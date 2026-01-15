Индивидуальное налогообложение на референдуме 8 марта 2026 года

Должны ли супружеские пары и пары, живущие в незарегистрированном союзе, облагаться налогами в одинаковой степени? Keystone / Gaetan Bally

На очередном референдуме 8 марта 2026 года на суд народа Швейцарии будет вынесен вопрос так называемого «индивидуального налогообложения». Реформа призвана, по мнению ее сторонников, положить конец «налоговой дискриминации супружеских пар». По мнению противников законопроекта, он «создаст новые формы неравенства в ущерб, прежде всего, традиционным семьям».

Вынесенный на референдум Федеральный Закон «Об индивидуальном налогообложении» (Bundesgesetz über die Individualbesteuerung) представляет собой косвенный встречный контрпроект Федерального совета (правительства) к народной законодательной инициативе, выдвинутой женским крылом партии «Либералы» (FDP-Frauen). В первой половине 2025 года этот контрпроект был с минимальным перевесом голосов одобрен обеими палатами парламента: в Национальном совете, большой палате — 98 голосами против 96, в Совете кантонов, малой палате — 23 голосами против 22.

После ожесточённых парламентских дебатов законопроектВнешняя ссылка был поддержан большинством, сформированным социал-демократами, «зелёными», либералами и «зелёными либералами». Партия «Центр» и Швейцарская народная партия (SVP) решительно высказались против реформы. Это первый за последние 25 лет случай, когда парламент одобрил предложение о введении индивидуального налогообложения: все предыдущие попытки завершались неудачей.

Что предлагает реформа?

В настоящее время в Швейцарии супружеские пары облагаются налогами на основе одной совместной налоговой декларации: доходы и имущество обоих супругов суммируются и на этой основе рассчитываются налоги. В зависимости от распределения доходов между официальными супругами такая система может приводить, по сравнению с налоговой ситуацией незарегистрированных пар, к более высокой или, напротив, более низкой налоговой нагрузке. Принятая парламентом реформа предусматривает применение к супружеским парам той же налоговой базы, что и к парам, не состоящим в браке (живущим в гражданском браке / конкубинат). В перспективе каждый из супругов будет вынужден заполнять отдельную налоговую декларацию и облагаться налогом по ставке, зависящей исключительно от его или её индивидуального дохода. Индивидуальное налогообложение будет распространяться также на кантональные и общинные налоги.

Кто инициировал референдум?

Против данного законопроекта были инициированы сразу два референдума. Межпартийный консервативный альянс, в который вошли партия «Центр» (Mitte), Швейцарская народная партия (SVP), Евангелическая народная партия (EVP) и Федерально-демократический союз (EDU), собрал в свою поддержку более 65 000 действительных подписей граждан. Этот альянс, получивший политическую поддержку со стороны Швейцарского крестьянского союза (Schweizer Bauernverband) и различных общественных организаций, защищающих интересы семей, называет законопроект «налоговым обманом». Параллельно, при поддержке десяти кантонов (Санкт-Галлен, Обвальден, Вале, Аппенцелль-Внутренний, Швиц, Аргау, Ури, Нидвальден, Тургау и Аппенцелль-Внешний) был инициирован также так называемый «кантональный референдум». Этот инструмент прямой демократии, закреплённый в Федеральной конституции с 1874 года, был применён лишь во второй раз за всю историю страны.

Каковы аргументы противников реформы?

С точки зрения консервативного партийного альянса данный законопроект означает не что иное, как «посягательство на традиционную модель семьиВнешняя ссылка». Противники реформы утверждают, что наибольшую выгоду от неё получат супружеские пары, в которых оба партнёра заняты оплачиваемым трудом в сопоставимом объёме и имеют схожий уровень доходов. В то же время, по их мнению, супружеские пары с только одним высоким доходом окажутся в проигрыше.

Неоплачиваемый домашний труд одного из супругов, как правило, женщины, будет, как считают противники реформы, поставлен в неблагоприятное налоговое положение, хотя именно этот вклад, по их мнению, заслуживал бы большего признания. Кроме того, с точки зрения критиков реформы, введение индивидуального налогообложения создаст «бюрократического монстра». По их оценке, это приведёт к появлению 1,7 млн дополнительных налоговых деклараций в год и, как следствие, к значительному увеличению административной нагрузки на налоговые органы.

Каковы аргументы в пользу индивидуального налогообложения?

Женское крыло партии «Либералы» (FDP-Frauen), по инициативе которого и был разработан данный законопроект, называет индивидуальное налогообложение «важнейшей реформой в сфере равноправия последних десятилетий», поскольку оно ставит все пары в равное положение независимо от правовой формы их совместной жизни. С точки зрения сторонников реформы, индивидуальное налогообложение создаёт для женщин стимулы к увеличению занятости, что, в свою очередь, улучшит их карьерные перспективы и укрепит их положение в системе профессионального пенсионного обеспечения («второй сегмент пенсионной системы»). Кроме того, реформа, по их мнению, способна способствовать решению проблемы дефицита квалифицированных кадров, с которым сталкиваются сейчас многие отрасли экономики Швейцарии.

По оценкам Федерального совета (правительства), в случае одобрения народом реформы в стране может быть создано до 44 000 дополнительных рабочих мест (в пересчете на ставки с полной занятостью). Действующая система совместного налогообложения супружеских пар, как подчёркивают сторонники реформы, ставит в неблагоприятное положение домохозяйства с двумя источниками дохода, причём вторым доходом часто является доход женщины. Именно этим, по их мнению, отчасти объясняется и тот факт, что почти 60% работающих женщин в Швейцарии заняты неполный рабочий день, что выводит страну по этому показателю почти что на первое место в Европе.

Грозят ли стране налоговые недоимки в случае одобрения реформы?

Вопрос о недоимках по налоговым поступлениям в федеральный бюджет стал предметом ожесточённых споров в парламенте, прежде всего между партией «Либералы» (FDP) и Социал-демократической партией (SP), которые, особенно в сфере налоговой политики, как правило, придерживаются прямо противоположных позиций. В итоге им удалось договориться о компромиссе в размере 600 млн франков в год. Согласно сценариям, подготовленным Федеральным налоговым управлением (Eidgenössische Steuerverwaltung), в итоге 50% налогоплательщиков будут платить меньше налогов, 36% — столько же, сколько прежде, и только 14% — больше.

Что произойдёт, если реформа будет отклонена?

В ходе парламентских дебатов часто упоминалась ещё одна народная инициатива — инициатива партии «Центр» под названием «За справедливые налоги» («Für faire Steuern»). Эта инициатива предусматривает закрепление в Конституции принципа совместного налогообложения супружеских пар в отношении прямых федеральных налогов. С тем чтобы они не оказывались в неблагоприятном положении, налоговые органы при расчёте данного налогового обязательства должны были бы сопоставлять две модели: с одной стороны, модель совместного налогообложения, а с другой — модель, применяемую к лицам, не состоящим между собой в браке.

В дальнейшем применялась бы та методика расчёта, которая приводит к меньшей налоговой нагрузке. Федеральный совет и Национальный совет (большая палата) уже высказались против этой инициативы. Однако, прежде чем этот вопрос может быть вынесен на всенародное голосование, по нему должен высказаться еще также и Совет кантонов (малая палата парламента). Так что, как видно, независимо от исхода голосования 8 марта, дискуссия о налогообложении супружеских ещё очень далека от завершения.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

