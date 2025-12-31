Швейцария в фотографиях: мгновения 2025 года

За последние десять лет в швейцарских низинах было зафиксировано только одно Белое Рождество. В этом году снега тоже не было. Keystone / Michael Buholzer



Для Швейцарии 2025 год стал временем экономических, политических и природных испытаний. Но наряду с трудностями он принёс немало светлых и запоминающихся моментов. Фоторедакция портала Swissinfo подводит итоги уходящего года, предлагая свой субъективный взгляд на прошедшие 12 месяцев.

2 минут

В самом начале года в центре международного внимания вновь оказался Всемирный форум в Давосе. Проходящий на роскошном горном курорте в кантоне Граубюнден, он традиционно собирает ведущих представителей мировой политики, бизнеса и науки. В 2025 году, как и прежде, среди участников были многочисленные представители глобального делового и бизнес-сообщества: из 2 800 гостей около 900 составили генеральные директора компаний.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Президент Швейцарии провела консультации с Владимиром Зеленским Этот контент был опубликован на Несмотря на всю свою критику в адрес Европы, Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за её поддержку. Читать далее Президент Швейцарии провела консультации с Владимиром Зеленским

Во второй половине года масштабный обвал практически уничтожил горную деревню Блаттен в долине Лёченталь (кантон Вале). Более 300 человек были эвакуированы, большинство из них лишились своих домов. В политической сфере особенно запомнилось обострение торговых отношений с США. В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении 31-процентных таможенных пошлин на товары из Швейцарии.

В июле тарифы были повышены до 39%, что вызвало в стране с экспортно ориентированной экономикой почти шоковую реакцию. Переговоры велись в напряжённой атмосфере и завершились лишь в ноябре: пошлины были снижены до 15%, но ценой значительных уступок со стороны Берна.

