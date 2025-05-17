История «Евровидения» началась на вершине швейцарской горы

Преодолеть Альпы телесигнал мог только благодаря передатчикам, установленным на горе Юнгфрауйох. Электропитание было организовано через длинный кабель, проложенный от ближайшей железнодорожной станции прямо до склона, на котором находилось ретрансляционное оборудование. Museum für Kommunikation Bern, FFF_73237

Изначально конкурс задумывался всего лишь как технический тест: можно ли передавать музыкальное шоу в прямом эфире сразу на половину Европы? И как говорят, идея первого конкурса «Евровидение» принадлежала швейцарцу. Так или иначе, эксперимент прошёл успешно — и так началась история одного из крупнейших развлекательных шоу в мире.

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В 1956 году Лиз Ассия (Lys Assia) вышла на сцену концертного зала Teatro Kursaal в Лугано. Перед чопорной публикой в вечерних нарядах уже довольно известная тогда певица исполнила песню Refrain. Она стояла на украшенной цветами сцене, справа располагался вокальный квинтет и оркестр.

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В первом конкурсе, который тогда ещё носил название Concours Eurovision de la Chanson Européenne, участвовали всего семь стран. Международное жюри выбрало песню Refrain и так Швейцария оказалась победительницей самого первого конкурса «Евровидение», за которым в прямом эфире могла наблюдать, а скорее пока только слушать (телевизоры в то время были большой редкостью) половина Европы.

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Трансляцию можно было слушать по радио, а можно было смотреть, стоя перед витриной магазина, продающего телевизоры, или же сидя в ресторане, в котором такой телевизор был установлен специально по этому случаю. Но почему европейские телевизионщики вообще решили провести музыкальный конкурс — всего через одиннадцать лет после окончания Второй мировой войны?

Международные эксперименты

Всё началось ещё до Первой мировой: тогда радио уже постепенно становилось как бы сейчас сказали инновационным средством массовой коммуникации и информации. А поскольку радиоволны не признавали никаких границ, то было решено на европейском уровне провести согласованное распределение радиочастот, с тем чтобы разные радиопрограммы не заглушали друг друга. С этой целью и была создана Международная радиовещательная ассоциация (IBU).

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Довольно скоро она пришла к выводу о том, что кроме национальных передач неплохо было бы запустить и некий формат общеевропейского радиовещания. Так появились, в частности, Concerts Européens — концерты классической музыки, транслировавшиеся по радио одновременно в нескольких странах.

В Швейцарии как раз тогда, в 1925 году, ровно 100 лет назад, была основана Швейцарская телерадиовещательная корпорация, ныне общественный медиахолдинг SRG, а 1 августа 1935 года, то есть уже 90 лет назад, заработала и ориентированная на зарубежных слушателей швейцарская Коротковолновая радиослужба, позже Швейцарское международное радио, а ныне — портал SWI Swissinfo.

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С началом Второй мировой войны сотрудничество в рамках IBU прекратилось и лишь в 1950 году европейские телевизионщики под руководством британской компании BBC предприняли новую попытку создать общеевропейский вещательный формат, основав Европейский вещательный союз (EBU), который с тех пор и организует конкурс «Евровидение».

«Год 1950 можно фактически считать годом рождения европейского телевидения», — говорит историк Андреас Фикерс (Andreas Fickers) из Университета Люксембурга (Universität Luxemburg). «Главными игроками в Западной Европе были, безусловно, Великобритания и Франция. Именно эти две страны в 1950 году и провели первые международные телевизионные эксперименты». Так был заложен фундамент будущего конкурса «Евровидение».

Рождение «Евровидения»

Как рассказывает далее Андреас Фикерс, «в 1953 году коронация королевы Елизаветы II в Лондоне транслировалась в прямом эфире сразу в нескольких европейских странах, EBU задумал эту передачу как тестовый проект, чтобы посмотреть: сможем ли мы действительно передать в прямом эфире такое событие»? Тест прошёл успешно. Уже через год концепция была официально утверждена под всем известным названием «Евровидение» — с регулярными телепередачами по всей Западной Европе.

