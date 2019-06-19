В основе валюты «WIR»— не идея и не алгоритм, а старое доброе ремесло, которое можно пощупать руками. (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

Все говорят в наши дни только об одном: биткойне. Этой так называемой криптовалюте, точнее, лежащей в ее основе технологии блокчейн, пророчат большое будущее. Однако пока биткойн вошел в пике, а существующая уже очень давно в Швейцарии независимая дополнительная валюта «WIR-франк» живет и здравствует. Основанная еще в 1934 году в качестве нишевой единицы расчетов, взаимно признаваемой мелкими и мельчайшими предприятиями, составляющими на 99,6% основу швейцарской экономики, она прекрасно пережила все кризисы и потрясения, существуя и в наши дни. Мы поговорили с компаниями, делающими ставку на этот инвестиционно-расчетный инструмент.

Биткойн умер? Да здравствует биткойн? Одни его уже похоронили, другие, напротив, пророчат ему блестящее будущее. Ясно, что в качестве спекулятивного актива, способного дать рисковому инвестору «на грош пятаков», биткойн, кажется, уже не годится. Интересно другое: в долгой истории суррогатных валют биткойн отнюдь не является таким уж новым словом. Основанную еще в 1934 году в качестве нишевой единицы расчетов, взаимно признаваемой мелкими и мельчайшими предприятиями, «WIR-франк» роднит с биткойном его функция не столько даже средства платежа и взаиморасчетов, сколько платформы для создания своего рода уникальной общественной групповой идентичности.

Именно такой не столько валютой, сколько социальной технологией, и является «WIR-франк». Не существуя физически, он, тем не менее, жестко привязан к обычному швейцарскому франку по курсу 1:1. Такой «вечный курс» не дает использовать эрзац-валюту в качестве спекулятивного актива. Поэтому фирмы и предприятия, участвующие в этой квази-платежной системе, заинтересованы всегда только в одном, а именно, как можно быстрее инвестировать эту «валюту». «Денежная единица, от который каждый рад поскорее избавиться», — именно так называют «WIR-франк» те, кто использует его с целью раскрутки своей деловой активности.

Архитектор и эксперт в области солнечной энергетики

Архитектурное бюро «Rolf StalderВнешняя ссылка» расположено на окраине города Биль на западе кантона Берн. Работают в бюро три десятка человек. Участником платежной системы «WIR» (в прямом переводе с немецкого: «МЫ») фирма является последние 20 лет. Рассказывает Рольф Штальдер, владелец бюро: «Основной оборот этой „валюте“ дает именно строительная отрасль. Очень любят ее предприятия гостиничного бизнеса и отрасли гастрономии. Многие проекты, связанные со строительством новых отелей, мы реализовали в тесном сотрудничестве с банком „WIR-BankВнешняя ссылка“.

Работает это следующим образом: владелец отеля берет ипотеку в этом банке, амортизация же инвестиций происходит после ввода отеля в строй путем взимания с гостей оплаты тоже в WIR-франках. Сейчас как раз гостиничные номера, цены за которые номинированы в этой валюте, особенно популярны в Базеле, где регулярно проходит крупная строительная международная выставка. И так круг тех, кто использует WIR-франк, замыкается. С моим рестораном ситуация выглядит похожим образом: гости могут платить мне в WIR-франках, которые я тут же реинвестирую в строительные проекты».

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Вилли Лангенэггер владеет компанией по производству солнечных панелей «Swiss Photovoltaik GmbHВнешняя ссылка», расположенной в городе Санкт-Маргретен (St. Margrethen) на границе с Австрией. Его компания продает и монтирует солнечные электростанции и отдельные панели как частным, так и корпоративным клиентам. По его словам, «впервые об этой валюте я услышал, когда мне было лет 15. И я подумал, что, наверное, деньги, от которых каждый, кто ими владеет, хочет избавиться, и как можно скорее, являются очень интересным феноменом. И что, наверное, тут есть некий шанс. Потом я пошел в ученики на предприятие, занимающееся строительно-отделочными работами, получил профессию каменщика, позже меня занесло в финансовую отрасль, где я занимался административной работой. А потом, это было 9 лет назад, я основал компанию «Swiss Photovoltaik GmbH».

