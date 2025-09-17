Поймут ли швейцарцы, о чем они будут голосовать 28 сентября?

Результаты второго опроса общественного мнения в Швейцарии перед референдумом: E-ID, скорее всего, будет одобрена, а по Eigenmietwert исход остаётся открытым. Keystone / Salvatore Di Nolfi

За две недели до голосования на референдуме 28 сентября 2025 года опубликованы результаты второго опроса общественного мнения, проведенного по заказу общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG. Электронная идентификация личности (E-ID) выглядит делом почти решённым, народ ее одобрит. А вот по вопросу об отмене налога на условный доход от собственного жилья (Eigenmietwert) ситуация остаётся неопределённой.

Для значительной части швейцарцев за рубежом эти результаты стали поводом вздохнуть с облегчением: электронное удостоверение личности (E-ID) имеет все шансы получить одобрение избирателей. «Мы исходим из высокой вероятности того, что народ скажет проекту „да“», — отмечает политолог Лукас Гольдер (Lukas Golder) из института gfs.bern, проводившего этот опрос по заказу SRG. Введение E-ID давно стало для Организации швейцарцев за рубежом (ASO) одним из приоритетов: она рассчитывает, что электронный паспорт упростит контакты диаспоры с властями Швейцарии, а в перспективе — и с банковским сектором.

Неудивительно, что за время, прошедшее с момента первого опроса в августе, зарубежные швейцарцы начали поддерживать этот проект еще более активно: доля голосов за выросла в этой среде с 52% до 60%, а доля голосов против заметно сократилась. Тем самым швейцарцы за границей поддерживают эту инициативу даже немного активнее, чем избиратели на исторической родине: общий уровень поддержки в стране идеи введения электронного удостоверения личности составляет 59%.

«Вопрос доверия»

Между первым и вторым опросами социологи смогли выявить некоторые интересные тенденции. Так, критика в адрес электронного паспорта заметно усилилась в сельских регионах, среди людей, в целом настроенных скептически по отношению к государственным институтам, а также среди сторонников правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) и избирателей без партийной принадлежности. «В конечном счёте это вопрос доверия к институтам государства, — поясняет Лукас Гольдер. — Те, кто не испытывает к ним доверия, с высокой вероятностью проголосуют против данного проекта».

Кроме того, мужчины выражают гораздо более четкую поддержку идее электронного паспорта, тогда как женщины относятся к ней куда критичнее. Такого рода раскол был ожидаем: он в Швейцарии всегда проявляется накануне и в ходе голосований по вопросам, связанным с армией, экологией или технологическими инновациями: женщины и мужчины имеют по ним, как правило, несовпадающие мнения.

«В конечном счёте это вопрос доверия к институтам государства, — поясняет Лукас Гольдер. — Те, кто не испытывает к ним доверия, с высокой вероятностью проголосуют против данного проекта». Keystone / Cyril Zingaro

Дебаты по вопросу E-ID строятся, по сути, вокруг двух ключевых аргументов. Самый частый и сильный довод в пользу одобрения звучит так: «E-ID важен, потому что только так Швейцария сможет шагать в ногу с цифровой революцией». Главный аргумент против: «Электронный паспорт E-ID относительно небезопасен — он подвергает рискам частную жизнь граждан». При этом, как отмечает Лукас Гольдер со ссылкой на СМИ, сама по себе дискуссия до сих пор велась по этому вопросу «относительно вяло».

Отмена Eigenmietwert теряет поддержку

Совершенно с иной картиной сталкиваются социологи в рамках ситуации вокруг инициативы, связанной с так называемым «кантональным налогом на „вторую“ недвижимость». Эта инициатива, не самая простая для понимания, известна также как «инициатива по отмене Eigenmietwert, или вмененного налога на условный доход от теоретической сдачи в аренду жилья, находящегося в собственности проживающих».

Поддержка этой инициативы заметно снизилась за период времени, прошедшего с момента первого опроса и составляет в сумме (голоса определённо за плюс голоса скорее за) всего 51% — это на семь пунктов меньше, чем в августе. Среди швейцарцев за границей степень одобрения реформы ещё ниже — 49%. «Степень несогласия с реформой выросла, поддержка сократилась, — отмечает политолог из НИИ gfs.bern Мартина Муссон (Martina Mousson). — Поэтому сейчас мы говорим о тенденции к тому, что реформу могут отвергнуть, даже если пока большинство избирателей и склоняется к тому, чтобы поддержать её».

Но, по ее словам, отрицательный результат голосования по данному вопросу отнюдь пока не является окончательным и бесповоротным. Аргументы сторонников реформы по-прежнему выглядят предпочтительнее, хотя начиная с августа степень поддержки аргументов в пользу реформы заметно сократилась, тогда как все аргументы против реформы голосов в свою пользу прибавили.

Арендаторы против собственников

Главный аргумент противников реформы: «Отмена вмененного налога на условный доход от теоретической сдачи в аренду жилья, находящегося в собственности проживающих, или отмена Eigenmietwert, выгоднее прежде всего обеспеченным слоям населения». Наиболее веский аргумент сторонников: «Жильё тогда станет доступнее как раз и именно для более широких слоёв жителей страны». Арендаторы и владельцы жилья ожидаемо выступают с непримиримых позиций. Первые (62%) явно против реформы, вторые в такой же пропорции выступают за неё.

Наметился и политический раскол. Электорат левой Зелёной партии Швейцарии (Grüne Partei der Schweiz, GPS) выступает сплочённо против реформы, сторонники правой Швейцарской народной партии (SVP/UDC) столь же единодушно голосуют в ее пользу. Ярко выражен и языковой раскол: франкофонная Швейцария выступает в большинстве своем против реформы, немецкоязычная Швейцария склонна голосовать за. По словам Мартины Муссон, сложность этой инициативы делает точные прогнозы затруднительными.

«Неправильные голоса»

Её коллега Лукас Гольдер добавляет, что часть избирателей может просто неправильно интерпретировать формулировку вопроса, ведь для того, чтобы отменить виртуальный налог, надо проголосовать в пользу введения кантонального налога на «второе» жильё: тут и в самом деле легко запутаться. Политологи называют это явление Falsch-Stimmen («неправильные голоса»): это когда избиратели из-за непонимания вопроса невольно голосуют вопреки собственным убеждениям и ценностям.

Чтобы отменить виртуальный налог, надо проголосовать в пользу введения кантонального налога на «второе» жильё: тут и в самом деле легко запутаться. Keystone / Martial Trezzini

По словам Лукаса Гольдера, в истории были примеры, когда доля таких голосов достигала 20%. Однако в качестве проблемы он этот феномен не рассматривает: «Неправильные голоса» могут взаимно компенсировать друг друга, если посмотреть в разбивке по разным политическим лагерям», — отмечает эксперт. В рамках второго опроса общественного мнения перед референдумом 28 сентября 2025 года НИИ gfs.bern в период с 3 по 11 сентября 2025 года опросил 14 461 избирателя. Статпогрешность составляет ±2,8 процентного пункта.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

