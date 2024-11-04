События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список двух швейцарских адвокатов. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Швейцарские адвокаты и обход антироссийских санкций: давление усиливается

Швейцария — прореха на европейской безопасности?

Цюрихские адвокаты ощущают себя «козлами отпущения»

Швейцарские адвокаты и обход антироссийских санкций: давление усиливается

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список двух швейцарских адвокатов. Считается, что они создавали компании и трасты, с тем чтобы помочь российским клиентам обходить санкции. Согласно пресс-релизу Посольства США в Швейцарии, опубликованному 30 октября 2024 года, эти юристы способствовали «незаконному трансферу денежных средств, используя лазейку в швейцарском законодательстве, позволяющую юристам / адвокатам выступать в качестве нефинансовых посредников, и со ссылкой на адвокатскую тайну обходить нормативы так называемой „должной добросовестности“ (due diligence), не предоставляя в распоряжение надзорных органов никакой отчётности».

Ведущая швейцарская газета NZZ помещает по этому поводу свой комментарий: «Действия правительства США в отношении адвокатского дуэта Баумгартнер и Делько (Baumgartner und Delcò) являются явной демонстрацией давления, которое сейчас испытывает швейцарский сектор юридического консалтинга. Терпение теряют не только США, но и сама швейцарская финансовая индустрия. Они хотели бы, чтобы в будущем адвокаты тоже соблюдали обязательства в области противодействия отмыванию денег, в том числе и в области чистого консалтинга, а не только тогда, когда они выступают в качестве финансовых посредников.

В противном случае, по мнению Швейцарской банкирской ассоциации (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg), Швейцария рискует понести серьезный репутационный ущерб, оказавшись в сером списке международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако сами юристы не хотели бы такого развития событий, и до сих пор политики неоднократно шли им навстречу. Так, на прошлой неделе парламентский Комитет по юридическим вопросам Совета кантонов (малая палата парламента) решил разделить вопрос на две части. Планируемое введение реестра, раскрывающего реальных бенефициарных владельцев компаний, уже не вызывает сомнений. Он будет представлен на рассмотрение парламента в декабре. А вот вопрос распространения на адвокатов обязательств по должной осмотрительности (due diligence) в части противодействия отмыванию денег Комитет по правовым вопросам хочет рассмотреть позднее, говоря, что сначала правительство должно более четко определить, какие новые виды юридической деятельности будут затронуты этими правилами в будущем.

В настоящее время Швейцария реализует санкции в отношении к 874 физическим и 62 юридическим лицам. Эти показатели, скорее всего, будут увеличиваться, поскольку ЕС планирует вводить новые санкции. © Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari

Генеральный секретарь Швейцарской ассоциации юристов (Schweizerischer Anwaltsverband) Рене Ралл (René Rall) по просьбе NZZ отметил, что его ассоциация поддерживает все эти меры «при условии сохранения проверенного принципа отраслевого саморегулирования. Внешнее давление не должно вести к поспешным и некачественным законам». Что касается двух адвокатов, на которых были наложены санкции, то Рене Ралл подчеркивает, что в их отношении действует презумпция невиновности. «И если обвинения окажутся необоснованными, то придется сделать вывод, что посол США, вероятно, преследует иные цели, нежели цели эффективной борьбы с отмыванием денег. В таком случае он, вероятно, больше заинтересован в ослаблении Швейцарии как глобального финансового центра».

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Швейцария: прореха на европейской безопасности?

Прореха на европейской безопасности, точнее, дырка от бублика: так весной 2023 года Скотт Миллер, посол США в Берне, назвал Швейцарию, осудив, в частности, ее санкционную политику в отношении России. По его словам, Швейцария недостаточно строго следит за соблюдением санкций и в них слишком много лазеек. Комментарий на эту тему помещает швейцарский общественный телеканал SRF.

«Критика не осталась незамеченной. Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO назначил специального „Мистера Санкции“ и активизировал свои усилия по поиску денег российских олигархов. Швейцария решила не присоединяться к международной Целевой группе по розыску российских активов REPO, тем не менее Вашингтон был вполне доволен Берном, и казалось, что критика в адрес Швейцарии постепенно сходит на нет. Но вчера посол США в Берне снова использовал в своем выступлении резкие слова. Он раскритиковал „лазейки в законодательстве об отмывании денег“, особенно когда речь идет об адвокатской деятельности в сфере консалтинга.

Швейцарские адвокаты, нотариусы и юристы с недавних пор стали почти что новыми «врагами народа». Keystone / Stringer

Организация Transparency International уже много лет критикует лазейки в швейцарском законодательстве, регулирующем правовые основы противодействия отмыванию денег, мол, Швейцария не соответствует современным международным стандартам в этой области. Однако правоцентристское большинство в парламенте и прежде всего в Совете кантонов, малой палате, уже много лет откладывает решение этого вопроса.

Адвокаты — это одна из самых влиятельных сил в парламенте, особенно в его малой палате. Депутаты говорят, что соответствующие поправки приведут к усилению бюрократического давления на юристов, тем более что сами Соединенные Штаты тоже не придерживаться всех стандартов в области противодействия отмыванию денег.

Скорее всего, парламентское бюргерское большинство начнет действовать только тогда, когда у него действительно не останется другого выхода. Воздерживаясь от введения более жесткого регулирования, консервативный Совет кантонов ждет, как видно, смены правительства США на следующей неделе. Президент Трамп, в случае его победы наверняка, по их мысли, ослабит давление на Швейцарию».

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Цюрихские адвокаты ощущают себя «козлами отпущения»

Швейцарская газета «Тагес Анцайгер» также посвящает свой материал этой теме и пишет, что «Баумгартнер и Делько отрицают любые обвинения в свой адрес, и говорят, что они не участвовали ни в каких сделках по обходу санкций и никого не консультировали по этому поводу. Утверждения американских властей об обратном являются … инсинуациями, наносящими репутационный ущерб, а цель США, как видно, поставить международные финансовые центры, такие как Швейцария, под свой всеобъемлющий контроль. Швейцарии не должна поддаваться такому давлению».

Посол Скотт Миллер, в свою очередь, отвергает обвинения в неоправданном вмешательстве во внутренние дела Швейцарии: «Это тот же самый аргумент, который уже не раз в истории приводился Швейцарией, например, в рамках сюжета о „бесхозных“ счетах жертв Холокоста в банках Швейцарии в 1990-е годы или применительно к дебатам о предметах искусства, незаконно отчужденных нацистами. Прошлое, конечно, нельзя приравнивать к настоящему, но я надеюсь, что Швейцария воспримет (мои слова) не как посягательство на свой суверенитет и демократию, а скорее как благоразумный совет со стороны США, самого большого союзника Украины».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 11 ноября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.