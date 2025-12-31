The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская политика

Швейцария в фотографиях: мгновения 2025 года

Рождество без снега в этом году? Женщина собирает свежую красную ель в городском лесу Цюриха в субботу, 13 декабря 2025 года, в Цюрихе.
За последние десять лет в швейцарских низинах было зафиксировано только одно Белое Рождество. В этом году снега тоже не было. Keystone / Michael Buholzer


Для Швейцарии 2025 год стал временем экономических, политических и природных испытаний. Но наряду с трудностями он принёс немало светлых и запоминающихся моментов. Фоторедакция портала Swissinfo подводит итоги уходящего года, предлагая свой субъективный взгляд на прошедшие 12 месяцев.

Этот контент был опубликован на
2 минут

Как сотрудница нашего отдела мультимедиа, я занимаюсь всем, что связано с изображениями - редактированием фотографий, подбором фото, иллюстрациями для редакционных колонок и социальных сетей. Я изучала графический дизайн в Цюрихе и Лондоне в 1997-2002 годах. С тех пор работаю графическим дизайнером, арт-директором, фоторедактором и иллюстратором.

В самом начале года в центре международного внимания вновь оказался Всемирный форум в Давосе. Проходящий на роскошном горном курорте в кантоне Граубюнден, он традиционно собирает ведущих представителей мировой политики, бизнеса и науки. В 2025 году, как и прежде, среди участников были многочисленные представители глобального делового и бизнес-сообщества: из 2 800 гостей около 900 составили генеральные директора компаний.

Несмотря на всю свою критику в адрес Европы, Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за её поддержку.

Во второй половине года масштабный обвал практически уничтожил горную деревню Блаттен в долине Лёченталь (кантон Вале). Более 300 человек были эвакуированы, большинство из них лишились своих домов. В политической сфере особенно запомнилось обострение торговых отношений с США. В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении 31-процентных таможенных пошлин на товары из Швейцарии.

В июле тарифы были повышены до 39%, что вызвало в стране с экспортно ориентированной экономикой почти шоковую реакцию. Переговоры велись в напряжённой атмосфере и завершились лишь в ноябре: пошлины были снижены до 15%, но ценой значительных уступок со стороны Берна.