«Автомобильная косметика»

Компания «Carpolish and Cleaning»Внешняя ссылка разместилась в небольшом провинциальном городе Лангенталь (кантон Берн) по соседству с местной шиномонтажной мастерской. Компания совсем молодая, Надин Майер (Nadine Meyer) и ее партнер Филипп Амрайн (Philippe Amrhein) основали ее в начале 2017 года. Надин Майер говорит, что «многие не знают, куда им девать накопления в WIR-франках. И это понятно — спекулировать ими нельзя, а потому эти деньги рискуют превратиться в камень на шее. Но стоит немного пошевелить мозгами, и окажется, что этот актив тоже вполне может кое на что сгодиться.

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Мы, например, каждый день ходим на обед и оплачиваем его в WIR-франках, кроме того, в этой валюте мы платим за аренду. Закупаться мы часто ходим, разумеется, в супермаркет, который принимает WIR-франки. Мы активно рекламируем свою готовность принимать в них оплату. Мы единственный автосервис, который берет их, и это дает нам явное конкурентное преимущество. Разумеется, если у нас возникает потребность в наличности, то часть оплаты мы можем принимать и в обычных франках. Но главное, что использование WIR-франков ведет к возникновению широкой сети взаимовыгодного диалога».

Оборот сокращается

Осуществление валютных операций с участием «WIR-Franken» в Швейцарии запрещено, однако найти брокера, готового обналичить их и обменять, — по очень невыгодному курсу, — на швейцарские франки не так-то и сложно. Кого поймают — могут наказать исключением из системы и даже административным делом. Но если компании и прибегают к черной обналичке «WIR-Franken», то делают они это не от хорошей жизни, а из-за недостаточного количества ликвидности. Сейчас почти все сделки, происходящие с участием швейцарской эрзац-валюты, обеспечиваются ею только частично, и это одна из причин медленного, но верного сжатия объемов её оборота на национальном финансовом рынке. Если в 1990-е годы этот показатель находился на уровне 2,5 млрд франков, то к 2016 году он сократился до 1,28 млрд.

Стоит немного пошевелить мозгами, и окажется, что этот актив тоже вполне может кое на что сгодиться.

(Keystone)

Однако сами по себе объемы оборота еще не является причиной, по которой участники рынка прибегают к услугам данного платежного инструмента. Вилли Лангенэггер говорит, что «для меня „WIR-Franken“ является, прежде всего, источником новых контактов. Все это очень напоминает знаменитый „Ротари-Клуб“, принцип тот же. Мы, например, поставляем, монтируем и подключаем панели, превращающие солнечный свет в электричество. Подавляющее большинство клиентов делают это только один раз, поскольку у их домов только одна крыша. Доля валюты „WIR“ в наших расчетах не превышает 2%. Но контакты — они стоят того».

Предпринимательская солидарность



Тоже самое говорит и Рольф Штальдер, архитектор из Базеля. С его точки зрения «WIR-Franken» критически важен для региона, потенциал этой «квази-валюты» не исчерпывается ролью платежного инструмента. «Необходимо учитывать историю создания этой валюты. Она возникла в формате своего рода финансового кооператива в 1934 году в кульминационный момент мирового кризиса. Цель ее была — дать ремесленникам возможность элементарно поддержать друг друга тут же, на месте, в регионе. Маляр красил стены дома у плиточника, тот, наоборот, клал плитку у маляра. Такая взаимная поддержка не потеряла с тех пор своего значения, сохраняется ее важность и в наши дни. Все сейчас, например, закупаются в интернете, но знаем ли мы, откуда приехали покупаемые нами товары, кто и в каких условиях их сделал? Глобализация наносит серьезный удар по концепции кооперативной валюты, риски растут. Любая система, размеры который сокращаются до критического уровня, рискует «схлопнуться». Но я верю в то, что «WIR-Franken» продолжит свое существование.

