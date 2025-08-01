Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что

Способность петь гимн Швейцарии наизусть дана не всем. Keystone / Alexandra Wey

Гимн «Швейцарский псалом» (Schweizerpsalm) продолжает звучать несмотря на всю критику и на то, что он, де, не отвечает больше «духу времени». В чем секрет его популярности?

10 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Знакомая ситуация? Вы поёте хором, и кто-то рядом с вами неправильно произносит текст. В многоязычной Швейцарии это случается часто, а особенно во время исполнения национального гимна. Если, конечно, его вообще поют. Мужская футбольная сборная Швейцарии — или, по крайней мере, значительная её часть — прославилась как-то тем, что почти никто из игроков не смог подпеть гимну перед началом очередного матча.

Интересный вопрос:

Показать больше

Показать больше Почему у Швейцарии нет столицы? Этот контент был опубликован на Берн официально не является столицей Швейцарии. Возникает закономерный вопрос: как возникла такая ситуация? Читать далее Почему у Швейцарии нет столицы?

К женской национальной команде, правда, это не относится. На только что завершившемся чемпионате Европы по футболу она особых проблем с гимном не испытывала. Когда бывшего игрока сборной по футболу Валона Бехрами (Valon Behrami) спросили, почему он не поет гимн, то в ответ он в интервью телерадиокомпании RSI назвал три причины: замешательство соперников, которые слышат разные языки, поющие один и тот же гимн, свои недостаточные певческие способности и тот факт, что он просто не в состоянии запомнить его текст.

Показать больше

Показать больше «Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года Этот контент был опубликован на О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» (Bundesbrief), важнейшем документе швейцарской истории? Читать далее «Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года

Необычная дружба

Валон Бехрами в этом смысле находится в хорошей компании: в Швейцарии вообще мало кто способен выучить хотя бы первую строфу гимна. Даже бывший президент Швейцарии Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger) признавался, что часто «просто шевелил губами, потому что не знал остальных строф наизусть». Такое признание наверняка не понравилось бы ни Леонарду Видмеру (Leonhard Widmer), автору текста «Швейцарского псалма», ни Альберику Цвиссигу (Alberik Zwissig), сочинившему к нему музыку. Казалось бы, между Видмером и Цвиссигом находилась непреодолимая пропасть: первый был либеральный радикал-прогрессист протестантского вероисповедания, второй — монах-цистерцианец.

Показать больше

Показать больше В поисках утраченной коровы: Швейцария и ее священный символ Этот контент был опубликован на Коровы неотъемлемо ассоциируются с образом Швейцарии, но поиски настоящей швейцарской коровы могут оказаться задачей нелегкой. Читать далее В поисках утраченной коровы: Швейцария и ее священный символ

Тем не менее между ними завязалась довольно тесная дружба. Видмер не только держал нотную лавку, которую регулярно посещали монахи, но еще и был поэтом. В 1841 году он попросил Цвиссига положить на музыку одно из своих стихотворений. Монах не отказался и специально для этой цели переработал литургическое песнопение, сочиненное им несколькими годами ранее. Результатом стал «Швейцарский псалом» в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Форма псалма придаёт гимну молитвенно-духовный характер, противопоставляя его боевым или патриотически-триумфальным гимнам других стран. Такой формат (смиренное возвышение, а не агрессивное самоутверждение) как нельзя лучше отражает образ Швейцарии, нейтральной, ориентированной на мораль страны, которой важны не героизм и победа, а мир, вера и коллективная ответственность за свою судьбу.

Два гимна-конкурента

Песня пришлась народу по вкусу, быстро распространилась в массах и вскоре стала исполняться на общенациональных торжествах. Однако прежде, чем псалм был официально признан в качестве гимна, должны были пройти десятилетия, тем более что до появления радио и телевидения национальные гимны — причем не только в Швейцарии — звучали в основном на официальных церемониях, не доступных широкой публике. Правительство, Федеральный совет, также неоднократно подчёркивало, что не считает себя уполномоченным навязывать стране тот или иной гимн. Наконец, у псалма был конкурент, также звучавший на официальных мероприятиях: Rufst Du mein Vaterland, сочинение поэта и профессора философии Иоганна Рудольфа Висса (Johann Rudolf Wyss), автора знаменитой книги «Швейцарский Робинзон».

