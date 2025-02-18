На каких языках говорят в Швейцарии

Доля жителей Швейцарии, основной язык которых не является одним из национальных, продолжает увеличиваться. Keystone / Christian Beutler

Доля жителей Швейцарии, чей основной язык не относится к числу национальных, за последние годы значительно увеличилась. Об этом сообщает Федеральное ведомство статистики (BfS).

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Наиболее распространенным языком в стране остается немецкий (письменный / литературный вариант и примерно три десятка диалектов, на которых говорят в быту). В 2023 году его указали в качестве основного 61% населения. Следом идут так называемые «другие языки» с совокупной долей 24%. Французский, один из национальных языков, оказался лишь на третьем месте (23%), за ним следуют итальянский (8%) и ретороманский (0,5%).

Среди не национальных языков, как сообщает телеканал SRF, Внешняя ссылка особенно выделяется английский: его в 2023 году назвали основным 6% постоянного населения, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 4%. По 3% жителей указали в качестве основного языка португальский и албанский, по 2% — испанский и сербский/хорватский. При этом респонденты могли выбрать более одного основного языка.

Показать больше

Показать больше В самом ли деле швейцарцы стали хуже владеть английским? Этот контент был опубликован на Однако точно определить, насколько хорошо жители Швейцарии знают этот язык, далеко не так-то просто, как могло бы показаться. Читать далее В самом ли деле швейцарцы стали хуже владеть английским?

В целом 17% жителей Швейцарии говорят на двух и более основных языках, а 39% используют в профессиональной деятельности несколько языков. Особенно многоязычной является детская среда: 44% из них в домашнем общении контактируют сразу с несколькими языками.

По данным Федерального ведомства статистики (BfS), английский играет важную роль в профессиональной сфере. В 2023 году 23% работающего населения регулярно использовали его на работе. Таким образом, английский почти так же распространен, как французский (28%), и значительно превышает долю итальянского (8%).

Вопросы языкознания

В Швейцарии различают «национальные языки» (Landessprachen) и «официальные языки» (Amtssprachen). В первом случае акцент делается на языке как на факторе культурном и фольклорном, а потому к числу «национальных языков» относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Понятия «государственный язык» в Швейцарии нет.

Показать больше

Показать больше Исторический музей расскажет историю швейцарских языков Этот контент был опубликован на «Швейцария — страна многих языков»: так называется новая выставка швейцарского Национального исторического музея в Цюрихе. Читать далее Исторический музей расскажет историю швейцарских языков

Во втором случае смысловой акцент приходится на языки как инструмент делопроизводства и бюрократии. Поэтому к официальным языкам относятся только немецкий, французский, итальянский. Именно на этих языках идут дебаты в федеральном парламенте, и только с этих и на эти языки переводится, например, всё федеральное законодательство.

Ретороманский может использоваться в качестве «официального», но в ограниченном масштабе, только там и в том случае, где речь идет об общении с людьми, для которых этот язык родной. Иными словами, ретороманский является «официальным языком» регионального значения.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцария и языки меньшинств: успехи и задачи Этот контент был опубликован на С языковым миром в Швейцарии все в порядке, но даже и в этой стране есть еще что улучшить. Читать далее Швейцария и языки меньшинств: успехи и задачи