С особым размахом кооперативная эрзац-валюта используется в капитальном строительстве и в гостиничном бизнесе, однако не чужды ей и представители «креативного класса». «В нашей северо-западной группе, — объединяющих особенно активных пользователей, — в последнее время растет и число молодых людей», — говорит Филипп Амрайн. «И это позитивный аспект, потому что в прошлом неуклонное повышение среднего роста участников платежной системы грозило превратиться в значительную проблему. А теперь у нас на место владельцев классических пекарен и мастерских заступают рекламные агентства, коммуникационные компании и фирмы, занимающиеся консалтингом в области социальных СМИ».

Здание WIR-Bank в Базеле. Любая система, размеры который сокращаются до критического уровня, рискует «схлопнуться». (Keystone)

Сам Филипп Амрайн вместе с банком «WIR-Bank» организовал недавно интернет-магазин, покупки в котором на 10% можно оплачивать валютой «WIR». Будучи представителем классического швейцарского ремесла, он, тем не менее, не прочь использовать и новые возможности цифровой эпохи. Будучи большим энтузиастом этой валюты, он каждый день обедает в ресторане, где заказы можно на 100% оплачивать этим «швейцарским биткойном». В будущем он намерен купить себе жильё и полностью оплатить сделку «WIR-франками». Свой последний отпуск он тоже забронировал в турагентстве, принимающем эрзац-валюту.

Не «МММ» и не «биткойн»

В ноябре 2016 года «WIR-Bank» опубликовал новые условия работы платежной системы, одно из которых предписывает всем ее членам открыто заявить о своей поддержке расчетов в этой валюте. Многим это пришлось не по вкусу, поэтому за последние 12 месяцев из системы «WIR» вышли сразу несколько крупных предприятий и фирм. Усилилась и критика в адрес системы, впрочем, несмотря ни на что, правление банка «WIR-Bank» было в конце 2017 года единогласно переизбрано на общем собрании акционеров. По итогам 2016 года банк показал солидную прибыль. В чем же решающий «плюс» этой системы?

Это, во-первых, не финансовая пирамида спекулятивного характера. Во-вторых, валюта «WIR» не является, как биткойн, полностью анонимной и организованной на основе принципов децентральной сети. Точнее, для швейцарского «биткойна» эти принципы вообще не имеют фундаментального значения, поскольку в его основе — не идея и не алгоритм, а старое доброе ремесло, которое можно пощупать руками. Валюта «WIR» строится на контакте конкретных плотников, пекарей и штукатуров, опирается на безусловное доверие людей, знающих друг друга в лицо. И именно поэтому она является идеальным способом локального хеджирования глобальных конъюнктурных рисков. Филипп Амрайн, Вилли Лангенэггер и Рольф Штальдер верят банку «WIR-Bank» и верят валюте «WIR». И пока это доверие будет сохраняться, будет жить и система в целом.

Справка: «WIR-банк» Швейцарский эмитент независимой дополнительной валюты в Швейцарии, обслуживающий предприятия в сферах гостиничного бизнеса, строительства, производства, розничной торговли и профессиональных услуг. Основан в 1934 году бизнесменом Вернером Циммерманом (Werner Zimmermann, 1893-1982) и еще 15-тью его компаньонами в результате дефицита валюты в условиях глобальной финансовой нестабильности. «WIR» — аббревиатура от немецкого WIrtschaftsRing («Экономический цикл) и местоимения «МЫ» на немецком языке. Согласно уставу его «цель состоит в том, чтобы поощрять участников к предоставлению своей покупательской способности в распоряжение друг друга и сохранять её циркуляцию в своих рядах, таким образом предоставляя участникам дополнительный объём продаж». Управляет частной электронной валютой, называемой «WIR», которая используется в комбинации со швейцарским франком для создания двойной валютной операции. Валюта «WIR» существует только в безналичной форме и обращается внутри одноименного кооператива. Создал кредитную систему, позволяющую выдавать клиентам кредиты в собственной валюте. Кредитные линии обеспечиваются залоговым имуществом участников, что гарантирует резервирование валюты. Заключение сделки в швейцарском франке и валюте «WIR» между двумя участниками снижает количество наличных средств, необходимых покупателю. Продавец при этом скидок на свою продукцию или услуги не делает. Источник: Википедия. Конец инфобокса



Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров., swissinfo.ch

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