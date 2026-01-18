Путешествие туда и обратно: как гельветы мечтали о дальних берегах

Чёрно-белый вид руин Аванша (Avenches) — символ возвращения гельветов на территорию их первоначального расселения после неудавшейся в 58 году до нашей эры попытки мигрировать на запад. Попытки мигрировать и попытки остановить миграцию были постоянными константами истории Европы. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

Франция является страной с крупнейшей общиной швейцарцев и швейцарок, постоянно проживающих за границами Конфедерации. Однако её притягательность в качестве места расселения была хорошо известна уже в античности. Именно этому историческому сюжету и посвящён один из выставочных проектов «Римского музея города Аванш» (Römermuseum Avenches).

8 минут

Имя Юлия Цезаря (Gaius Iulius Caesar) известно практически каждому. Гораздо менее известен тот факт, что его вхождение в пантеон великих полководцев и завоевателей тесно связано с историей территории, на которой расположена современная Швейцария, точнее, с историей племени гельветов, проживавшем на ней.

Ведь поводом вмешаться в дела Галлии и тем самым положить начало своему самому знаменитому военному походу для Цезаря стало как раз миграционное давление со стороны гельветов, обосновавшихся тогда на нынешнем швейцарском плато (Schweizer Mittelland), но потом вознамерившихся переселиться в область Сентонж (Saintonge) на атлантическом побережье юго-западной Галлии. Тем самым гельветы сами хотели избежать давления со стороны германских племён на севере.

Как сообщает Цезарь в Первой книге «Записок о Галльской войне», отравиться во Францию вознамерились по меньшей мере 368 000 гельветов. Прежде, чем начать свой поход, они, якобы, сожгли все свои деревни и весь собранный урожай, сознательно лишив себя возможности вернуться. Однако затем у города Бибракта (Bibracte, Бургундия) римская армия нанесла им, по версии Цезаря, во встречной битве решительное поражение.

Уцелевших гельветов римляне заставили, якобы, вернуться на свои прежние земли. «Записки о Галльской войне», наряду с кратким упоминанием данного сюжета у Цицерона, остаются единственным античным источником, внятно рассказывающим о событиях, случившихся, как утверждается, в 58 году до нашей эры.

Вопросы без ответов

Авторство «Записок о Галльской войне» принадлежит прямому участнику тех событий, так что эти свидетельства неизбежно носят пристрастный характер, оставляя, кроме всего прочего, без ответа многие важные вопросы — речь идет прежде всего о точном маршруте, которым гельветы планировали добираться до Атлантики. Археология со своей стороны также пока не смогла восполнить эту лакуну: материальных следов попыток гельветов переселиться на запад до сих пор не обнаружено, даже точная локализация места битвы при Бибракте остаётся предметом научных дискуссий.

Показать больше

Показать больше История По следам кельтской Швейцарии Этот контент был опубликован на Археологические раскопки дали возможность скорректировать устоявшиеся представления о том, как жили кельтские народности эпохи «железного века». Читать далее По следам кельтской Швейцарии

Для своей специальной выставки Римский музей в Аванше нашёл способ обойти эту проблему, отказавшись от прямой реконструкции и обратившись к языку фотографии. «В основе лежала идея фотографа из кантона Невшатель Ива Андре (Yves André), — говорит Дени Женекан (Denis Genequand), директор Римского археологического комплекса и музея Аванша (Site et Musée romains d’Avenches). — Его предложение показалось нам особенно интересным, поскольку фотография позволяет визуализировать миграцию, практически не оставившую никаких материальных следов».

Опираясь на данные Цезаря и консультируясь со специалистами-историками, фотограф проследил вероятный маршрут, по которому гельветы могли двигаться с территории нынешней Швейцарии в направлении Бургундии, бывшей одним из этапов на их пути к атлантическому побережью. При этом фотограф сознательно оставил довольно широкое пространство для интерпретаций.

