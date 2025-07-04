Швейцарские коты-охотники: пушистая угроза для дикой природы?

Свободно разгуливающие кошки ежегодно убивают в Швейцарии миллионы птиц, лягушек и других мелких животных. Может ли «кошачий мораторий» изменить ситуацию?

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На первый взгляд — ласковый пушистый сосед. Но стоит ступить за порог — и кошка превращается в прирождённого хищника. Незаметно для человека, свободно разгуливающие домашние кошки ежегодно убивают в Швейцарии миллионы птиц, ящериц, лягушек и других мелких обитателей. Особенно уязвимы молодые животные в период размножения.

Экологи бьют тревогу: пушистые охотники — одна из главных угроз биоразнообразию, особенно в населённых зонах и на окраинах лесов. Чтобы защитить дикую природу, в Швейцарии обсуждают так называемый «кошачий мораторий» — временный запрет на свободный выгул домашних кошек, особенно в сезоны выведения птенцов и молодняка.

В некоторых кантонах такие меры уже действуют: владельцев просят оставлять питомцев дома или выгуливать их только на поводке. Но на национальном уровне вопрос остаётся спорным. Одни считают, что это единственный способ спасти редкие виды, другие опасаются, что подобные запреты нарушат естественные потребности кошек и будут трудно исполнимы.

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Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Так кто же победит — инстинкты охотника или забота о хрупком балансе природы? Ответ на этот вопрос пока только формируется — как и сами правила сосуществования человека, кошки и дикой фауны. Читайте полностью статью по ссылке:

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