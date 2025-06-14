Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Вид на обломочный конус: так выглядят сейчас миллионы тонн камней, льда и других обломков, накрывших деревню Блаттен в долине Лётченталь после обрушения ледника 28 мая. Съёмка от 6 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

В конце мая 2025 года мощный оползень уничтожил большую часть горной деревни Блаттен в Швейцарских Альпах. Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на пути к возрождению деревни лежит ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент?

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Саймон Бредли

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками. Доступно на 1 другом языке English en The devastating glacier collapse in Blatten: what next? Оригинал Читать далее The devastating glacier collapse in Blatten: what next?

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Напомним: 28 мая 2025 года в долине Лётченталь (кантон Вале) гигантский оползень из грязи, льда и камней накрыл деревню Блаттен. По оценкам специалистов, имело место последовательное событие в стиле «эффекта домино»: 10 миллионов тонн породы со склона горного массива Кляйнес Нестхорн обрушились на ледник Бирх, вызвав затем его полное разрушение и сход селевого потока.

Почти все здания деревни оказались завалены породой, остальные были затоплены — оползень перегородил русло реки Лонца, образовалось озеро. По официальным данным, уничтожено около 90% деревни. Все примерно 300 жителей были эвакуированы заранее, один 64-летний мужчина по-прежнему числится пропавшим без вести. Въезд на территорию муниципального образования Блаттен остаётся закрытым.

Где появится «новый Блаттен»?

«У Блаттена есть будущее. Мы вернёмся», — заявил мэр погибшей деревни Маттиас Белльвальд (Matthias Bellwald) вскоре после катастрофы. А на общем собрании жителей деревни 12 июня в соседнем городе Вилер власти представили по-настоящему смелый план: в течение трёх-пяти лет построить ни много ни мало «новый Блаттен». По словам мэра, два близлежащих посёлка, не пострадавшие от оползня Айстен и Вайссенрид, могут быть объединены с уцелевшей частью Блаттена и стать основой для новой деревни.

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Как будет проходить восстановление?

Работы начнутся уже в этом году. Сейчас ведётся строительство аварийной дороги, а также прокладываются временные коммуникации: водоснабжение, канализация и электросети. На 2026 год запланированы масштабные работы по расчистке территории: предстоит осушить озеро, восстановить русло Лонцы. Согласно плану, уже в 2027 году здесь появятся временные здания, с 2028 года начнётся строительство центра деревни с многофункциональными постройками, церковью, магазинами и гостиницами. Есть планы построить и новые жилые дома.

Когда люди вернутся в Блаттен?

Если всё пойдёт по плану, то первые жители смогут вернуться в центр Блаттена в 2030 году. По данным газеты Neue Zürcher Zeitung архитектурное бюро Herzog & de Meuron уже разработало визуальную концепцию архитектурного проекта. «Я не утопист. У меня есть вполне ясное понимание (ситуации). Работы предстоит много — это очевидно. Но всё осуществимо», — подчеркивает Маттиас Белльвальд.

Мнение эксперта:

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План возрождения деревни был принят с воодушевлением: около двух сотен человек на собрании 12 июня 2025 года встретили его продолжительными аплодисментами. Впрочем, остаются еще важные нерешённые вопросы: о юридических процедурах, политической поддержке, финансировании и об обеспечении безопасности. Наконец, захотят ли сами эвакуированные жители вернуться в этот регион?

Что говорят местные жители и эксперты о восстановлении деревни?

Беат Ридер (Beat Rieder), швейцарский политик, живущий в долине Лётченталь, считает, что часть жителей можно будет переселить в Вайссенрид и Айстен, в два уцелевших посёлка, расположенных выше по южному склону. Однако он призывает власти ускорить административные процедуры, поскольку «времени на раздумья нет». Возможность восстановления Блаттена точно на месте разрушенной части деревни практически исключена: в некоторых местах толщина обломочного конуса достигает 35 метров, он остаётся крайне нестабильным. Разгрести девять миллионов кубометров породы в обозримом будущем — нереально и слишком опасно.

