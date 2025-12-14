Занимательная ономастика: имена и прозвища Берна и его окрестностей

В Швейцарии, точнее в кантоне Берн, филологи и этнографы фиксируют изумительно разнообразный и пестрый мир бернских имён и прозвищ. Keystone / Ennio Leanza

Наташа или Туся, Ната, Наталья или Наталия, Саша, Санёк, Сандро или Сашка: в любом языке есть имена, а есть их уменьшительные краткие формы, образованные от полного наименования. В Швейцарии, точнее в кантоне Берн, филологи и этнографы фиксируют похожее разнообразие. Добро пожаловать в пестрый мир бернских имён и прозвищ.

Прозвища, клички, уменьшительные имена — называйте их как угодно: почти каждая культура знает такие формы личного обращения. Их используют из удобства (Алекс вместо Александра, Лиз вместо Элизабет), для того чтобы выразить особую привязанность или показать, что этот человек принят в сообщество — что он «свой». В самом широком смысле прозвище — это неофициальная замена настоящего имени.

Оно может быть сокращённой формой (Том, Сью), выражением нежности (Тыковка / Pumpkin) или шутливым описанием внешности («Биг Мак», если человек высокого роста и с шотландской фамилией; подобные прозвища часто носят иронический характер, как, например, Curly — «Кудрявый» для лысого человека без волос). Прозвище при этом не следует путать с псевдонимом (Le Corbusier), литературным именем (Марк Твен, Элена Ферранте) или сценическим именем (у актёров и музыкантов их особенно много — Мэрилин Монро, Леди Гага, Стинг, Мадонна), хотя эти понятия нередко пересекаются.

В русской и украинской культурах эта традиция не менее богата: Максим Горький вместо Алексея Пешкова, Корней Чуковский вместо Николая Корнейчукова, Леся Украинка вместо Ларисы Косач-Квитка. Такие имена часто несут не только художественную, но и символическую нагрузку, выражая мировоззрение автора или играя роль звучащей «маски» артиста. Иногда прозвище просто приклеивается в юности и остаётся навсегда: Пеле, Габриэль «Коко» Шанель, Эдвин «Базз» Олдрин.

В Швейцарии прозвища не следует путать с так называемыми Pfadfindernamen, «скаутскими» или «походными» именами, под которыми некоторые знаменитые бернцы, например народный бард Ханс-Петер «Мани» Маттер или рокер Урс «Поло» Хофер, так и вошли в историю культуры. Но при этом в восточнославянских языках уменьшительные формы имён выполняют не просто и не столько функцию сокращения, как английские Bill или Kate, они выражают ещё, как и в Берне, эмоциональное отношение и степень близости.

В русском, украинском и белорусском языках имя изменяется с помощью суффиксов, создавая мягкое, доверительное или ласковое звучание. В русском языке это Саша, Саня, Сашенька от Александра, Катя, Катюша от Екатерины, Миша, Мишенька от Михаила. Здесь каждая форма несёт свой оттенок — дружеский, домашний или интимный. В украинском варианте уменьшительные звучат особенно певуче: Сашко от Олександра, Катруся от Катерины, Михась от Михайла. Они часто встречаются в фольклоре и литературе, сохраняя позитивный, ласковый тон.

В белорусском языке формы ещё мягче: Сашык от Аляксандра, Кацярыначка от Кацярыны, Міхась от Міхаіла. Такие имена звучат по-домашнему, с оттенком теплоты и уважения. Таким образом, в славянской традиции уменьшительные формы — не просто краткие, а «чувственные» имена, способ выражения близости и участия, где каждое обращение несёт в себе особую эмоцию, а не является только грамматической формой. Но вернемся в кантон Берн. Здесь происходит почти тоже самое.

«Целых два Якоба»

В первую неделю моей работы в редакции Swissinfo я познакомился с людьми по имени Хригу, Пешэ и Кёби — точнее, с двумя Кёби. Лишь спустя несколько дней мне стало ясно, что речь идёт о Кристиане, Петере и сразу двух Якобах. «Когда я знакомлюсь с кем-то, я всегда представляюсь как Хригу — никто не зовёт меня Кристианом, — рассказывает мне мой коллега Хригу Раафлауб (Chrigu Raaflaub), выросший в общине Риггисберг что в кантоне Берн. — В детстве в семье меня звали Хриги, но когда я поступил в гимназию в Берне, мне было уже шестнадцать или семнадцать лет, то форма имени изменилась — и я стал Хригу». Для региона Берна вообще характерно предпочтение уменьшительных форм имён, даже независимо от контекста.

Они употребляются в быту, на работе и даже в полуофициальном общении, за исключением строго формализованных ситуаций, таких как общение с преподавателями или с чиновниками в официальных учреждениях. Бернский диалект немецкого языка (Bärndütsch) предлагает сотни вариантов такой адаптации имён собственных, а при отсутствии подходящей формы он без стеснения берет и создаёт новую, благо точной грамматики в этом языке нет. На странице в Википедии, посвящённой бернским именам, зафиксировано более ста таких прозвищ с соответствующими эквивалентами — от Abraham (Hämdu, Abi, Äbu) до Werner (Werä, Wernu, Werni).

Эти примеры отражают важную ономастическую особенность Берна: большинство имён здесь существует в нескольких параллельных формах. Андреас (Andreas) может стать Ändu, Res или Resu; Николь (Nicole) — превратиться в Nicä, Nigge, Nici, Nicci и другие варианты, различающиеся не только фонетически, но и графически, тем более что орфография у диалекта гибка почти до бесконечности и допускает значительные вариации. География также играет роль: в самом Берне Simon становится Simu, а в горах в Бернском Оберланде в 20 километрах к востоку это уже Siml, Anna становится Ännelä, а Urs — Ürsu.

