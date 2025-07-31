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5-я Швейцария

Почему швейцарский флаг квадратный?

На первый взгляд он кажется очень простым: белый крест на красном фоне. Но при этом швейцарский флаг выделяется среди сотен государственных символов не только лаконичностью дизайна, но и своей формой.

Этот контент был опубликован на
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Александра Андрист , Сара Пазино , Camille Kündig

Это один из всего лишь двух национальных флагов в мире, имеющих строго квадратные пропорции. Почему именно так? Отвечаем. История флага Швейцарии уходит корнями в Средние века, когда белый крест символизировал принадлежность к христианскому воинству. Во время сражений конфедераты наносили его на алые штандарты, чтобы отличать своих от врагов.

Однако в виде государственного флага он закрепился лишь в 19 веке, после создания в 1848 году современной Швейцарской Конфедерации. Квадратная форма была официально утверждена в 1889 году — как осознанный жест. Она подчеркивает независимость, нейтралитет и своеобразие Швейцарии. В отличие от прямоугольных флагов, привычных во всём мире, квадратное полотнище сразу бросается в глаза — и ассоциируется исключительно с одной страной.

Второй флаг в мире с квадратной формой — это флаг Ватикана. И хотя происхождение их форм различно, оба государства подчеркивают этим символом свою уникальность и автономию.

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Самый большой в мире швейцарский флаг впервые был укреплен на склоне горы Сэнтис в пятницу, 31 июля 2009 года. Размер флага составляет 120 на 120 метров, и он является вторым по величине флагом в мире.

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Швейцарский флаг: белый плюс на красном фоне

Этот контент был опубликован на Происхождение, символическое значение и особенности самого необычного национального флага Европы складываются в весьма интересную историю

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