биологический материал с улицы в дом и затем разносят его по помещению.
Показать больше
Однако повышенное разнообразие таких частиц не обязательно является негативным фактором. Учёные подчёркивают это отдельно: некоторые исследования указывают на то, что контакт с различными микроорганизмами может способствовать развитию и укреплению иммунной системы, особенно у детей. Исследователи также проанализировали химические процессы, происходящие в помещении.
Озон, поступающий в квартиру с улицы, реагирует с кожными жирами человека, образуя новые соединения — в частности альдегиды и кетоны. В этих реакциях важную роль играет сквален — компонент кожного сала. Собаки сами сквален не вырабатывают. Однако при контакте с человеком часть кожных жиров переносится на их шерсть и затем тоже может вступать в реакцию с озоном. Тем не менее в помещении с собакой образуется в среднем примерно на 40% меньше вторичных продуктов озоновых реакций, чем в помещении только с человеком.
Для своих измерений команда использовала контролируемую экологическую камеру EPFL во Фрибуре. Были исследованы две группы животных: одна состояла из трёх крупных собак (мастиф, тибетский мастиф и ньюфаундленд), другая — из четырёх мелких (чихуахуа). Иначе говоря: если в доме есть собака, то состав воздуха в нем формируется не только людьми, и это не обязательно хуже, просто собака вносит свои коррективы. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.