предыдущий следующий В Швейцарии происходит много забавного, например, конкурс на спуск с горы, но не на санках, а в ваннах. Суббота 25 января 2025 года, регион Штоос (Stoos), кантон Швиц (Schwyz). Keystone / Urs Flueeler Активисты Greenpeace блокируют частный самолёт в аэропорту города Самедан (Samedan, кантон Граубюнден). Акция проходит «на полях» 55-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF). Самедан, 22 января 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller Член Федерального совета (правительства) Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) приветствует заместителя председателя Госсовета КНР Дина Сюэсяна (Ding Xuexiang) во время рабочего визита китайского гостя в Берн. Берн, 20 января 2025 года. Keystone / Peter Schneider Люди и манекены. Универмаг Jelmoli на улице Банхофштрассе (Bahnhofstrasse), главной торговой улице Цюриха, прекратил работу, завершив свою более чем 125-летнюю историю. Один из старейших и самых известных швейцарских торговых домов прекращает свое существование. Цюрих, 28 февраля 2025 года. Keystone / Ennio Leanza Сплав леса на озере Эгери (Ägerisee). Эта традиция существует в этом регионе страны с 1850 года, торжественный сплав проводится каждые 4–5 лет. Регион Обераэгери, кантон Цуг, 8 марта 2025 года. Keystone / Urs Flueeler Федеральный советник (министр) Альберт Рёшти (Albert Rösti) и Петер Штэли (Peter Stähli), председатель совета директоров выставочного комплекса BERNEXPO в Берне, во время официального открытия нового выставочного пространства. Берн, 25 апреля 2025 года. Keystone / Peter Klaunzer Сотрудники системы гражданской обороны во время учений PSANOS в кантоне Граубюнден. Тестируется готовность противостоять африканской чуме свиней, выявленной в Италии примерно в 60 километрах от границы со Швейцарией. Регион Гроно (Grono), 3 апреля 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller Горные козлы (ibex) на почти отвесной стене плотины Саланфе (Barrage de Salanfe). Плотина высотой 52 метра расположена в общине Эвьонна (Evionnaz) в кантоне Вале и имеет уклон около 75 градусов. Эвьонна, 16 мая 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott Поет Зои Ме (Zoe Me), швейцарская участница финала 69-го конкурса «Евровидение», на стадионе St. Jakob-Park в Базеле. Базель, 17 мая 2025 года. Keystone / Til Buergy Корову эвакуируют на вертолёте из зоны оползня у горного массива Бичхорн (Bietschhorn) в долине Лёченталь (Lötschental). Деревня Блаттен (Blatten, кантон Вале) была полностью эвакуирована из-за угрозы камнепада. 20 мая 2025 года. Keystone / Peter Klaunzer Аэрофотосъёмка региона, оказавшегося под водой реки Лонца (Lonza) на окраине бывшей деревни Блаттен. Блаттен, 5 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer Праздничное шествие в рамках 66-го Фестиваля певцов в стиле йодль региона Центральной Швейцарии (Zentralschweizer Jodlerfest) в деревне Менцнау (Menznau) в сельской части кантона Люцерн. 29 июня 2025 года. Keystone / Urs Flueeler Сюзанн Вилле (Susanne Wille), генеральный директор швейцарской общественной медиакорпорации SRG SSR, выступает на пресс-конференции, посвящённой будущей структуре компании. Берн, 30 июня 2025 года. Keystone / Til Buergy Самый большой в мире флаг Швейцарии в 2025 году был развернут по причине плохой погоды не на вершине Сентис (Säntis), как обычно, а на лугу Швегальп (Schwägalp), кантон Санкт-Галлен. Швегальп, 31 июля 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller Лиза Маццоне (Lisa Mazzone), президент партии «Зелёные» (GPS), и ее соратники по партии протестуют, держа в руках плакаты в форме солнечных панелей. Они считают, что сегодня Швейцарии необходима солнечная энергия, а не новая АЭС. Регион Вик (Vicques), кантон Юра, 23 августа 2025 года. Keystone / Anthony Anex Компания Migros отмечает свое столетие праздником Merci — das Fest. Всего на торжественном мероприятии в деревне Моллис (Mollis, кантон Гларус) зарегистрировались около 40 000 сотрудников компании. 2 сентября 2025 года. Keystone / Urs Flueeler Швейцарская спортсменка Дитаджи Камбунджи (Ditaji Kambundji) победила в финале забега на 100 метров с барьерами среди женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио. 15 сентября 2025 года. Afp Or Licensors Часы эксклюзивной серии от Swatch WHAT IF… TARIFFS? во время осенней парламентской сессии. Модель стала реакцией на введённые США 39-процентные пошлины на швейцарские товары: цифры 3 и 9 на циферблате намеренно поменяны местами. Берн, 25 сентября 2025 года. Keystone / Alessandro Della Valle Пропалестинские активисты устраивают потасовку с полицией. Лозанна, 18 сентября 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott Швейцарский сценарист Дино Брандао (Dino Brandão, справа) и режиссёр Морис Фрайбургхаус (Moris Freiburghaus) получили премию Golden Eye Award за документальный фильм I Love You, I Leave You на 21-м Цюрихском кинофестивале (Zurich Film Festival, ZFF). Цюрих, 4 октября 2025 года. Keystone / Andreas Becker Так называемая «Бобровая Луна» (Beaver Moon), вторая суперлуна 2025 года, восходит над горой Шамоссер (Chamossaire) в Водуазских Альпах. 5 ноября 2025 года. Keystone / Cyril Zingaro Вид на деревню Бриенц-Бринцаульс (Brienz-Brinzauls), которая с ноября 2024 года вновь эвакуирована из-за угрозы горного обвала. В июне 2023 года деревня едва избежала разрушительного селевого потока. 27 ноября 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller Утро туманное на озере Земпах (Sempachersee), 9 декабря 2025 года. Caroline Mohnke / Keystone Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Картина 6

Картина 7

Картина 8

Картина 9

Картина 10

Картина 11

Картина 12

Картина 13

Картина 14

Картина 15

Картина 16

Картина 17

Картина 18

Картина 19

Картина 20

Картина 21

Картина 22

Картина 23

Май ознаменовался проведением музыкального конкурса «Евровидение», который проходил в Базеле — одном из крупнейших культурных центров страны. Швейцарская участница заняла десятое место: её выступление высоко оценило профессиональное жюри, однако оно не получило широкой поддержки зрительской аудитории.

В июле приятной неожиданностью стало выступление женской сборной Швейцарии по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, проходившего в Берне, Туне и других городах страны. Этот результат был воспринят как важный шаг вперёд в развитии женского футбола в Швейцарии.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Демография Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию Этот контент был опубликован на Для любителей сухих цифр: подборка ключевых статистических данных, позволяющих лучше понять, как меняется и развивается современная Швейцария. Читать далее Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию