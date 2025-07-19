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Швейцария покидает женский Евро-2025 по футболу

Но Берн устанавливает рекорд: 25 000 болельщиков прошли самым массовым маршем в истории турнира.
Но Берн устанавливает рекорд: 25 000 болельщиков прошли самым массовым маршем в истории турнира. Keystone-SDA

Сборная Испании завершила выступление Швейцарии на чемпионате Европы по футболу среди женщин, победив в четвертьфинале со счётом 2:0 на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Однако в историю войдёт не только результат матча, но и беспрецедентное по массовости шествие: около 25 000 болельщиков, прошедших по улицам города, установили абсолютный рекорд в истории женских футбольных европейских чемпионатов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Это был ещё один яркий футбольный вечер в Берне — пусть и без хэппи-энда, без второго «чуда в Берне»Внешняя ссылка. Болельщики сделали всё, чтобы вдохновить команду на подвиг, но футбольные боги решили иначе. Тем не менее этот четвертьфинал навсегда останется в памяти города: в тот вечер к стадиону направились около 25 000 человек — это было крупнейшее фанатское шествие за всю историю женского чемпионата Европы.

О том, почему Берн — не столица, читайте ниже:

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Основную массу составили швейцарские болельщики, к которым присоединились несколько сотен посланцев Испании. Болельщики прошли от центра города через парк «Медвежья яма» и далее по улице Ааргауэрштальден в направлении стадиона. По данным агентства Keystone-SDA, под ясным небом и при температуре около +30 °C везде царила мирная и праздничная атмосфера. Женский чемпионат Европы проводится с 1984 года.

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Предыдущий рекорд — 14 000 человек — был установлен менее чем за две недели до этого, также в Берне, перед матчем Швейцарии с Исландией. Тогда стадион «Ванкдорф» был заполнен до отказа: все 29 734 билета были распроданы. Общественный просмотр на площади Бундесплац перед зданием парламента тоже привлёк тысячи зрителей — уже за час до начала фан-зона была переполнена.

О том, как развивался женский футбол, читайте в материале ниже:

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Zweikampf zwischen der Alpnacherin Trix Fischer, links, und der Bernerin Helga Fischer, am 22. Juni 1975 in Buochs.

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Футбол доминировал даже на музыкальном фестивале Gurtenfestival, проходившем на горе Гуртен над городом. Там трансляция матча завершила вечернюю программу этого знаменитого опен-эйр. «Мы хотим идти в ногу со временем. Сейчас все говорят о женском Евро, и не показать этот исторический четвертьфинал было бы странным», — заявила пресс-секретарь фестиваля Надин Брённиман в интервью агентству Keystone-SDA.

Поражение сборной немного омрачило вечер, но не помешало празднику. «Это была игра, которой можно гордиться, — написал в соцсети X министр обороны и спорта Швейцарии Мартин Пфистер. — Поздравляю команду и рад видеть, как в обществе усиливается поддержка женского футбола».

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