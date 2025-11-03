Votação na Suíça: tributar os ricos para salvar o planeta?

Em 30 de novembro, os suíços votarão uma iniciativa que propõe um imposto sucessório de 50% sobre fortunas superiores a CHF 50 milhões (US$ 63 milhões). O objetivo é usar os fundos gerados para financiar a transição verde do país e combater as mudanças climáticas.⁠

Os defensores argumentam que se trata de uma questão de justiça climática, afirmando que os indivíduos mais ricos têm uma pegada de carbono maior e devem contribuir mais para as soluções ambientais. Eles estimam que o imposto poderia arrecadar bilhões para projetos sustentáveis.⁠

No entanto, os opositores, incluindo o governo federal, alertam que o imposto poderia levar os empresários e seu capital para o exterior. Eles temem que isso acabe levando a uma perda líquida de receita tributária e empregos, prejudicando a economia suíça como um todo.⁠

Leia nossa reportagem completa para entender todos os argumentos:

