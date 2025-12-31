Почему в Швейцарии нет главы государства?

На своем заседании 10 декабря 2025 года Федеральное собрание Швейцарии избрало министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) федеральным президентом, а министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) вице-президентом на 2026 год. Keystone / Anthony Anex

На своем заседании 10 декабря 2025 года Федеральное собрание Швейцарии (Vereinigte Bundesversammlung, парламент в составе обеих палат) избрало министра экономики страны Ги Пармелена федеральным президентом на 2026 год. Эта должность, замещаемая по принципу ежегодной ротации, является характерной особенностью швейцарской политической модели, не имеющая аналогов в мире. Но если президент в стране меняется каждый год, то с кем «заключать сделки»?

Я освещаю темы, связанные со швейцарским зарубежьем и особенностями жизни в Швейцарии, а также готовлю ежедневный брифинг для сообщества швейцарского зарубежья. Изучал коммуникационные дисциплины, затем работал репортёром и видеожурналистом на частном радио и телевидении. С 2002 года занимаю различные должности в SWI swissinfo.ch.

В Швейцарии есть традиция: каждый год в декабре члены Федерального совета и все 200 депутатов парламента собираются на общее заседание для голосования по составу правительства. Как правило, кабинет остается прежним, если только кто-то из министров не подал накануне в отставку и не требуется избрать его преемника. В остальном же вся процедура проходит буднично, депутаты избирают, в том числе, судей Федерального суда, а также президента и вице-президента на следующий год. Тот, или та, кого избрали президентом, конечно, радуется и с удовольствием принимает цветы, но на самом деле о таком исходе голосования он или она знали уже год назад, когда его или её избирали в качестве вице-президента.

Вотум депутатов ничего в жизни и работе нового федерального президента не меняет: это по-прежнему тот же член правительства без особых полномочий, без президентской резиденции, без полицейского эскорта и без заваривания канализационных люков накануне визита в какой-то регион страны. Как правило, в родном кантоне его или её встречают с радостью и устраивают ей или ему прием: как же, ведь это наш/наша уроженец/уроженка достиг/достигла таких степеней известных! Но это и всё. Страна после этого переходит к своим обыденным делам, готовится в Рождеству и к Новому году.

Да, Федеральный президент председательствует на еженедельных, проходящих по средам, заседаниях кабмина, Федерального совета, представляет федеральное правительство внутри страны и за её пределами, и даже выступает с новогодним телевизионным обращением к нации. При этом все решения по-прежнему в правительстве принимаются коллегиально, решающей остаётся позиция большинства, а не воля федерального президента. И все-таки, как же так получилось, что у страны нет президента, настоящего главы нации?

Давайте не спеша во всем разберемся…

После гражданской войны 1847 года и создания в 1848 году единого федеративного швейцарского государства, стало ясно, что эта модель, выстроенная снизу вверх, представляет собой компромисс суверенных кантонов, нехотя согласившихся передать часть своих полномочий на федеральный уровень. Главную роль в рамках этой модели играл и продолжает играть парламент (о его структуре и работе читайте ниже). Депутаты собирались, и сейчас собираются, на свои сессии четыре раза в год, а в промежутках им был необходим кто-то, кто контролировал бы текущие дела и консультировал (советовал) парламент по ключевым политическим досье.

Так, в качестве побочного продукта политического процесса, и возник Федеральный совет. Его члены даже не носили титула «министр» (слишком по-имперски), а назывались соответственно «федеральные советники». Разумеется, они проводили свои заседания, и эти заседания кто-то должен был вести. Обычно это делает председатель — по-латински «президентВнешняя ссылка». Вот его-то парламент и избирает каждый год. Всего-навсего! И не больше того. Как говорится на сайте парламента Швейцарии, федеральный президент и вице-президент Федерального совета (а вовсе не страны) ежегодно избираются Федеральным собранием (Vereinigte Bundesversammlung) по отдельности и последовательно из числа семи членов кабмина а сроком на один год.

