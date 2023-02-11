Как швейцарский лингвист попытался спасти редкий язык
В последнее время во всём мире стремительно сокращается степень разнообразия не только биологического, но и лингвистического. Швейцарский лингвист Жан Роледер (Jean Rohleder) попытался помочь сохранить исчезающий язык коренного населения одного из племён Новой Каледонии, административно-территориального заморского образования Франции с особым статусом. Удалось ли сделать это? На этот вопрос пока и сам ученый ответить определённо не может.
Когда Христофор Колумб отправился открывать западный маршрут в Индию, в мире насчитывалось около 15 000 живых языков, то есть языков, которыми активно пользовались более или менее крупные сообщества людей. Сейчас таких языков осталось только около 7 тыс., и лишь половина из них имеет собственные учебники грамматики, да и в них то и дело приходится натыкаться на серьезные лакуны. «К концу 21 века из этих семи тысяч исчезнут вероятно от 5 до 90% языков», — говорит Жан Роледер. Процесс глобального сокращения степени языкового разнообразия начался задолго до эпохи Великих географических открытий. С возникновением современных национальных государств этот процесс ускорился, что и понятно: политическая унификация вела к лингвистической в соответствии с известным тезисом, приписываемым американскому лингвисту Максу Вайнрайху: язык — это диалект, вооруженный армией и флотом.
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Грозит ли вымирание ретороманскому языку?
Когда в Швейцарии приходится упоминать о том, что на огромной территории от Пскова до берегов Аляски, по сути, господствует один и тот же язык, то здесь это вызывает искреннее изумление, что и понятно, ведь в Швейцарии с ее мизерной площадью и сейчас существуют десятки диалектов. Что, с другой стороны, четко коррелирует со швейцарскими политической фрагментацией и федерализмом. Почему так произошло в России? Дать ответ на этот вопрос пока очень сложно. По-настоящему понять логику процесса образования московского государственного языка в 16-17 веках не могут пока и сами филологи, но не исключено, что процесс лингвистической унификации может быть связан с процессом формирования унитарного государства.
Так или иначе, «смерть языка — это вовсе не есть естественный эволюционный процесс», — говорит Жан Роледер. Он не согласен с тезисом о том, что в итоге в мире выживут только «цивилизованные языки», и что для всех это будет лучше, коль скоро все мы тогда наконец сможем лучше понимать друг друга. «Все это не имеет под собой никакой объективной основы. Это просто какой-то лингвистический дарвинизм. Кроме того, наши проблемы возникают не из-за того, что мы не можем понять друг друга. Борьба за власть и ресурсы — вот с чего начинаются все конфликты».
Спасти экзотический язык
Поэтому, когда в один прекрасный день у лингвиста из Бернского университета Жана Роледера появилась возможность внести конкретный вклад в противодействие процессу сокращения степени лингвистического разнообразия в мире, он немедленно ухватился за этот шанс и отправился в Новую Каледонию, где провёл 11 месяцев в период с 2017 по 2019 год, проживая вместе с племенем вамале, говорящем на одноименном языке. Язык вамале относится к австронезийской группе языков — это одно из двадцати восьми местных наречий, на которых до сих пор говорят в Новой Каледонии.
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«Ретороманский язык живет не только в горах»
Многие из них в той или иной степени находятся под угрозой реального исчезновения. Не желая утратить свой язык, члены племени вамале, насчитывающего всего-то 180 человек, в основном крестьян и рыбаков, и пригласили Жана Роледера приехать, изучить и записать грамматику их языка. «Оглядываясь назад, я должен признаться, что испытывал что-то вроде комплекса белого спасителя. Хотя сами члены этого племени и говорили, что это просто их молитвы были наконец услышаны и что только поэтому я и был послан им в помощь», — говорит Ж. Роледер с горькой усмешкой. Сегодня швейцарский лингвист подчеркивает, что столкнулся с проблемами, возникающими практически у всех, кто пытается спасти тот или иной экзотический язык, находящийся под угрозой исчезновения.
Племя вамале является во многом идеально-типическим образцом малого сообщества, язык которого находится на грани вымирания. И тут мы сталкиваемся с удивительными параллелями с самой Швейцарией и с ее лоскутным одеялом швейцарско-немецких диалектов. С одной стороны, и швейцарцы и вамале гордятся своим языком / диалектом, считая его важным элементом своей национальной идентичности. В то же время и те, и другие испытывают в связи со своим наречием комплекс неполноценности, где-то глубоко в душе осознавая: а ведь не исключено, что их «язык» — это какой-то «неправильный» язык и что стандартизированный письменный язык конечно учить надо, потому что без него ты по факту не сможешь подключиться к благам «цивилизации», но при этом ты будешь ставить по вопрос свой собственный идентификационный код.
Побочный продукт колониализма?
«Это типичный побочный продукт колониализма. Вамале подвергались обработке в таком духе десятилетиями». Но как быть тогда со швейцарскими диалектами, которые, как считалось, были к середине 20 века обречены на вымирание и лишь приход к власти нацизма в Германии придал им новый импульс, превратив в инструмент политико-культурного отграничения от тоталитарного соседа? В Швейцарии как раз имперский напор с севера способствовал укреплению диалектов. Так что единую теорию тут нам еще предстоит найти. Но пока вернемся в Новую Каледонию, на группу островов в южной части Тихого океана.
