Швейцария в фотографиях: мгновения 2025 года

Для Швейцарии 2025 год стал временем экономических, политических и природных испытаний. Но наряду с трудностями он принёс немало светлых и запоминающихся моментов. Фоторедакция портала Swissinfo подводит итоги уходящего года, предлагая свой субъективный взгляд на прошедшие 12 месяцев.
В самом начале года в центре международного внимания вновь оказался Всемирный форум в Давосе. Проходящий на роскошном горном курорте в кантоне Граубюнден, он традиционно собирает ведущих представителей мировой политики, бизнеса и науки. В 2025 году, как и прежде, среди участников были многочисленные представители глобального делового и бизнес-сообщества: из 2 800 гостей около 900 составили генеральные директора компаний.
Во второй половине года масштабный обвал практически уничтожил горную деревню Блаттен в долине Лёченталь (кантон Вале). Более 300 человек были эвакуированы, большинство из них лишились своих домов. В политической сфере особенно запомнилось обострение торговых отношений с США. В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении 31-процентных таможенных пошлин на товары из Швейцарии.
В июле тарифы были повышены до 39%, что вызвало в стране с экспортно ориентированной экономикой почти шоковую реакцию. Переговоры велись в напряжённой атмосфере и завершились лишь в ноябре: пошлины были снижены до 15%, но ценой значительных уступок со стороны Берна.
Май ознаменовался проведением музыкального конкурса «Евровидение», который проходил в Базеле — одном из крупнейших культурных центров страны. Швейцарская участница заняла десятое место: её выступление высоко оценило профессиональное жюри, однако оно не получило широкой поддержки зрительской аудитории.
В июле приятной неожиданностью стало выступление женской сборной Швейцарии по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, проходившего в Берне, Туне и других городах страны. Этот результат был воспринят как важный шаг вперёд в развитии женского футбола в Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