В следующем году вице-президент, как правило, и становится новым федеральным президентом. «Переизбрание на второй год подряд исключено». Ротация на должности президента (председателя правительства) осуществляется в соответствии с принципом старшинства (Anciennitätsprinzip), то есть в порядке вступления в должность. Если несколько членов Федерального совета были избраны в один и тот же день (а это происходит довольно часто), то лицо, избранное вторым, сможет занять пост президента только после того, как на этой должности свой год отработает тот, или та, кто был избран первым. Федерального президента нередко, поэтому, по праву характеризуют латинским выражением primus inter pares — «первый среди равных».

Владимир Зеленский и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, незадолго до начала ВЭФ в Давосе в бернском аэропорту Бельп, 15 января 2024 года. © Keystone / Alessandro Della Valle

В течение своего президентского года он или она продолжает, как и прежде, возглавлять свой департамент (федеральное министерство). Так, Ги Пармелен (Guy Parmelin) в 2026 году останется главой Федерального Министерства экономики, образования и научных исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF). Должность вице-президента в настоящее время занимает министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). Его роль становится особенно важной в случае временной недееспособности федерального президента — тогда все президентские (председательские) функции переходят к нему. Нетрудно догадаться, что в 2027 году Иньяцио Кассис, в соответствии с установленной ротацией, также на один год займёт должность федерального президента.

Ротация, а не культ личности

Принцип ротации был введён в 1848 году — одновременно с первой Федеральной конституцией современной Швейцарии. Отцы-основатели страны не хотели допустить никаких «монархических соблазнов»: федеральная исполнительная власть с сильным президентом во главе рассматривалась ими как угроза суверенитету кантонов. В период с 1848 по 1890 год, как отмечается на официальном сайте Федерального совета, на должность федерального президента «чаще всего избирались особенно уважаемые члены правительства». Так, уроженец Берна Карл Шенк (Karl Schenk, 1823-1895) и представитель кантона Ааргау Эмиль Вельти (Emil Welti, 1825-1899) занимали президентский пост по шесть раз каждый — разумеется, не подряд, но всё же!

Начиная с 1890-х годов должность федерального президента неизменно передаётся по очереди в соответствии с принципом старшинства. Ни одно другое государство не знает такого ротационного механизма. В Швейцарии же именно он обеспечивает стабильность, изымая институт президентства из контекста острых политических баталий. Политические баталии здесь, как правило, ведутся не вокруг личности президента, а по конкретным вопросам, выносимым на всенародное голосование. Это даёт стране возможность не вести бесконечные абстрактные дискуссии о том, какой быть Швейцарии будущего, а строить эту самую Швейцарию здесь и сейчас — всем народом, решая конкретные задачи.

Представительские функции

Институт президентства в Швейцарии носит прежде всего представительский характер. Во время визитов иностранных делегаций в Швейцарию федеральный президент выступает с речами и жмёт руки высоким гостям. Однако каждое подобное выступление должно быть заранее согласовано со всем составом Федерального совета, который при особо значимых визитах принимает зарубежных политиков вообще в полном составе, будучи коллективным президентом. Возможностей для самостоятельных действий у федерального президента практически нет никаких.

Институт президентства: цифры и факты Срок полномочий: один год; плановая пересменка, как правило, происходит в начале января каждого года. Порядок избранияВнешняя ссылка: ежегодно в декабре Федеральным собранием (Vereinigte Bundesversammlung — парламентом Швейцарии, включающим Национальный совет, большую палату, и Совет кантонов, малую палату) из числа семи членов Федерального совета. Очередность: ротация осуществляется по принципу старшинства (ансьенитет); вице-президент вступает в должность федерального президента в следующем году. Функции: председательствует на еженедельных, по средам, заседаниях правительства (Федерального совета), представляет федеральное правительство внутри страны и за рубежом, выполняет иные представительские функции. Особые полномочия: федеральный президент не обладает особыми полномочиями; все решения принимаются в кабинете министров коллегиально. Единственное процедурное преимущество: право решающего второго голоса в случае равенства голосов при голосовании в Федеральном совете. Источник: Закон о правительстве и административной организации Швейцарии (Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, RVOGВнешняя ссылка).