Первая строфа гимна Швейцарии Deutsch: Trittst im Morgenrot daher,

Seh’ich dich im Strahlenmeer,

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!

Wenn der Alpenfirn sich rötet,

Betet, freie Schweizer, betet!

Eure fromme Seele ahnt

Eure fromme Seele ahnt

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland. Französisch: Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,

Et prédit d’un plus beau jour le retour,

Les beautés de la patrie

Parlent à l’âme attendrie;

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un coeur pieux,

Les accents émus d’un coeur pieux. Italienisch: Quando bionda aurora il mattin c’indora

l’alma mia t’adora re del ciel!

Quando l’alpe già rosseggia

a pregare allor t’atteggia;

in favor del patrio suol,

in favor del patrio suol,

cittadino Dio lo vuol,

cittadino Dio, si Dio lo vuol. Rumantsch: En l’aurora la damaun ta salida il carstgaun,

spiert etern dominatur, Tutpussent!

Cur ch’ils munts straglischan sura,

ura liber Svizzer, ura.

Mia olma senta ferm,

Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,

il bab etern, Dieu en tschiel, il bab etern. Источник по ссылкеВнешняя ссылка (неофициальная русскоязычная версия) Ты появляешься в свете утренней зари,

Я вижу тебя в море лучей,

Тебя, величественного, славного!

Когда Альпы окрашиваются в алый цвет,

Молитесь, свободные швейцарцы, молитесь!

Ваша благочестивая душа узнаёт

Ваша благочестивая душа узнаёт

Бога в нашей прекрасной отчизне,

Господа Бога в нашей прекрасной отчизне!

Эти два текста были, мягко говоря, очень разными. Содержание первой строфы «Швейцарского псалма» можно коротко изложить так: «Альпы, озарённые утренним светом, пробуждают глубокую веру и желание молиться за родину». Стихотворение Иоганна Висса, напротив, было куда более прямолинейно. Упрощенно его смысл можно изложить следующим образом: «О, как хорошо умереть, сражаясь за родину! Я надеюсь, что это случится со мной, и я не желаю себе лучшей судьбы». В зависимости от международного положения в Швейцарии в разные эпохи отдавалось предпочтение той или иной версии.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский флаг: белый плюс на красном фоне Этот контент был опубликован на Происхождение, символическое значение и особенности самого необычного национального флага Европы складываются в весьма интересную историю Читать далее Швейцарский флаг: белый плюс на красном фоне

В 1961 году, когда правительство вновь было вынуждено заняться этим вопросом, оно временно признало Trittst im Morgenrot daher («Ты появляешься в свете утренней зари») в качестве «главного» гимна. Это временное решение оказалось весьма постоянным, оно действовало 20 лет до 1 апреля 1981 года, когда «Швейцарский псалом» был официально утверждён наконец в качестве национального гимна. Решающим фактором стала даже не смена духа времени, а проблема музыкального характера. Гимн Rufst Du mein Vaterland исполнялся на мелодию God Save the King, британского национального гимна.

Партитура «Швейцарского псалма» хранится в Национальной библиотеке в Берне. Schweizerische Nationalbibliothek

Гимн Лихтенштейна тоже кстати до сих пор идентичен по музыке британскому. Да и выступать на международных спортивных соревнованиях с таким гимном становилось как-то всё более неловко. Некоторые представители старшего поколения до сих пор скептически относятся к этому решению. Однако ностальгируют по гимну Rufst Du mein Vaterland не только пожилые люди. В 2004 году депутат Национального совета от социал-демократической партии Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener Nellen) внесла в парламент предложение модернизировать швейцарский гимн, посчитав, что «Швейцарский псалом» слишком националистичен, сложен, пафосен, кроме того, в нем не упомянуты женщины и иностранцы.

