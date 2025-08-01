США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%. Keystone-SDA

С 7 августа 2025 года США вводят импортные пошлины в размере 39% на товары из Швейцарии. Это одна из самых высоких ставок в мире и самая высокая в Европе. Указ подписал президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

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Речь идёт о штрафных мерах в отношении стран, не имеющих торгового соглашения с США. Согласно опубликованному Белым домом перечню, наряду со Швейцарией новые пошлины затронут Канаду (35%), Лаос и Мьянму (по 40%), Сирию (41%) и Бразилию (50%). Таким образом, Швейцария занимает пятое место в мире по уровню пошлин.

Для Швейцарии 39-процентный тариф означает резкое ужесточение условий торговли: с апреля действовала ставка 10%, в июле она была повышена до 31% — именно этот уровень в Берне считался «худшим сценарием». В Федеральном совете (правительство, Bundesrat) заявили, что с «глубоким сожалением» восприняли решение Вашингтона.

Реакция Берна: сожаление и разочарование

По словам главы отдела коммуникаций Федерального министерства финансов (Eidgenössisches Finanzdepartement, EFD) Паскаля Холленштайна (Pascal Hollenstein), новые тарифы «существенно отличаются» от проекта совместной декларации о намерениях, подготовленного по итогам многомесячных переговоров с американской стороной.

Швейцарское правительство, по его словам, с сожалением констатирует, что США, несмотря на достигнутый прогресс и «очень конструктивную позицию Швейцарии с самого начала», намерены ввести односторонние пошлины, которые в значительной мере касаются импорта из Швейцарии.

«Берн остаётся в контакте с американскими органами власти и стремится найти решение, совместимое как с национальным правом, так и с международными обязательствами Швейцарии». В правительстве Конфедерации подчёркивают, что внимательно анализируют новую ситуацию, но не скрывают разочарования.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подтвердила в социальной сети X, что в «заключительных переговорах» достичь соглашения с Д. Трампом не удалось. По её словам, для США главным остаётся вопрос торгового дефицита. Паскаль Холленштайн отметил, что новые пошлины станут серьёзным бременем для экспортоориентированных швейцарских компаний и их поставщиков. В частности, это коснётся часовой промышленности, машиностроения, производителей прецизионных инструментов и пищевой отрасли.

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С целью сохранения рабочих мест Швейцария продолжит использовать систему бюджетных компенсаций при переводе сотрудников на сокращённую рабочую неделю (Kurzarbeit). В четверг 31 июля 2025 года, накануне публикации перечня тарифов, Карин Келлер-Зуттер в интервью телеканалу SRF заявила, что любое повышение пошлин окажет негативное влияние на экономику страны. При этом она подчеркнула, что переговоры можно продолжить и что «последнее слово ещё не сказано».

Согласно данным Федерального ведомства по таможенному и пограничному контролю (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), в мае экспорт из Швейцарии в Северную Америку сократился на 39,6% или на 2,3 млрд швейцарских франков (2,83 млрд долларов США), достигнув минимального уровня с конца 2020 года. В начале июля 2025 года администрация Д. Трампа направила более десятка официальных писем с уведомлением о новых таможенных пошлинах. Евросоюз получил такое письмо 12 июля: в нём говорилось о введении 30-процентных пошлин. Однако США и ЕС впоследствии достигли компромисса — тарифы были снижены до 15% на большинство европейских экспортных товаров.

Согласно данным корреспондента SRF Андреа Кристен (Andrea Christen), президентский указ трактуется как перенос сроков вступления пошлин в силу с 1 на 7 августа. Изначально они должны были начать действовать 1 августа в 6:00 по швейцарскому времени. Дональд Трамп объяснил своё решение стремлением сократить внешнеторговый дефицит США и стимулировать производство внутри страны. Кроме того, по его словам, ряд государств не пошли на достаточные уступки в ходе переговоров или не поддержали США в вопросах экономики и безопасности.

Тем не менее столь высокая ставка в 39% в отношении Швейцарии вызывает вопросы. По словам Андреа Кристен, эта мера остаётся «неясной» и «на первый взгляд трудно поддаётся рациональному объяснению, попытки достичь договорённости провалились, и реакция Берна сводится к «глубокому сожалению» и подчёркиванию своей конструктивной позиции. Власти указывают, что продолжают искать пути переговорного урегулирования, но вынуждены учитывать новые реалии, которые наносят ощутимый удар по экспортной промышленности страны».

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