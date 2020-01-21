Полицейские контролиурют вход на территорию конгресс-центра, где будут проходить встречи в рамках 50 ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Вместе с многочисленными делегациями, главами правительств и бизнес-лидерами на Всемирный экономический форум в Граубюнден отправятся и все семь членов швейцарского Федерального совета (правительства). Почему им так важно оказаться в Давосе?

ПрограммаВнешняя ссылка швейцарского правительства по проведению пятидесятого ежегодного экономического Форума в Давосе является весьма масштабной. Тем самым отдается дань уважения «одному из самых важных экономических и социально-политических событий в мире» - об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу. Президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга вместе с основателем ВЭФ Клаусом Швабом откроет сегодня мероприятие в горах Граубюндена.

Вчера в преддверии ВЭФ она встретилась с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В этой встрече так приняли участие и другие федеральные министры - Иньяцио Кассис и Карин Келлер-Суттер. В центре их обсуждений стояли непростые переговоры по институциональному рамочному соглашению Швейцарии и Евросоюза.

Запланирована встреча с Трампом

Симонетта Соммаруга также встретится с президентом США Дональдом Трампом, переговоры запланированы на сегодня, 21 января. Его появление, однако, не гарантировано на 100%, так как проведение экономического Форума совпадает с тем, что на этой неделе в Сенате США на повестке дня стоит процедура импичмента президента.

Планируется, кроме того, что на встрече с президентом США в Давосе будут присутствовать и 3 других министра швейцарского правительства: министр финансов Ули Маурер, министр экономики Ги Пармелен и министр иностранных дел Иньяцио Кассис. Очень важная тема в отношениях двух стран, которую, вероятно, обсудят лидеры Швейцарии и США, - это соглашение о свободной торговле, которое уже некоторое время находится на столе переговоров.

Под знаком защиты климата

Кроме того, президент Конфедерации проведет множество других двусторонних переговоров – согласно объявленной программе, это встречи, в частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и вице-премьером Китая Хань Чжэном.

Планируются также встречи с президентом Колумбии Иваном Дюком, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соммаруга примет участие в нескольких мероприятиях, посвященных совместимости экономического развития и защиты климата.

Добрые услуги Швейцарии

Министр экономики Пармелен хочет использовать ВЭФ как площадку «для установления и развития двусторонних, а также многосторонних контактов», - говорится в заявлении Федерального совета. Он встретится, в частности, с министром экономики Бразилии Пауло Гуэдесом. Они, вероятно, обсудят Соглашение о свободной торговле EFTA со странами МеркосурВнешняя ссылка. Федеральный министр иностранных дел Кассис, согласно сообщениям его ведомства, сосредоточится на такой теме, как соединение технологий и внешней политики. Это является одной из приоритетных целей МИДа на 2020 год. Кроме того, Иньяцио Кассис встретится с министром иностранных дел Ирака и премьер-министром Палестинской автономии. Основной темой заседания станут добрые услуги Швейцарии.

Равенство и права женщин

Что касается министра внутренних дел Алена Берсе, то он в Давосе на международном уровне намерен продвигать идею о том, что общее медицинское обслуживание должно быть гарантировано даже в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, вопросы равенства и прав женщин будут занимать важное место в переговорах Федерального министра.

«Швейцарский дом» будет служить коммуникационной платформой для Швейцарии как принимающей стороны, а также как место встреч и дискуссий.

(Keystone / Alessandro Della Valle)

Министр юстиции Келлер-Суттер примет участие в дискуссиях и обменяется мнением с коллегами по актуальным вопросам в области миграции и безопасности, а также терроризма. Также планируется проведение различных двусторонних встреч.

Амхерд посетит армию

Похожие вопросы обсудит на своих встречах в Давосе и министр обороны Виола Амхерд. Киберзащита, поддержание мира с помощью армии, поощрение участия женщин в секторе безопасности занимают видное место в списке ее приоритетов. Среди прочего, запланирована встреча с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Глава швейцарской армии также посетит армейский контингент, развернутый на ВЭФ.

Наконец, федеральный советник (министр) Маурер проведёт на ВЭФ «в обычных рамках двусторонние переговоры с министрами финансов других стран».

«Швейцарский дом»

Ежегодная встреча также предоставляет возможность для расширения контактов, проведения встреч и дискуссий в разных форматах, поэтому изменения в программе возможны даже в последнюю минуту.

После успешного пилотного проекта в 2019 году на Форуме в Давосе продолжит работу «Швейцарский дом»Внешняя ссылка. Он будет служить коммуникационной платформой для Швейцарии как принимающей стороны и как место встреч и дискуссий. Федеральные министры будут регулярно информировать средства массовой информации о результатах встреч.











Подготовила Надежда Капоне

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