Команда в костюмах мчится по трассе скоростного спуска во время 11-й гонки в ванне в субботу, 25 января 2025 года, в Штоосе, кантон Швиц.
В Швейцарии происходит много забавного, например, конкурс на спуск с горы, но не на санках, а в ваннах. Суббота 25 января 2025 года, регион Штоос (Stoos), кантон Швиц (Schwyz). Keystone / Urs Flueeler
Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе, собравшая предпринимателей, ученых, политических и корпоративных лидеров, проходит с 20 по 24 января. В среду, 22 января 2025 года, во время 55-й ежегодной встречи активисты Greenpeace конфисковали в аэропорту частный самолет в знак протеста против повышения налогов на богатых. Этот инцидент произошел в кулуарах встречи в Самедане, Швейцария.
Активисты Greenpeace блокируют частный самолёт в аэропорту города Самедан (Samedan, кантон Граубюнден). Акция проходит «на полях» 55-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF). Самедан, 22 января 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
В понедельник, 20 января 2025 года, федеральный советник Швейцарии Ги Пармелин приветствовал вице-премьера Китая Дин Сюэсяна во время рабочего визита в Берн, Швейцария.
Член Федерального совета (правительства) Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) приветствует заместителя председателя Госсовета КНР Дина Сюэсяна (Ding Xuexiang) во время рабочего визита китайского гостя в Берн. Берн, 20 января 2025 года. Keystone / Peter Schneider
Мужчина стоит с манекеном из универмага Jelmoli на Банхофштрассе, сфотографированный в пятницу, 28 февраля 2025 года, в Цюрихе. После более чем 125 лет работы этот исторический универмаг, расположенный в известном на весь мир месте, навсегда закрывает свои двери.
Люди и манекены. Универмаг Jelmoli на улице Банхофштрассе (Bahnhofstrasse), главной торговой улице Цюриха, прекратил работу, завершив свою более чем 125-летнюю историю. Один из старейших и самых известных швейцарских торговых домов прекращает свое существование. Цюрих, 28 февраля 2025 года. Keystone / Ennio Leanza
Яркая традиция сплава по озеру Эгери имеет богатую историю: мероприятия проводятся каждые четыре-пять лет с 1850 года. В этом году рафтинг состоится 8 марта 2025 года и пройдет от Бергматта до Оберагери на готовом плоту.
Сплав леса на озере Эгери (Ägerisee). Эта традиция существует в этом регионе страны с 1850 года, торжественный сплав проводится каждые 4–5 лет. Регион Обераэгери, кантон Цуг, 8 марта 2025 года. Keystone / Urs Flueeler
Федеральный советник Альберт Рёсти, представляющий левый центр, и председатель совета директоров BERNEXPO Петер Стаели, представляющий правый центр, вместе с другими почетными гостями из политики и бизнеса соединили силовой кабель во время официальной церемонии открытия выставки BEA в новом выставочном зале в Берне в пятницу, 25 апреля 2025 года.
Федеральный советник (министр) Альберт Рёшти (Albert Rösti) и Петер Штэли (Peter Stähli), председатель совета директоров выставочного комплекса BERNEXPO в Берне, во время официального открытия нового выставочного пространства. Берн, 25 апреля 2025 года. Keystone / Peter Klaunzer
Сотрудники гражданской обороны перевозили тушу дикого кабана во время эпидемических учений "PSANOS", организованных кантоном Граубюнден для борьбы с африканской чумой свиней. Это мероприятие прошло в четверг, 3 апреля, в Гроно. Самый северный случай чумы свиней, зарегистрированный на сегодняшний день, был обнаружен в Италии, всего в 60 километрах от швейцарской границы.
Сотрудники системы гражданской обороны во время учений PSANOS в кантоне Граубюнден. Тестируется готовность противостоять африканской чуме свиней, выявленной в Италии примерно в 60 километрах от границы со Швейцарией. Регион Гроно (Grono), 3 апреля 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
Козлы ходят вдоль стены плотины Саланфе в поисках селитры в пятницу, 16 мая 2025 года, в Эвионназе в кантоне Вале. Высота плотины Саланфе, расположенной в коммуне Эвионназ в Вале, составляет 52 метра, а уклон - 75 градусов.
Горные козлы (ibex) на почти отвесной стене плотины Саланфе (Barrage de Salanfe). Плотина высотой 52 метра расположена в общине Эвьонна (Evionnaz) в кантоне Вале и имеет уклон около 75 градусов. Эвьонна, 16 мая 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott
Зрители наблюдают за выступлением участницы швейцарского ESC Zoe Me на арене Arena Plus в парке Санкт-Якоб во время гранд-финала 69-го музыкального конкурса "Евровидение" в Базеле, Швейцария, в субботу, 17 мая 2025 года.
Поет Зои Ме (Zoe Me), швейцарская участница финала 69-го конкурса «Евровидение», на стадионе St. Jakob-Park в Базеле. Базель, 17 мая 2025 года. Keystone / Til Buergy
Во вторник, 20 мая 2025 года, корова была доставлена вертолетом из зоны оползня возле Битшхорна в долине Лётшенталь на ферму в Фердене. Деревню Блаттен-ВС в долине Лётшенталь пришлось полностью эвакуировать из-за риска камнепадов, в результате чего пострадали около 300 жителей.
Корову эвакуируют на вертолёте из зоны оползня у горного массива Бичхорн (Bietschhorn) в долине Лёченталь (Lötschental). Деревня Блаттен (Blatten, кантон Вале) была полностью эвакуирована из-за угрозы камнепада. 20 мая 2025 года. Keystone / Peter Klaunzer
Дом, погруженный в воду реки Лонца, после образования озера, в котором оказались последние дома деревни Блаттен, образовавшегося после схода мощной лавины, вызванной обвалом Березового ледника в Блаттене, Швейцария, в четверг, 5 июня 2025 года. Значительная часть деревни, расположенной в кантоне Вале, оказалась погребена под тяжелыми массами льда, грязи и камня. Многочисленные дома были разрушены, один человек числится пропавшим без вести. В период с 19 по 28 мая с горы Кляйнес-Нестхорн над Блаттеном упало несколько миллионов кубометров горной породы, в результате чего на Березовом леднике образовался девятимиллионный конус обломков, который в итоге обрушился 28 мая 2025 года.
Аэрофотосъёмка региона, оказавшегося под водой реки Лонца (Lonza) на окраине бывшей деревни Блаттен. Блаттен, 5 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer
В воскресенье, 29 июня 2025 года, во время 66-го Центрального швейцарского фестиваля йодинга в деревне Менцнау, расположенной во внутренних районах Люцерна, многие зрители наслаждались парадом.
Праздничное шествие в рамках 66-го Фестиваля певцов в стиле йодль региона Центральной Швейцарии (Zentralschweizer Jodlerfest) в деревне Менцнау (Menznau) в сельской части кантона Люцерн. 29 июня 2025 года. Keystone / Urs Flueeler
Сюзанна Вилле, генеральный директор SRG, выступила на пресс-конференции, посвященной будущей организации SRG, в понедельник, 30 июня 2025 года, в Берне.
Сюзанн Вилле (Susanne Wille), генеральный директор швейцарской общественной медиакорпорации SRG SSR, выступает на пресс-конференции, посвящённой будущей структуре компании. Берн, 30 июня 2025 года. Keystone / Til Buergy
Впервые самый большой флаг Швейцарии был вывешен не на горе Сен-Готтард, а на лугу в Шваэгальпе в честь Национального дня в четверг, 31 июля 2025 года. Мероприятие было перенесено из-за плохой погоды.
Самый большой в мире флаг Швейцарии в 2025 году был развернут по причине плохой погоды не на вершине Сентис (Säntis), как обычно, а на лугу Швегальп (Schwägalp), кантон Санкт-Галлен. Швегальп, 31 июля 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
Лиза Маццоне, президент Швейцарской партии зеленых, вместе с членами партии позирует для группового фото, держа в руках знаки, изображающие солнечные батареи. Фотография была сделана после единогласного принятия резолюции "Нет, спасибо ядерной энергетике! Сегодня солнечная энергия - это необходимость!" во время собрания делегатов Швейцарской партии зеленых в субботу, 23 августа 2025 года, в городе Викке, расположенном в регионе Юра.
Лиза Маццоне (Lisa Mazzone), президент партии «Зелёные» (GPS), и ее соратники по партии протестуют, держа в руках плакаты в форме солнечных панелей. Они считают, что сегодня Швейцарии необходима солнечная энергия, а не новая АЭС. Регион Вик (Vicques), кантон Юра, 23 августа 2025 года. Keystone / Anthony Anex
Юбилейное шоу Migros прошло перед примерно 20 000 сотрудников Migros. Это мероприятие стало частью двухдневного празднования 100-летия компании Migros под названием "Merci - das Fest" ("Спасибо - Праздник"). Оно прошло во вторник, 2 сентября 2025 года, на территории ESAF и аэродрома Моллис, и в нем приняли участие около 40 000 зарегистрированных сотрудников Migros Switzerland.