Показать больше

Показать больше Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…» Этот контент был опубликован на Луг Рютли считается местом, где были заложены основы уникальной швейцарской государственности. Подробности — в нашем видеосюжете. Читать далее Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»

Это предложение, однако, натолкнулось на такое сопротивление, что его пришлось отозвать. Через 10 лет Швейцарское общество общественного блага (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, SGG), фонд, владеющий историческим Лугом Рютли, предприняло новую попытку и объявило конкурс на современный текст гимна. По мнению организаторов, слова старого гимна уже плохо знакомы населению и не «отражают ценностей страны». Автором победившего варианта, представленного в сентябре 2015 года, стал по совпадению человек, который тоже носил фамилию Видмер: Вернер Видмер (Werner Widmer) из кантона Аргау. Он заменил религиозные образы современными конституционными ценностями — в том числе идеей «единства в многообразии»:

Внешний контент

Первая строфа гимна Вернера Видмера на немецком языке: Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.

Offen für die Welt, in der wir leben,

lasst uns nach Gerechtigkeit streben!

Frei, wer seine Freiheit nützt,

stark ein Volk, das Schwache stützt.

Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Schweizer Bund. Все версии на Website der SGGВнешняя ссылка. (неофициальная русскоязычная версия) Белый крест на красном фоне

Это символ нашего союза:

Свобода, независимость, миролюбие,

Мы открыты тому миру, в котором живем,

Давайте же стремиться к справедливости.

Свободен народ, пользующийся своей свободой,

Силен тот народ, защищающий слабых.

Белый крест на красном фоне

Это символ нашего союза.

Заручившись поддержкой двух с половиной сотен известных личностей, включая бывших членов Федерального совета, таких как Мориц Лойенбергер (Moritz Leuenberger), Швейцарскому обществу общественного блага (SGG) оставалось добиться сущих пустяков: донести новую версию гимна до широкой публики и сделать так, чтобы эта публика оказалась в восторге.

Показать больше

Показать больше Почему швейцарцы плохо знают свой гимн? Этот контент был опубликован на Все знают, что он есть, но его почти никто не смог бы спеть наизусть. Это гимн Швейцарии. Читать далее Почему швейцарцы плохо знают свой гимн?

Попытка завершилась полным провалом. Из 2 300 общин, приглашённых исполнить новый текст в День национального праздника 1 августа 2015 года, откликнулись лишь около двух десятков. Поэтому пока «Швейцарский псалом» продолжит звучать, как и раньше. Пусть он не соответствует «духу времени», но в нём отражается суть Швейцарии и её политическая культура: во-первых, гимн медленный, а во-вторых он является вариантом, провоцирующим всеобщее недовольство в наименьшей степени. Именно на основе этого принципа и работает швейцарская политическая модель.

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 53 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Аристократия и ее роль в политической истории ранней Швейцарии Этот контент был опубликован на Швейцария как республика свободных крестьян, восставших против Габсбургов и создавших демократию? Этот нарратив не имеет ничего общего с реальностью. Читать далее Аристократия и ее роль в политической истории ранней Швейцарии

Показать больше

Показать больше Десять главных дат в истории Швейцарии Этот контент был опубликован на Давайте вспомним десять самых главных дат в истории Конфедерации. Эта выборка не претендует на окончательность или исключительность. Читать далее Десять главных дат в истории Швейцарии

Показать больше

Показать больше Гийом Анри Дюфур — универсальный гений Швейцарии Этот контент был опубликован на Гуманный военачальник, картограф-новатор: но Гийом Анри Дюфур вошел в историю еще и как пионер транспортной мобильности, инженер и политик (хотя и поневоле). Читать далее Гийом Анри Дюфур — универсальный гений Швейцарии