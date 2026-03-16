Швейцария ужесточит режим предоставления убежища
После Совета кантонов (малой палаты парламента) Национальный совет (большая палата) также высказался на прошлой неделе в пользу депутатской инициативы, предусматривающей создание новой государственной стратегии в сфере предоставления убежища. В частности, предполагается существенно ограничить число ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии.
Как говорится в тексте одобренной палатой депутатской инициативы, внесённой фракцией Швейцарской народной партии (SVP), стратегия Федерального совета под названием Asylstrategie 2027 «на деле стратегией не является». Поэтому правительство должно представить новый вариант, который, среди прочего, предусматривал бы ограничение воссоединения семей. Национальный совет одобрил эту инициативу в ходе чрезвычайной сессии, посвящённой вопросам безопасности.
Кроме того, авторы этой парламентской инициативы требуют существенно сократить число ходатайств о предоставлении убежища и связанные с ними расходы, а также ограничить преступность среди просителей убежища. Процедуры рассмотрения ходатайств и жалоб, по их мнению, должны быть ускорены, а число высылок увеличено. Накануне Совет кантонов уже одобрил аналогичную инициативу, внесённую Ханнесом Германном (Hannes Germann) от Швейцарской народной партии, кантон Шаффхаузен.
Формально, однако, эту инициативу ещё должна одобрить и другая палата парламента. Впрочем, это считается формальностью. То же самое относится и к ещё одной инициативе от SVP, предусматривающей применение в отношении агрессивно ведущих себя просителей убежища таких мер, как десятидневный запрет на выход за пределы федеральных центров предоставления убежища либо даже содержание под стражей. Поддержку получила также инициатива от фракции партии «Центр» (Die Mitte), согласно которой расходы на обеспечение безопасности во время демонстраций должны перекладываться на их организаторов.
Ещё одна одобренная инициатива, на этот раз от партии «Зелёные либералы» (GLP), требует заметно упростить административные и судебные процедуры в случаях, когда речь идёт о неоднократных правонарушителях правопорядка, не имеющих урегулированного статуса пребывания в Швейцарии. Наконец, поддержку получила и инициатива фракции социал-демократов (SP), направленная на защиту жертв гендерно обусловленного насилия, не имеющих урегулированного статуса пребывания в стране.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
