«Во время кризисов федерализм сразу начинают подвергать сомнению»

После страшного пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане под огнём критики оказались не только власти кантона Вале и владельцы бара, но и как таковой швейцарский федерализм.

По мнению Андреаса Штёкли (Andreas StöckliВнешняя ссылка), члена руководства швейцарского «Института изучения проблем федерализма» (город Фрибур), децентрализованная модель швейцарского государственного устройства лишь в незначительной степени связана с теми техническими и нормативными сбоями и недочетами, которые выявились уже после трагедии.

Такие катастрофы, разумеется, не могут не ставить перед обществом вечные вопросы. Кто виноват? Что делать, чтобы исключить повторение подобного? Что привело к столь печальным последствиям: 40 погибших и 116 тяжело раненых? Но возникают при этом и более специфические вопросы. Почему расследование причин и обстоятельств катастрофы ведет кантональная, а не федеральная юстиция?

Андреас Штёкли (Andreas Stöckli). Nicolas Brodard

Насколько четко были распределены предметы ведения, полномочия и ответственность и не привел ли хвалёный швейцарский федерализм к тому, что все были ответственны за все и в итоге никто ни за что конкретно? Обладают ли кантоны, и тем более общины и муниципальные образования, достаточными знаниями и возможностями для того, чтобы обеспечивать надлежащее соблюдение норм безопасности и эффективно реагировать в чрезвычайных ситуациях?

Профессор Андреас Штёкли, специалист по вопросам конституционного и административного права Фрибурского университета и член руководства Института изучения проблем федерализмаВнешняя ссылка, напоминает основные принципы распределения предметов ведения и полномочий в рамках швейцарской модели федерализма и излагает своё видение причин и обстоятельств трагедии в Кран-Монтане.

Swissinfo. Каким образом в Швейцарии распределены полномочия в сфере пожарной безопасности?

Андреас Штёкли. Если говорить о требованиях законодательства о государственном строительном надзоре, а значит, и о правилах противопожарного режима, то здесь основные компетенции принадлежат кантонам (субъектам федерации, прим. ред.). Нормы, регулирующие капитальное строительство, эксплуатацию и безопасность ресторанов и баров, различаются от кантона к кантону, а иногда даже и от общины к общине.

Но в целом строительная сфера и гостинично-ресторанный бизнес традиционно относятся в Швейцарии к сфере кантональной ответственности. Что же касается конкретно строительного надзора, то попытка гармонизировать его нормы и правила уже предпринималась, однако существенных результатов она не принесла.

Следует ли из этого, что кантоны в вопросах пожарной безопасности действуют каждый как ему вздумается?

Нет, не следует. Кантоны имеют возможность гармонизировать между собой свои правила и практику, если они считают это необходимым, и именно так и произошло в сфере пожарной безопасности. Но существуют и единые нормы, относящиеся к сфере межкантонального права*. Речь идет в данном случае о «Наставлениях в области пожарной безопасности» от «Ассоциации кантональных учреждений страхования от пожара» (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, VKF / Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, AEAI).

Эти нормы были приняты компетентным межкантональным органом и считаются обязательными на всей территории Швейцарии. При этом практическое применение этих правил возложено на кантоны или, как в случае кантона Вале, непосредственно на муниципальные образования. Однако в нынешней ситуации, если ориентироваться на сообщения средств массовой информации, есть все признаки того, что проблема в данном случае заключалась не столько в недостаточности самих норм, сколько в порядке их применения и в контроле за их исполнением. А это уже не имеет прямого отношения к федерализму как таковому.

Учитывая тяжесть произошедшего, может показаться удивительным тот факт, что расследование причин и обстоятельств трагедии остаётся в ведении кантональной юстиции? Может быть, имело бы смысл передать это дело на федеральный уровень?

С юридической точки зрения здесь необходимо чётко различать возможные виды процедур. Уголовное расследование уже начато. Почти наверняка последуют и гражданские иски, а также возможные разбирательства с целью определить, насколько достаточен и адекватен был контроль за соблюдением действующих норм и правил, субъектами которых могут стать община или даже кантон. Вероятно, проявится и политическая составляющая этой ситуации.

В уголовно-правовой сфере федеральный центр действительно обладает определёнными полномочиями, реализуемыми через Федеральную прокуратуру, однако они строго ограничены конкретными случаями, так что, по всей видимости, такой порядок в данном случае неприменим. Речь ведь, скорее всего, идёт о таких составах преступления, как причинение смерти по неосторожности, причинение телесных повреждений или возникновение пожара по неосторожности. А эти правонарушения не относятся в Швейцарии к компетенциям федерального центра.

Поэтому уголовное расследование находится в ведении властей кантона Вале, а федеральный центр не обладает соответствующей компетенцией и не может взять это дело на себя. В то же время остаётся открытым вопрос о назначении внешнего чрезвычайного прокурора. Аналогичным образом обстоит дело и с гражданскими процедурами: у Федерального суда в Лозанне есть компетенция выступать в качестве апелляционной инстанции, но все остальные компетенции здесь принадлежат кантональным гражданским судам. Механизма, который позволял бы напрямую передавать такие дела на федеральный уровень, в Швейцарии не существует. Да, на мой взгляд, в этом нет и необходимости.

Некоторые считают, что эта трагедия выявила пределы швейцарской модели федерализма. Разделяете ли вы такую оценку?

В исключительных, катастрофических ситуациях федерализм действительно довольно быстро начинают подвергать сомнению. Однако, на мой взгляд, к этому вопросу следует подходить более взвешенно. В данном случае за оказание первой помощи и за кризисный менеджмент отвечают именно кантональные и коммунальные власти. И если говорить о неотложном реагировании, то федерализм, как мне кажется, даже имеет здесь свои преимущества. Мы это уже видели во время пандемии Covid-19: полезно иметь возможность опираться на людей, которые хорошо знают ситуацию на месте.

Разумеется, при этом существует серьёзная потребность в координации усилий разных уровней федерализма, особенно когда речь идёт о медицинской помощи. В этом случае становится очевидно, что возможности одного кантона очень быстро достигают своего предела. Тем не менее, с моей точки зрения, солидарность между кантонами в случае Кран-Монтаны проявилась очень оперативно. Пациентов удалось достаточно быстро перевести в другие больницы — в Цюрих, Лозанну и в другие города.

То, что я наблюдаю реально, позволяет мне сказать: децентрализованные структуры в подобных ситуациях работают вполне эффективно. Спасательные службы быстро прибывают на место, помощь оказывается без значительных задержек, а координация, в том числе между всеми экстренными службами, налажена четко и адекватно. Критика, звучащая из-за рубежа, сводится в итоге к тому, что, вот, мол, даже Швейцария и та оказалась не в состоянии предотвратить подобную трагедию, что, конечно, подрывает её репутацию. Однако я здесь опять же не вижу прямой связи с федерализмом. К таким катастрофам, скорее, приводят человеческие ошибки и упущения, а не федерализм.

Примечание:

*Межкантональное право в Швейцарии: это так называемые межкантональные соглашения (Konkordate), договоры между кантонами, с помощью которых они добровольно согласуют единые правила в сферах, остающихся в кантональной компетенции. Эти соглашения не являются федеральным правом, каждый кантон сам решает, присоединяться к ним или нет. После ратификации нормы конкордатов становятся обязательной частью кантонального права. Такой механизм позволяет унифицировать стандарты, например, в области пожарной безопасности, образования или здравоохранения, без передачи полномочий на федеральный уровень и служит альтернативой централизации.

Источник: по ссылкеВнешняя ссылка.

