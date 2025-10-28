The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская политика

Референдум: обложить богатых налогами, чтобы спасти планету?

В Швейцарии 30 ноября проголосуют по инициативе, предлагающей ввести 50-процентный налог на наследство для состояний свыше 50 млн швейцарских франков (63 млн долларов США). Цель — использовать полученные средства для финансирования перехода на «зеленую энергию» и борьбы с изменением климата.⁠



Сторонники инициативы утверждают, что это вопрос климатической справедливости: ведь самые богатые люди оставляют наибольший углеродный след, а следовательно, должны и вносить больший вклад в решение экологических проблем. По их оценкам, этот налог может принести миллиарды для финансирования устойчивых проектов.⁠

Однако противники, в числе которых и федеральное правительство, предупреждают, что этот налог может вытеснить предпринимателей и их капитал за границу. Они опасаются, что в конечном итоге это приведет к чистой потере налоговых поступлений и рабочих мест, нанеся ущерб швейцарской экономике в целом.⁠

Прочитайте наше полное объяснение, чтобы понять все аргументы.

это как раз та самая прослойка сверхбогатых, на которую и направлена нынешняя инициатива молодых социалистов. Но эти люди уже сейчас вносят непропорционально ощутимый вклад в общие налоговые поступления страны.

