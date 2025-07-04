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Швейцарские странности

Швейцарские коты-охотники: пушистая угроза для дикой природы?

Свободно разгуливающие кошки ежегодно убивают в Швейцарии миллионы птиц, лягушек и других мелких животных. Может ли «кошачий мораторий» изменить ситуацию?

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Основная цель моей работы - взаимодействие с вами, нашими читателями, а также укрепление вашего доверия к журналистике. Занимаюсь разработкой таких инструментов общения с аудиторией, как многоязычные дебаты, помогаю распространять наш контент среди пользователей разных платформ. Раньше работала медсестрой, а потом занялась английской лингвистикой и исследованием средств массовой информации. Тут-то я и прониклась интересом к журналистике и освещению новостей в цифровую эпоху.

Я контролирую дистрибуцию и каналы соцсетей для англоязычной редакции и пишу новостные статьи на английском языке. Изучала современные языки, английскую и русскую литературу, а затем получила степень магистра международной журналистики в Кардиффе. После этого проработала несколько лет на BBC Education в Манчестере, а затем переехала в Швейцарию.

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На первый взгляд — ласковый пушистый сосед. Но стоит ступить за порог — и кошка превращается в прирождённого хищника. Незаметно для человека, свободно разгуливающие домашние кошки ежегодно убивают в Швейцарии миллионы птиц, ящериц, лягушек и других мелких обитателей. Особенно уязвимы молодые животные в период размножения.

Экологи бьют тревогу: пушистые охотники — одна из главных угроз биоразнообразию, особенно в населённых зонах и на окраинах лесов. Чтобы защитить дикую природу, в Швейцарии обсуждают так называемый «кошачий мораторий» — временный запрет на свободный выгул домашних кошек, особенно в сезоны выведения птенцов и молодняка.

В некоторых кантонах такие меры уже действуют: владельцев просят оставлять питомцев дома или выгуливать их только на поводке. Но на национальном уровне вопрос остаётся спорным. Одни считают, что это единственный способ спасти редкие виды, другие опасаются, что подобные запреты нарушат естественные потребности кошек и будут трудно исполнимы.

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