Внутри страны официально термин «государственный визит из-за рубежа» никогда не используется — здесь говорят исключительно о «президентском визитеВнешняя ссылка», поскольку в Швейцарии государство отождествляется не с правительством, а с народом. По этой же причине, кстати, в стране нет понятия «государственный язык». Тем не менее с точки зрения иностранных партнёров Федерального президента Швейцарии зачастую приглашают за рубеж именно с «государственным визитом» и встречают со всеми соответствующими дипломатическими почестями — с целью соблюдения международного протокола.

В среду, 9 декабря 1998 года, Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss), только что избранная первая в истории Швейцарии женщина-президент, отмечала свое избрание вместе со сторонницами и сторонниками на Федеральной площади в Берне (Bundesplatz, Bern). Keystone / Stringer

Каждый год, 1 января, федеральный президент обращается к нации с традиционным новогодним телеобращением. Как правило, в этом выступлении звучит призыв к сдержанности и гражданской ответственности — не в форме приказа или директивы, а скорее в форме настойчивой, но уважительной просьбы. Несмотря на строго представительский статус, некоторым членам Федерального совета удавалось придать своему президентскому году отчётливо личный тон. Так, Рудольф Гнеги (Rudolf Gnägi), занимавший должность федерального президента в 1971 и 1976 годах, получил репутацию «крестьянина от сохи», политика, близкого к народу, сознательно придерживавшегося простого и ясного языка. А вот Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss), ставшая в 1999 году первой женщиной в должности федерального президента Швейцарии, сделала акцент на теме гендерного равенства, придав своему президентству отчетливое символическое гражданское значение.

Отражение сути системы

Сегодня институт федерального президентства в Швейцарии олицетворяет принцип федеративной самоорганизации страны «снизу вверх». Он как бы маленькая, но все-таки яркая вишенка на торте швейцарского федерализма. Этот институт отражает политическую модель, основанную на диалоге, поиске баланса и на доверии не к харизматическим лидерам, но к устоявшимся и доказавшим свою эффективность процедурам. Федеральный президент, оставаясь министром в составе правительства, подчиняется принципу коллективного руководства и обязан представлять вовне решения, принятые также коллективно, в духе так называемой консенсусной демократии (Konkordanzdemokratie), даже если он лично был против такого решения.

Слева направо: федеральный канцлер Швейцарии Виктор Росси (Viktor Rossi) и Федеральный совет Швейцарии в нынешнем составе — Беат Янс (Beat Jans), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Ги Пармелен (Guy Parmelin), Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), Альберт Рёшти (Albert Rösti) и Мартин Пфистер (Martin Pfister) — во время традиционной летней поездки Федерального совета по стране в четверг, 26 июня 2025 года, на берегу озера Валензее (Walensee) в общине Везен (Weesen), в восточной части Швейцарии, кантон Санкт-Галлен. Keystone / Gian Ehrenzeller

Партийная принадлежность отдельного члена Федерального совета при этом практически не имеет (или не должна, в идеале) иметь никакого значения: все федеральные советники и советницы обязаны действовать совместно и «тянуть лямку» сообща. В то время как в других странах главы государств выступают с грандиозными прожектами, продвигают интересы своей партии или собственные предпочтения зачастую вопреки предвыборным обещаниям и стремятся удерживать власть на протяжении десятилетий, швейцарский федеральный президент, напротив, скорее воплощает национальное многообразие, чем монолитное единство вокруг «непогрешимого» лидера.

Читайте также:

Ограничение срока полномочий одного года символизирует выбор в пользу долгих дебатов и поиска консенсуса, а не поспешных решений. Благодаря такому подходу Швейцарии удаётся сохранять завидную политическую стабильность, которая нередко вызывает удивление и непонимание за рубежом. Ни одна другая страна мира не переняла этот принцип: он слишком сложен, слишком «негламурен» и противоречит привычным моделям власти. Но именно он стал частью политической идентичности Швейцарии. Федеральный президент здесь — не столько руководитель, сколько отражение самой швейцарской политической системы: сдержанной, предсказуемой и коллективной. Система, которая — без революций и катастрофических кризисов — функционирует вот уже скоро 180 лет. И вот это по-настоящему уникальный исторический рекорд.

В Швейцарии нет не только главы государства (главой является народ), но и столицы тоже нет. Как так получилось? В материале ниже все подробности.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

