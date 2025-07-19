Швейцария покидает женский Евро-2025 по футболу

Сборная Испании завершила выступление Швейцарии на чемпионате Европы по футболу среди женщин, победив в четвертьфинале со счётом 2:0 на стадионе «Ванкдорф» в Берне. Однако в историю войдёт не только результат матча, но и беспрецедентное по массовости шествие: около 25 000 болельщиков, прошедших по улицам города, установили абсолютный рекорд в истории женских футбольных европейских чемпионатов.
Это был ещё один яркий футбольный вечер в Берне — пусть и без хэппи-энда, без второго «чуда в Берне»Внешняя ссылка. Болельщики сделали всё, чтобы вдохновить команду на подвиг, но футбольные боги решили иначе. Тем не менее этот четвертьфинал навсегда останется в памяти города: в тот вечер к стадиону направились около 25 000 человек — это было крупнейшее фанатское шествие за всю историю женского чемпионата Европы.
О том, почему Берн — не столица, читайте ниже:
Показать больше
Показать больше
Почему у Швейцарии нет столицы?
Этот контент был опубликован на
Берн официально не является столицей Швейцарии. Возникает закономерный вопрос: как возникла такая ситуация?
Основную массу составили швейцарские болельщики, к которым присоединились несколько сотен посланцев Испании. Болельщики прошли от центра города через парк «Медвежья яма» и далее по улице Ааргауэрштальден в направлении стадиона. По данным агентства Keystone-SDA, под ясным небом и при температуре около +30 °C везде царила мирная и праздничная атмосфера. Женский чемпионат Европы проводится с 1984 года.
Показать больше
Показать больше
В Швейцарии начался ЧЕ по футболу среди женщин
Этот контент был опубликован на
Швейцария встречает чемпионат Европы по футболу среди женщин: фан-зоны, концерты и футбол повсюду.
Предыдущий рекорд — 14 000 человек — был установлен менее чем за две недели до этого, также в Берне, перед матчем Швейцарии с Исландией. Тогда стадион «Ванкдорф» был заполнен до отказа: все 29 734 билета были распроданы. Общественный просмотр на площади Бундесплац перед зданием парламента тоже привлёк тысячи зрителей — уже за час до начала фан-зона была переполнена.
О том, как развивался женский футбол, читайте в материале ниже:
Показать больше
Показать больше
Долгая борьба женского футбола за общественное признание в Швейцарии
Этот контент был опубликован на
По случаю Чемпионата мира по футболу среди женщин мы расскажем о долгом пути женского футбола к общественному признанию в Швейцарии.
Футбол доминировал даже на музыкальном фестивале Gurtenfestival, проходившем на горе Гуртен над городом. Там трансляция матча завершила вечернюю программу этого знаменитого опен-эйр. «Мы хотим идти в ногу со временем. Сейчас все говорят о женском Евро, и не показать этот исторический четвертьфинал было бы странным», — заявила пресс-секретарь фестиваля Надин Брённиман в интервью агентству Keystone-SDA.
Поражение сборной немного омрачило вечер, но не помешало празднику. «Это была игра, которой можно гордиться, — написал в соцсети X министр обороны и спорта Швейцарии Мартин Пфистер. — Поздравляю команду и рад видеть, как в обществе усиливается поддержка женского футбола».
Луана Бюлер (Luana BühlerВнешняя ссылка) сделала отличную профессиональную карьеру, но за границей — в Германии и Англии. Почему? И как ей удалось начать зарабатывать футболом?
Показать больше
Показать больше
«У профи-футболисток в Швейцарии до сих пор слишком мало перспектив»
Этот контент был опубликован на
Факты, цифры и контекст: в каком состоянии находится женский футбол в Швейцарии — и как он развивается.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.