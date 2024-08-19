Пассажиры SWISS, застрявшие в Казахстане, отправлены в Цюрих

Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) организовала вылет на родину трёх сотен пассажиров, застрявших в Казахстане после инцидента, произошедшего в аэропорту Астаны в субботу 17 августа 2024 года. В воскресенье на помощь швейцарским коллегам пришла авиакомпания Austrian Airlines.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en SWISS passengers stranded in Kazakhstan flown to Zurich Читать далее SWISS passengers stranded in Kazakhstan flown to Zurich

Français fr Passagers de Swiss bloqués à Astana: retour à Zurich via Vienne Оригинал Читать далее Passagers de Swiss bloqués à Astana: retour à Zurich via Vienne

Во время маневра в аэропорту Астаны в субботу самолет авиакомпании SWISS, совершавший рейс из Токио в Цюрих, совершил неудачный манёвр, выкатился передним колесом за пределы ВПП и застрял в сырой почве. Пассажирам пришлось ночевать в гостиницах Астаны, а в воскресенье 18 августа они вылетели самолетом Austrian Airlines в Вену.

Об этом сообщили в авиакомпании SWISS. Из Вены затем уже другой самолет SWISS доставил пассажиров в Цюрих. Самолет Boeing 777 авиакомпании SWISS летел из Токио в Цюрих в субботу и был вынужден сделать экстренную остановку в Астане по медицинским причинам. В итоге самолет отбуксировали обратно на взлетную полосу. Пострадавших не было.

Технические специалисты компани SWISS вылетели в Астану и по согласованию с Boeing и властями Казахстана и Швейцарии осмотрели самолет на предмет возможных повреждений. Запасной экипаж вернется потом на этом самолете в Цюрих, это должно произойти, как заявили в SWISS, «как можно скорее». Инцидент в Астане негативно повлияет на расписание дальнемагистральных рейсов SWISS как минимум до вторника 20 августа 2024года.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Так, из-за отсутствия запасного самолета, компания SWISS отменила воскресный рейс в Лос-Анджелес и обратно. Кроме того, вылет в Бангкок в воскресенье, как сообщается, был задержан на несколько часов, а вылет в Сан-Паулу в понедельник вечером 19 августа был перенесен на утро вторника 20 числа. Как говорит компания SWISS, дальнейшие задержки или отмены рейсов не исключены, но всё зависит от сроков возвращения злосчастного Boeing 777 из Астаны и от его технических возможностей.