Компания Migros отмечает свое столетие праздником Merci — das Fest. Всего на торжественном мероприятии в деревне Моллис (Mollis, кантон Гларус) зарегистрировались около 40 000 сотрудников компании. 2 сентября 2025 года. Keystone / Urs Flueeler
Швейцарка Дитаджи Камбунджи радуется победе в финальном забеге на 100 м с барьерами во время чемпионата мира по легкой атлетике в Токио 15 сентября 2025 года.
Швейцарская спортсменка Дитаджи Камбунджи (Ditaji Kambundji) победила в финале забега на 100 метров с барьерами среди женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио. 15 сентября 2025 года. Afp Or Licensors
ЧТО ЕСЛИ... ТАРИФЫ? Часовой бренд Swatch отреагировал на 39-процентные тарифы, введенные США в отношении Швейцарии, поменяв местами цифры 3 и 9 на циферблате часов, сентябрь, 2025 год.
Часы эксклюзивной серии от Swatch WHAT IF… TARIFFS? во время осенней парламентской сессии. Модель стала реакцией на введённые США 39-процентные пошлины на швейцарские товары: цифры 3 и 9 на циферблате намеренно поменяны местами. Берн, 25 сентября 2025 года. Keystone / Alessandro Della Valle
Палестинские активисты вступили в столкновение с полицией во время двух одновременных демонстраций: марша молчания в защиту Израиля против антисемитизма и антисионистского митинга в поддержку Палестины в четверг, 18 сентября 2025 года, в Лозанне.
Пропалестинские активисты устраивают потасовку с полицией. Лозанна, 18 сентября 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott
Швейцарский сценарист Дино Брандао (справа) и швейцарский режиссер Морис Фрайбургхаус (слева) радуются, получив приз "Золотой глаз" за фильм "Я люблю тебя, я оставляю тебя" в категории "Документальные фильмы" на церемонии награждения 21-го Цюрихского кинофестиваля (ZFF) в Цюрихе, Швейцария, в субботу, 4 октября 2025 года.
Швейцарский сценарист Дино Брандао (Dino Brandão, справа) и режиссёр Морис Фрайбургхаус (Moris Freiburghaus) получили премию Golden Eye Award за документальный фильм I Love You, I Leave You на 21-м Цюрихском кинофестивале (Zurich Film Festival, ZFF). Цюрих, 4 октября 2025 года. Keystone / Andreas Becker
Полная луна освещает вершину Шамоссера в Водских Альпах в Швейцарии в среду, 5 ноября 2025 года. Это полнолуние, называемое Бобровой луной, является вторым суперлунием 2025 года.
Так называемая «Бобровая Луна» (Beaver Moon), вторая суперлуна 2025 года, восходит над горой Шамоссер (Chamossaire) в Водуазских Альпах. 5 ноября 2025 года. Keystone / Cyril Zingaro
В четверг, 27 ноября 2025 года, деревня Бриенц-Бринцольс была вновь эвакуирована. Эта мера предосторожности действует с ноября 2024 года из-за риска оползней. Ранее, в июне 2023 года, деревня едва избежала схода селевого потока. Недавно еще один оползень представлял угрозу для района, который теперь перерос в медленно движущийся селевой поток.
Вид на деревню Бриенц-Бринцаульс (Brienz-Brinzauls), которая с ноября 2024 года вновь эвакуирована из-за угрозы горного обвала. В июне 2023 года деревня едва избежала разрушительного селевого потока. 27 ноября 2025 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
Чайки сидят на перилах причала в Семпахе туманным декабрьским утром. Снято 9 декабря 2025 года.
Утро туманное на озере Земпах (Sempachersee), 9 декабря 2025 года. Caroline Mohnke / Keystone

Май ознаменовался проведением музыкального конкурса «Евровидение», который проходил в Базеле — одном из крупнейших культурных центров страны. Швейцарская участница заняла десятое место: её выступление высоко оценило профессиональное жюри, однако оно не получило широкой поддержки зрительской аудитории.

В июле приятной неожиданностью стало выступление женской сборной Швейцарии по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, проходившего в Берне, Туне и других городах страны. Этот результат был воспринят как важный шаг вперёд в развитии женского футбола в Швейцарии.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию

Этот контент был опубликован на Для любителей сухих цифр: подборка ключевых статистических данных, позволяющих лучше понять, как меняется и развивается современная Швейцария.

Читать далее Это был 2025 год: наши графики, которые помогают лучше понять Швейцарию

