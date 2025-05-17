История «Евровидения» началась на вершине швейцарской горы
Изначально конкурс задумывался всего лишь как технический тест: можно ли передавать музыкальное шоу в прямом эфире сразу на половину Европы? И как говорят, идея первого конкурса «Евровидение» принадлежала швейцарцу. Так или иначе, эксперимент прошёл успешно — и так началась история одного из крупнейших развлекательных шоу в мире.
В 1956 году Лиз Ассия (Lys Assia) вышла на сцену концертного зала Teatro Kursaal в Лугано. Перед чопорной публикой в вечерних нарядах уже довольно известная тогда певица исполнила песню Refrain. Она стояла на украшенной цветами сцене, справа располагался вокальный квинтет и оркестр.
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В первом конкурсе, который тогда ещё носил название Concours Eurovision de la Chanson Européenne, участвовали всего семь стран. Международное жюри выбрало песню Refrain и так Швейцария оказалась победительницей самого первого конкурса «Евровидение», за которым в прямом эфире могла наблюдать, а скорее пока только слушать (телевизоры в то время были большой редкостью) половина Европы.
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Трансляцию можно было слушать по радио, а можно было смотреть, стоя перед витриной магазина, продающего телевизоры, или же сидя в ресторане, в котором такой телевизор был установлен специально по этому случаю. Но почему европейские телевизионщики вообще решили провести музыкальный конкурс — всего через одиннадцать лет после окончания Второй мировой войны?
Международные эксперименты
Всё началось ещё до Первой мировой: тогда радио уже постепенно становилось как бы сейчас сказали инновационным средством массовой коммуникации и информации. А поскольку радиоволны не признавали никаких границ, то было решено на европейском уровне провести согласованное распределение радиочастот, с тем чтобы разные радиопрограммы не заглушали друг друга. С этой целью и была создана Международная радиовещательная ассоциация (IBU).
Довольно скоро она пришла к выводу о том, что кроме национальных передач неплохо было бы запустить и некий формат общеевропейского радиовещания. Так появились, в частности, Concerts Européens — концерты классической музыки, транслировавшиеся по радио одновременно в нескольких странах.
В Швейцарии как раз тогда, в 1925 году, ровно 100 лет назад, была основана Швейцарская телерадиовещательная корпорация, ныне общественный медиахолдинг SRG, а 1 августа 1935 года, то есть уже 90 лет назад, заработала и ориентированная на зарубежных слушателей швейцарская Коротковолновая радиослужба, позже Швейцарское международное радио, а ныне — портал SWI Swissinfo.
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С началом Второй мировой войны сотрудничество в рамках IBU прекратилось и лишь в 1950 году европейские телевизионщики под руководством британской компании BBC предприняли новую попытку создать общеевропейский вещательный формат, основав Европейский вещательный союз (EBU), который с тех пор и организует конкурс «Евровидение».
«Год 1950 можно фактически считать годом рождения европейского телевидения», — говорит историк Андреас Фикерс (Andreas Fickers) из Университета Люксембурга (Universität Luxemburg). «Главными игроками в Западной Европе были, безусловно, Великобритания и Франция. Именно эти две страны в 1950 году и провели первые международные телевизионные эксперименты». Так был заложен фундамент будущего конкурса «Евровидение».
Рождение «Евровидения»
Как рассказывает далее Андреас Фикерс, «в 1953 году коронация королевы Елизаветы II в Лондоне транслировалась в прямом эфире сразу в нескольких европейских странах, EBU задумал эту передачу как тестовый проект, чтобы посмотреть: сможем ли мы действительно передать в прямом эфире такое событие»? Тест прошёл успешно. Уже через год концепция была официально утверждена под всем известным названием «Евровидение» — с регулярными телепередачами по всей Западной Европе.
Первой трансляцией в этом формате стал Фестиваль нарциссов в швейцарском городе Монтрё. Однако гораздо более известным событием остаётся так называемое «Чудо в Берне» — финал чемпионата мира по футболу 1954 года, который транслировался посредством сети Евровидения на всю Западную Европу. Великий матч, завершившийся сенсационной победой сборной Западной Германии над сборной Венгрии, передавался напрямую в ФРГ и в другие страны. А в 1956 году в Лугано состоялся наконец первый Concours Eurovision de la Chanson Européenne.
Кто изобрёл «Евровидение»?
Но кто стоял за идеей этого конкурса? В то время директором Швейцарской телерадиокомпании SRG был Марсель Безенсон (Marcel Bezençon), одновременно занимавший должность программного директора EBU. По словам Андреаса Фикерса, именно он, вероятно, и сыграл решающую роль в создании песенного конкурса, однако называть его изобретателем нового формата вряд ли было бы правильно: «Подобные формы транснационального вещания в Европе были известны уже давно».
Так что это было скорее перенесение существующей модели на новый формат распространения сигнала — телевидение. И вот в этом Марсель Безенсон действительно сыграл ключевую роль. Именно под его руководством в 1953 году швейцарское общественное телевидение начало регулярные трансляции. Для прямых телетрансляций — как раз к чемпионату мира по футболу — швейцарские телевизионщики совместно с почтовым концерном PTT (ныне госкомпания Die Post) заказали себе в Великобритании передвижную телевизионную станцию: британцы уже тогда считались первопроходцами в области телевидения.
Британская станция для швейцарского телевидения
Эта передвижная станция, кстати, сохранилась и до наших дней. Сейчас она находится в запасниках Музея связи (Museum für Kommunikation) при бывшей национальной радиостанции в Шварценбурге. Куратор музейной коллекции Юри Жакмет (Juri Jacquemet) обнаружил, что именно эта станция и стояла перед тем самым знаменитым концертным залом в Лугано в мае 1956 года, когда в эфир вышел самый первый песенный конкурс «Евровидение».
Но одной телестанции было недостаточно. Телесигнал нужно было как-то передать через Альпы на Европу. Возможным это стало благодаря технологии направленной передачи радиосигнала, которая изначально предназначалась для нужд телефонной связи. Как выяснили инженеры, она вполне годилась и для трансляции телесигнала. Построить такую станцию нужно было как можно выше, а это было непросто. Как говорит Юри Жакмет, с этой целью инженеры облачились в альпинистское снаряжение и отправились в восхождение на гору Юнгфрауйох в поисках подходящей точки для установки соответствующего оборудования.
Затем они провели тестовые сеансы связи с ретрансляторами на горных вершинах Монте-Дженерозо и Шассераль. А потом швейцарская система телерадиосвязи была интегрирована в общеевропейскую сеть вещания, благодаря чему сигнал из Лугано смог транслироваться через Альпы, «добивая» до Франции и Великобритании. И таким образом, конкурс «Евровидение» 1956 года можно было смотреть в прямом эфире во многих странах Западной Европы.
Запись не велась
Оригинальные телевизионные кадры конкурса не сохранились: запись телеэфира тогда была дорогостоящей и технически сложной процедурой. Однако, поскольку первый конкурс также транслировался и по радио, сохранилась хотя бы оригинальная звуковая дорожка. Существующие же видеозаписи выступления Лиз Ассия (Lys Assia), которые сегодня можно найти в интернете, скорее всего, были сделаны одним из зрителей в зале. А как именно выглядел первый конкурс «Евровидение» в Лугано на телеэкране? Этого, вероятно, мы так никогда и не узнаем.
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