предыдущий следующий Сияющая победительница: швейцарка Лиз Ассия (Lys Assia) выиграла cfvsq первый конкурс «Евровидение» в 1956 году. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Конкурс «Евровидение» была телепередачей, задуманной в качестве пробного запуска общеевропейского вещательного формата. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Городской театр в Лугано (кантон Тичино) стал первой сценой международного музыкального шоу, призванного объединить Европу посредством телевидения. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Конкурс «Евровидение» стал первой попыткой транслировать музыкальное шоу одновременно в нескольких странах Европы — в прямом эфире. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Из-за высокой стоимости и технической сложности телетрансляция не была записана. Возможно, уцелели лишь любительские видеоматериалы, снятые зрителями в зале. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Такого еще не было никогда: аппаратуру направленной трансляции завозили на гору на санях, преодолевая весьма крутые склоны. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Ещё в 1950 году на горе Монте-Дженерозо (Monte Generoso) была развёрнута сеть антенн — с технологической точки зрения это было почти чудо. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Станция направленной трансляции на горе Юнгфрауйох (Jungfraujoch) была установлена на высоте 4 000 метров, свою работу она начала точно по графику. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari В 1970 году первая передающая антенна на горе Юнгфрауйох, смонтированная для организации первой «живой» трансляции Евровидения, уже была едва различима на фоне огромного количества антенн и прочих приемно-передающих устройств, смонтированных на вершине. Archivio storico della Città di Lugano, Fondo Vincenzo Vicari Картина 1

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Первой трансляцией в этом формате стал Фестиваль нарциссов в швейцарском городе Монтрё. Однако гораздо более известным событием остаётся так называемое «Чудо в Берне» — финал чемпионата мира по футболу 1954 года, который транслировался посредством сети Евровидения на всю Западную Европу. Великий матч, завершившийся сенсационной победой сборной Западной Германии над сборной Венгрии, передавался напрямую в ФРГ и в другие страны. А в 1956 году в Лугано состоялся наконец первый Concours Eurovision de la Chanson Européenne.

Кто изобрёл «Евровидение»?

Но кто стоял за идеей этого конкурса? В то время директором Швейцарской телерадиокомпании SRG был Марсель Безенсон (Marcel Bezençon), одновременно занимавший должность программного директора EBU. По словам Андреаса Фикерса, именно он, вероятно, и сыграл решающую роль в создании песенного конкурса, однако называть его изобретателем нового формата вряд ли было бы правильно: «Подобные формы транснационального вещания в Европе были известны уже давно».

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Так что это было скорее перенесение существующей модели на новый формат распространения сигнала — телевидение. И вот в этом Марсель Безенсон действительно сыграл ключевую роль. Именно под его руководством в 1953 году швейцарское общественное телевидение начало регулярные трансляции. Для прямых телетрансляций — как раз к чемпионату мира по футболу — швейцарские телевизионщики совместно с почтовым концерном PTT (ныне госкомпания Die Post) заказали себе в Великобритании передвижную телевизионную станцию: британцы уже тогда считались первопроходцами в области телевидения.

Британская станция для швейцарского телевидения

Эта передвижная станция, кстати, сохранилась и до наших дней. Сейчас она находится в запасниках Музея связи (Museum für Kommunikation) при бывшей национальной радиостанции в Шварценбурге. Куратор музейной коллекции Юри Жакмет (Juri Jacquemet) обнаружил, что именно эта станция и стояла перед тем самым знаменитым концертным залом в Лугано в мае 1956 года, когда в эфир вышел самый первый песенный конкурс «Евровидение».

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Но одной телестанции было недостаточно. Телесигнал нужно было как-то передать через Альпы на Европу. Возможным это стало благодаря технологии направленной передачи радиосигнала, которая изначально предназначалась для нужд телефонной связи. Как выяснили инженеры, она вполне годилась и для трансляции телесигнала. Построить такую станцию нужно было как можно выше, а это было непросто. Как говорит Юри Жакмет, с этой целью инженеры облачились в альпинистское снаряжение и отправились в восхождение на гору Юнгфрауйох в поисках подходящей точки для установки соответствующего оборудования.

Затем они провели тестовые сеансы связи с ретрансляторами на горных вершинах Монте-Дженерозо и Шассераль. А потом швейцарская система телерадиосвязи была интегрирована в общеевропейскую сеть вещания, благодаря чему сигнал из Лугано смог транслироваться через Альпы, «добивая» до Франции и Великобритании. И таким образом, конкурс «Евровидение» 1956 года можно было смотреть в прямом эфире во многих странах Западной Европы.

Запись не велась

Оригинальные телевизионные кадры конкурса не сохранились: запись телеэфира тогда была дорогостоящей и технически сложной процедурой. Однако, поскольку первый конкурс также транслировался и по радио, сохранилась хотя бы оригинальная звуковая дорожка. Существующие же видеозаписи выступления Лиз Ассия (Lys Assia), которые сегодня можно найти в интернете, скорее всего, были сделаны одним из зрителей в зале. А как именно выглядел первый конкурс «Евровидение» в Лугано на телеэкране? Этого, вероятно, мы так никогда и не узнаем.

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