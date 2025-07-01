Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки

Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки. Keystone-SDA

Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования, связанного с предполагаемым шпионским скандалом внутри Федеральной службы разведки NDB. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования швейцарской общественной телерадиокомпании SRF.

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Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) теперь может официально начать расследование, в том числе по подозрению в шпионаже. Как утверждается, Федеральная служба разведки передавала конфиденциальные данные частным компаниям. При этом часть информации, вероятно, оказалась в распоряжении российских спецслужб, включая ГРУ. Киберподразделение Федеральной службы разведки призвано выявлять и предотвращать хакерские атаки.

Однако, по имеющимся данным, оно могло выйти за рамки своих полномочий и передавать конфиденциальную информацию частным компаниям, занимающимся кибербезопасностью, в том числе, вероятно, российской компании Kaspersky, которая не раз становилась объектом критики за свою «близость, якобы, к Кремлю». Как минимум пять лет назад две западные разведывательные службы обратили внимание швейцарской стороны на эту проблему.

Они сообщили, что конфиденциальные данные из NDB через частные компании могли попасть к российским спецслужбам. Этот сюжет стал достоянием общественности несколько недель назад благодаря журналистскому расследованию швейцарской телерадиокомпании SRF. Все подробности по ссылке ниже.

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О произошедшем стало известно и надзорному органу по контролю за деятельностью спецслужб Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst AB-ND. В прошлом 2024 году этот орган уже направлял в Федеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела, в том числе по подозрению в шпионаже. Федеральная прокуратура тогда сочла, что для возбуждения дела имеются все достаточные основания. Но поскольку речь шла о расследовании, затрагивающем вопросы государственной безопасности, для его проведения прокуратуре необходимо было получить согласие Федерального совета (кабмина).

Федеральная прокуратура подтвердила, что запрос на получение такого согласия был официально направлен в правительство «в связи с подозрениями в нарушении служебной тайны, совершении запрещённых действий в интересах иностранного государства, а также ведении политической разведывательной деятельности». Последние два состава преступления квалифицируются как классические преступления шпионажа и наказываются в Швейцарии лишением свободы на срок до трёх лет.

Потребовалось полгода

Федеральному совету предстояло принять политически непростое решение: дать согласие на проведение расследования шпионской деятельности внутри собственной разведки. Несмотря на то, что расследование формально велось бы «в отношении неустановленных лиц», уже сам факт проведения такого расследования, связанного с возможным шпионажем в пользу Российской Федерации, нанёс бы ущерб её репутации. Тем не менее, как отмечают источники, интерес к выяснению всех обстоятельств этого дела перевесил возможные репутационные риски.

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В итоге Федеральный совет принял решение о проведении расследования. Как сообщили в Федеральном департаменте / министерстве юстиции и полиции (EJPD), запрос прокуратуры был рассмотрен и согласован на заседании Федерального совета 13 июня 2025 года. Правда, на принятие этого решения кабмину потребовалось более шести месяцев. Всё это время правоохранительные органы, разумеется, не сидели без дела. Параллельно они уже в прошлом году приняли меры для предотвращения утраты или уничтожения улик.

Вопрос о том, проводились ли обыски в зданиях Федеральной службы разведки или по месту жительства бывших и действующих сотрудников этого ведомства, прокуратура оставила без комментариев. В свою очередь, Федеральная служба разведки заявила, что полностью готова сотрудничать с прокуратурой, которая со своей стороны подтвердила, что расследование ведётся «в том числе и в отношении сотрудников службы разведки по подозрению в шпионаже». Такое в Швейцарии случается впервые.

Справка. Возможные составы преступлений, фигурирующих в этом деле

Политическая разведывательная деятельность:

Тот, кто осуществляет разведывательную деятельность в интересах иностранного государства в ущерб Швейцарии, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом (Статья 272 Уголовного кодекса Швейцарии).

Запрещённые действия в интересах иностранного государства:

Тот, кто на территории Швейцарии совершает действия в интересах иностранного государства или содействует таким действиям, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом (Статья 271 Уголовного кодекса ШвейцарииВнешняя ссылка).

Несоблюдение служебной тайны:

Тот, кто раскрывает сведения, доверенные ему в связи с его служебным положением в государственных органах власти, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом (Статья 320 Уголовного кодекса Швейцарии).

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