Около 90% деревни Блаттен, в которой проживали 300 человек, было уничтожено гигантским оползнем. Фото от 6 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

По словам климатолога и географа Цюрихского университета Кристиана Хюггеля (Christian Huggel) лёд внутри обломочного конуса будет таять годами, а возможно, и десятилетиями — подобно тому, как это происходило после схода ледниково-каменной лавины в ущелье Кармадон в Северной Осетии. Поиск нового места для деревни Блаттен — сложная задача. Согласно «Карте опасных зон кантона Вале» почти вся долина Лётченталь находится в «красной зоне», то есть она подвержена высокому риску лавин, оползней и наводнений. За пределами этих зон свободного пространства почти нет: склоны слишком крутые.

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Эксперт по природным рискам из Бернского университета Андреас Цишг (Andreas Zischg) считает, что при определённых условиях восстановление деревни возможно даже в пределах «красных зон». По его словам, если построить защитные галереи или массивные подпорные стены, то уровень лавинной опасности можно снизить до допустимого — и тогда жильё можно будет возводить даже в таких местах. Однако подобные меры требуют значительных капиталовложений.

Финансовая ситуация

После разрушительного оползня в 2017 году в деревне Бондо (Bondo), кантон Граубюнден, строительство новых защитных стен, мостов и водохранилищ обошлось в 52 миллиона франков — почти половину этой суммы покрыла федеральная казна. Общий объём ущерба в деревне Блаттен остаётся пока неустановленным, однако, по словам министра финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которая в 2025 году занимает должность президента Швейцарии, он может достигать сотен миллионов франков.

Федеральные, кантональные и общинные власти по всей стране уже выразили свою солидарность и пообещали финансовую помощь. В числе крупнейших взносов — 5 млн, выделенных федеральным парламентом. Благотворительная организация Glückskette / Swiss Solidarity, входящая в структуру медиахолдинга SRG SSR (портал SWI swissinfo.ch также входит в его состав на правах автономного подразделения) уже собрала 17 миллионов франков. Кантон Вале пообещал 10 миллионов и создал стратегическую рабочую группу для планирования нового поселения.

Министр энергетики, транспорта и охраны окружающей среды Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил, что в принципе поддерживает идею восстановления Блаттена. «Мы хотим дать будущее жителям Лётченталя», — отметил он на пресс-конференции в Берне на прошлой неделе. «Но решение о восстановлении должны принять сами жители. Мы хотим только создать рамочные условия, чтобы это стало возможным. […] Путь будет тернистым — в прямом смысле. Возникают сложные вопросы, но решающими факторами останутся безопасность и потребности населения».

Аэрофотосъёмка от 29 мая 2025 года — во что превратилась долина после обрушения ледника Бирх, вызванного падением на него миллионов тонн обломков с вершины Кляйнес Нестхорн. Keystone / Jean-Christophe Bott

На месте бывшей деревни сейчас раскинулся огромный серо-коричневый конус обломков — коническая масса камней, грязи, льда и прочих материалов протяжённостью около двух километров. Уровень воды в новообразованном озере немного снизился. Река Лонца вновь пробила себе путь через завалы, треть которых по-прежнему состоит из льда. Со склона горы Кляйнес Нестхорн по-прежнему сходят небольшие оползни. Сам ледник практически исчез. Кантональный геолог Рафаэль Майора (Raphaël Mayoraz) внимательно следит за ситуацией.

«По склону горы Кляйнес Нестхорн всё ещё движется около миллиона кубометров породы. Часть из них периодически сползает в долину. Темп движения заметно снизился, но камнепады с вершины по-прежнему могут достигать обломочного конуса в долине», — пояснил он в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS. В углублении, оставшемся после исчезновения ледника и служащем «ловушкой» для падающих камней, скопился слой обломков, частично покрытый льдом. Он по-прежнему представляет серьёзную опасность: в случае сильного дождя возможен новый мощный грязекаменный поток..

Законный вопрос:

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Кроме того, как предупреждает Рафаэль Майора, внезапный прорыв естественной плотины, создавшей озеро на месте деревни, может вызвать наводнение. Уровень опасности он оценивает в девять баллов из 10. «Мы сможем выдохнуть, только когда он опустится хотя бы до двух», — отметил эксперт.

Тем временем на прошлой неделе около 30 эвакуированных жителей из населённых пунктов Ферден, Киппель и Вилер, расположенных ниже по долине, смогли вернуться домой. В минувшие выходные туристам разрешили посещать нижнюю часть Лётченталя. Порядка двух сотен сотрудников системы гражданской обороны продолжают наблюдение за рекой и озером. Они контролируют зону отчуждения и уже приступили к первым работам по расчистке завалов.

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