Бернский Оберланд, регион Лаутербруннен. Keystone / Anthony Anex

Однако за всем этим, казалось бы, фонетическим хаосом кроется внутренняя закономерность. В большинстве случаев бернская краткая форма имени образуется по следующей схеме: берётся начальный (реже — конечный) слог исходного имени, к нему добавляется так называемый умлаут (гласная с точками, например ä, читается как «э», если применимо, конечно), а затем — суффикс -u для мужских имён и -ä или -e для женских. Так появляются формы Dänu (от Daniel), Flöru (от Florian), Tinu (от Martin), а также Chrige (от Christina), Felä (от Felicitas) и Melä (от Melanie). Одной из наиболее выразительных форм считается Schämpu — уменьшительное от Jean-Pierre или Hans-Peter.

Бернская традиция из Эмменталя

Лингвист Маттиас Фридли (Matthias Friedli), редактор издания Schweizerisches Idiotikon, словаря швейцарского варианта немецкого языка, и член комитета словаря Duden, поясняет: «Окончание -u, встречающееся в таких формах, как Chrigu, Tinu или Michu, восходит к вокализованной форме уменьшительного суффикса -el. В ряде диалектов звук l в определённых позициях заменяется на u, поэтому, например, слово Abfall („мусор“) произносится как Abfau, а Schlüssel („ключ“) как Schlüssu. Это явление известно в филологии как l-вокализация».

По словам Маттиаса Фридли, она характерна преимущественно для кантона Берн и воспринимается как типично бернская традиция, несмотря на то что ее можно встретить также в других регионах страны. Исследования указывают, что это фонетическое явление возникло около 200 лет назад и, вероятно, распространилось изначально из региона Эмменталь (Emmental). Традиция уменьшительных имён прочно укоренилась и в медиасреде. В 2009 году газета Berner Zeitung опубликовала статью о музыкантах Берна под заголовком «Pesche, Pädu, Phibe — das Triumvirat hinter den Kulissen» («Пешэ, Пяду, Фибэ — триумвират за кулисами»). За этими прозвищами скрывались безумно популярные в Берне, но нигде в мире более неизвестные, музыканты Петер Буркхарт (Peter Burkhart), Беат Анликер (Beat Anliker) и Филипп Корню (Philippe Cornu).

Укороченные формы имён и прозвища распространены по всей Швейцарии: достаточно вспомнить, например, бывшего президента ФИФА Йозефа «Зеппа» Блаттера (Joseph «Sepp» Blatter) родом из кантона Вале или легендарную лыжницу Верену «Врени» Шнайдер (Verena «Vreni» Schneider) из кантона Гларус. Однако именно в Берне традиция уменьшительных имён превратилась в особую языковую практику — в тонкое культурное выражение социального сближения. Диалектолог и редактор швейцарского радио SRF Маркус Гассер (Markus Gasser) подчёркивает особенную изобретательность бернцев в адаптации имён: «Pesche (от Peter) и Teslä (от Theres) — типичные примеры таких фонетических трансформаций».

«Во все воронье горло»

В ответ на вопрос одного слушателя о происхождении формы Aschi, Маркус Гассер поясняет: «Это типично бернское имя, распространённое также в Золотурне и Фрибуре. Оно абсолютно нейтрально и, насколько мне известно, в разговорной речи не несёт никаких дополнительных значений». Тем не менее некоторые формы приобретают и ясные культурные коннотации. Так, выражение «Ну ты прямо как Хлаус» (от Niklaus) может прозвучать мягким упрёком в неуклюжести, так что имя Aschi в этом смысле скорее исключение: оно функционирует как прямая замена для имени Эрнст (Ernst). На сайте berndeutsch.ch приведены и другие формы этого имени: Ärnscht, Äschi, Änggu, Ängge.

Маттиас Фридли подтверждает, что в семейной среде такие формы воспринимаются как нейтральные, но есть и смысловые оттенки, хотя они порой едва различимы: «Когда мы в семье говорим о моих двоюродных братьях, мы используем Dänu и Käru (от Karl) без какого-либо подтекста, но если я раздражён, то скорее выберу именно форму с -u на конце. Она звучит грубее, особенно для тех, кто не из Берна». Учёный добавляет, что, переехав в Цюрих, а там принято обращаться по полным именам, он сам стал иначе воспринимать уменьшительные формы: «Дети моего кузена из Берна зовут меня Mättu — для них это естественно, но я каждый раз немного вздрагиваю. Здесь, в Цюрихе, где все используют полные формы, Mättu уже не звучит для меня нейтрально».

Бернские имена приходятся по душе отнюдь не всем. По словам моего коллеги Хригу Раафлауба он знал женщину, которая специально выбрала для своего сына имя, не поддающееся сокращению Ноа (Noah). Однако в школе ему всё равно дали прозвище — Нёу (Nöu). И как тут не вспомнить вечное: «Как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людей выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет, каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица».

Справка: Ономастика —раздел языкознания, который изучает имена собственные (например, имена людей, географические названия, названия животных и т. д.), их происхождение, развитие и функционирование. Она подразделяется на несколько отраслей, таких как антропонимика (изучение личных имен) и топонимика (изучение географических названий.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