«У нас есть ведь лишь несколько относительно надёжных ориентиров: отправная точка на швейцарском плато, проход через Женеву и, вероятно, через ущелье Эклюз (Écluse), примерно в двадцати километрах к западу от Женевы, вниз по течению реки Рона. В остальном текст Цезаря не называет никаких конкретных мест, речь идёт лишь о гипотезах, — поясняет Дени Женекан. — И если численность переселенцев действительно была такой, как утверждает Цезарь, то скорее всего гельветы образовали несколько отдельных колонн, двигавшихся по разным маршрутам в одну и ту же сторону. Вероятно, их колонны растягивались на десятки километров».

Путешествие в трёх частях

Фотопутешествие в Аванше разделено на три части. Первая серия снимков посвящена пути гельветов в Галлию. Это, как правило, небольшие цветные фотографии, расположенные попарно. На первом снимке показан ландшафт в его естественном состоянии, таким, каким его могли видеть переселенцы; часто в кадре присутствует элемент, указывающий на движение, например дорога или водный поток. Второй снимок показывает то же место, но уже преобразованное современной человеческой деятельностью.

Фотографии в экспозиции размещены попарно: первый снимок фиксирует ландшафт в состоянии, минимально затронутом человеческой деятельностью; второй — тот же участок местности с более ярко выраженными следами антропогенного воздействия. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

Вторая серия посвящена обратному пути гельветов — из Бургундии через юрские перевалы на швейцарское плато. Эти фотографии выполнены в более крупном формате, в чёрно-белой гамме и подчёркивают мрачный характер вынужденного возвращения мигрантов после поражения при Бибракте. Центральную часть экспозиции составляют восемь крупных цветных фотографий региона Сентонж, позволяющих представить себе, как могло выглядеть это «воображаемое пространство, занятое гельветами». Снимки сопровождаются научными текстами, разъясняющими их исторический контекст.

Дополняют фотографии фрагменты художественного нарратива-реконструкции, составленного на основе реальных событий: рассказ ведётся от лица молодой женщины, которая следует за своей общиной и после поражения в одиночку продолжает путь на запад. Выставка тем самым ставит под сомнение статичное понимание человеческой идентичности и напоминает, что миграция всегда была неотъемлемой частью истории. «Я провожу параллель с положением нынешних мигрантов, которые тоже стараются избежать тяжёлых условий жизни в своих странах, — пишет Ив Андре в выставочном каталоге. — Этим проектом я хотел предложить иной взгляд на историю Швейцарии, взгляд, который помог бы лучше понять сам феномен миграции».

Константа истории

Дени Женекан, в свою очередь, подчёркивает: «Это способ показать, что нынешнее население Европы в прошлом не было неким статичным явлением. Выставка позволяет рассмотреть миграционные перемещения в рамках более широкой исторической перспективы». Он также обращает внимание на выводы более поздних археологических исследований: гельветы, которых историография 19 века возвела в ранг предков швейцарцев, на самом деле сами пришли на швейцарское плато с территории современной Баварии.

Официальная афиша экспозиции: на ней изображен предполагаемый облик возможного ареала расселения гельветов на атлантическом побережье. Site et Musée romain d’Avenches © Yves André

Как говорит Дени Женекан, вероятно, они прибыли сюда между 100 и 80 годами до нашей эры. «А всего несколько десятилетий спустя, когда на швейцарском плато им стало тесно и когда усилилось давление на них со стороны германских племён, они и решили двинуться дальше». По его словам, эта народность, которую мы привыкли считать оседлыми предками нынешних жителей Швейцарской Конфедерации, в действительности всегда находилась в движении, что указывает на подвижность населения как устойчивую характеристику европейской истории.

Выставочный каталог Если у вас нет возможности посетить Римский музей в Аванше, то вы можете все фотографии и тексты рассмотреть и прочитать в каталоге выставки «Ландшафты миграции гельветов. 58 год до нашей эры» (Paysages de la migration helvète, 58 av. J.-C.), доступном для заказа во франкоязычной версииВнешняя ссылка.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 60 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше История Почему Швейцария называется «Швейцарией»? Этот контент был опубликован на Каждая страна имеет свое название и у этого названия есть своя история. Давайте посмотрим, откуда взялось название «Швейцария»? Читать далее Почему Швейцария называется «Швейцарией»?

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch