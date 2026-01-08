С какого возраста можно посещать в бары и клубы Швейцарии?

Доступ несовершеннолетних лиц в бары, рестораны и ночные клубы в Швейцарии: какие нормы действующего законодательства применяются в подобных случаях? Keystone / DPA / BRITTA PEDERSEN

Среди 40 человек, погибших в результате пожара в баре Le Constellation, половину составляли несовершеннолетние; возраст самых младших погибших составлял 14 лет. В этой связи возникает вопрос о правовом регулировании доступа несовершеннолетних лиц в бары, рестораны и ночные клубы в Швейцарии: какие нормы действующего законодательства и как применяются в подобных случаях?

В Швейцарии не существует федерального закона, который прямо регулировал бы доступ несовершеннолетних в бары, рестораны, клубы и прочие аналогичные заведения. Правовое регулирование в этой сфере отнесено к компетенции кантонов. Каждый из них устанавливает собственные нормы, направленные на защиту несовершеннолетних. Ключевым возрастным порогом практически повсеместно является возраст в 16 лет.

По достижении этого возраста доступ в бары и кафе-рестораны, как правило, не ограничивается. До достижения 16-летнего возраста подростки вправе находиться в таких заведениях в вечернее время только в сопровождении совершеннолетнего лица, обладающего в отношении их законными полномочиями (родитель, опекун и т. д.). Время суток, начиная с которого такое сопровождение становится обязательным, определяется на кантональном уровне.

Время суток

В кантоне Вале, где произошла трагедия, данное требование действует с 22:00. В кантонах Женева и Невшатель установленный правовой режим более либерален: обязанность сопровождения возникает только с полуночи. В кантоне Юра соответствующее ограничение вступает в силу с 21:00, а в кантоне Во — уже с 20:00. Эти нормы распространяются на бары, клубы, дискотеки и рестораны, а следовательно, и на заведение Le Constellation в Кран-Монтане. Следует отметить, что в кантоне Вале правового различия между барами и ночными клубами не существует, тогда как большинство других кантонов устанавливают в данной сфере более жёсткий правовой режим.

В ряде кантонов доступ несовершеннолетних в дискотеки полностью запрещён, независимо от времени суток. Исходя из действующего кантонального законодательства, подростки в возрасте 14–15 лет, находившиеся в заведении в Кран-Монтане, могли делать это исключительно при условии сопровождения совершеннолетнего лица — одного из родителей, законного представителя либо иного совершеннолетнего лица, наделённого соответствующими полномочиями. Было ли это условие соблюдено в ночь с 31 декабря на 1 января? Это предстоит ещё установить в рамках начатого уголовного расследования.

Внешний контент

Согласно законодательству кантона Вале, обязанность по проверке возраста посетителей возлагается на управляющих данным заведением. В случае нарушения предусмотрены административные санкции, включая штраф в размере до 50 000 швейцарских франков, а также отзыв лицензии на осуществление коммерческой деятельности и закрытие заведения. Вместе с тем, как отмечают специалисты, наличие правовых норм и формальных механизмов контроля не исключает возможности их обхода.

В интервью франкоязычной телерадиокомпании RTS специалист по вопросам безопасности указал, что несовершеннолетние нередко используют в качестве сопровождения лиц, лишь формально достигших совершеннолетия, но не являющихся их законными представителями либо уполномоченными сопровождающими. Кроме того, сотрудникам заведений регулярно предъявляются поддельные студенческие удостоверения, что дополнительно осложняет режим контроля в области соблюдения формальных возрастных ограничений.

Обойти контроль

Одной из ключевых тем уголовного расследования причин и обстоятельств пожара в Le Constellation в Кран-Монтане, стало возможное присутствие в баре малолетних лиц. Как утверждает один из несовершеннолетних свидетелей, опрошенных газетой Blick, попасть в него можно было через боковой вход, оснащённый автоматической дверью с особым PIN-кодом. По его словам, это позволяло обойти возрастной контроль, осуществлявшийся у главного входа. В рамках уголовного производства предстоит также установить, использовался ли данный способ доступа в бар и, если да — сколькими людьми и с какой целью, в том числе в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Я крайне удивлён такой ситуацией», — признался Жиль Местр (Gilles Meystre), директор ассоциации GastroVaud. В эфире программы Forum швейцарской телерадиокомпании RTS Жиль Местр заявил, что «он представляет кантон Во, где законодательство строже, чем в Вале: у нас лица младше 16 лет вообще не имеют права находиться в заведениях общественного питания без согласия родителей». По его словам, следствию предстоит дать ответ на вопрос, были ли меры контроля в кантоне Вале — и, в частности, в Кран-Монтане — достаточными, а также исполнил ли владелец бара все возложенные на него законом обязательства.

Внешний контент

Следует учитывать, что законодательство в Швейцарии вообще, и в вопросах допуска несовершеннолетних в развлекательные заведения в частности, выглядит лоскутным одеялом. Например, в кантоне Фрибур власти могут временно снизить возрастной порог, если мероприятие проводится специально для подростков, но в кантоне Вале такая практика не предусмотрена. Следовательно, на вечер 31 декабря бар Le Constellation не мог иметь никакого специального разрешения на допуск несовершеннолетних.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