Сегодня эта бывшая французская колония имеет особый статус (collectivité sui generis), но при всей своей автономии она обязана следовать языковой политике Франции, в рамках которой только французский язык является в официальным и единственно «правильным языком», гарантирующим престиж и обеспечивающим шанс вскочить на социальный лифт, несущий тебя высоко в «лучшие» слои общества. Сходство со Швейцарией и тут разительно: на территории франкофонных кантонов в свое время восторжествовал именно этот принцип. Местному диалекту «патуа» (от слова «говорить как курица лапой») был подписан смертный приговор, а с сегодня в западной Швейцарии все вполне даже гордятся своим особенно неторопливым и размеренным французским, понятным и в Женеве, и в Париже.
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Цюрихская Библия и швейцарская диглоссия
В Новой Каледонии эта идеология также сработала вполне безотказно. Конечно, есть тут и огромная разница. Западные кантоны были оккупированы в свое время Наполеоном, Новая Каледония была оккупирована и завоевана французами. Но до массового уничтожения местного населения в Швейцарии дело не дошло (этот этап швейцарцы прошли поколением раньше во время Бургундских войн конца 15 века). А вот в Новой Каледонии колонизаторы привели в действие механизм, который в свое время Самуэль Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций». Шансы противостоять французам каледонцы не имели никаких. Из 2 тыс. аборигенов, говорящих на языке вамале и восставших против французской оккупационной власти, выжило только около 50 человек. На грани исчезновения оказался их язык.
Можно ли вдохнуть в язык новую жизнь?
Сохранение языка, таким образом, стало для вамале формой борьбы за выживание. Именно в этом и попытался им помочь Ж. Роледер. «Сначала моя задача была определена довольно четко: я должен был помочь племени вамале вдохнуть новую жизнь в их язык, сделать снова его активно используемым инструментом социального общения». Разумеется, на этой основе швейцарец намеревался написать еще и кандидатскую диссертацию, но научный руководитель потребовал от него провести документальную фиксацию основ языка вамале, а фонд, который финансировал эту поездку, требовал зафиксировать еще и текущее состояние языка.
«Поэтому мне пришлось стать „многостаночником“, выполняя одновременно несколько задач. Это всё усложняло работу, но при этом я действительно получил шанс глубоко вникнуть в язык и культуру этого племени». Это была настоящая полевая работа антрополога: нужно было жить с местными жителями, охотиться и рыбачить с ними, помогать им строить дома. Жан Роледер изучал систему родственных связей и социальные ритуалы, исследовал формы религиозные представлений, фиксировал мифы и легенды, кроме того, он разработал систему письменности для языка вамале и выпустил словарь. Позже он превратился в мобильное приложение, которое теперь вамале активно используют на своих смартфонах. Он также записал устную историю племени прошлого века. «Очень интересно было сравнить ее с официальной французской версией», — отмечает Ж. Роледер.
Но в целом жизнь в Новой Каледонии была далека от руссоистской идиллии. «Им было тяжело со мной, я ведь постоянно и невольно нарушал правила их племенного этикета». Экономические различия тоже только подливали масла в огонь: местные эгоистично видели в нём богатого европейца, который обязан так или иначе возместить им преимущество своего рождения в Европе. С другой стороны, статус швейцарца в Новой Каледонии имел и свои позитивные стороны. «Тебя здесь не воспринимают, как какого-то колонизатора, тем более что современная языковая политика Швейцарии во многом противоположна лингвистической политике Франции. У нас все четыре языка (немецкий, французский, итальянский, ретороманский) признаны в качестве национальных. Вряд ли на свете можно найти сегодня столь лингвистически разнообразную страну, в которой одна языковая группа не пыталась бы навязывать свой язык другим группам. В этом Швейцария является скорее мировым исключением, чем правилом».
Швейцария и в самом деле славится своим многоязычием. «Меня всегда удивляло то, как в других странах люди восхищаются этой нашей особенностью. Но потом они всегда добавляют, что у них такая система не сработает. Получается так, будто швейцарцы умудрились выйти на какой-то более высокий уровень развития цивилизации», — говорит Жан Роледер. По его словам, противодействие процессу сокращения степени лингвистического разнообразия мира сходно во многом с попытками остановить сокращение степени биоразнообразия планеты. «Языки являются носителями культуры, истории и самобытности. Если они исчезнут, исчезнут и альтернативные модели общества, и все мы будем вынуждены подчиняться социальным нормам доминирующих групп. Но как можно пытаться изменить жизнь к лучшему, если ты не видишь никаких альтернатив»?
Понимая истинную ценность языка
Жан Роледер считает, что именно швейцарская модель и может стать образцом решения проблемы исчезновения языков этнических меньшинств: жить самому и давать жить другим в рамках системы, построенной на принципе «единство во многообразии». Но вот осуществим ли такой идеал политически? Стандартизированные языки сейчас подгребают под себя языки этнических меньшинств по всему миру, причем не только в Европе, где сегодня проводниками такого курса уже являются не колониальные империи прошлого, но современные национальные государства, стремящиеся установить в пределах своих границ лингвистическую однородность, по крайней мере на официальном уровне.
Пример тому — российская агрессия, целью которой является в том числе и уничтожение украинского языка и культуры. С другой стороны, в «единой Европе множества отечеств» все-таки ищут и находят форматы сосуществования стандартных языков и диалектов. В Германии, например, царит официальный курс на господство «ганноверского немецкого», он же литературный язык Гете и Шиллера, но и кёльнский диалект никуда не делся, а без него просто невозможно представить себе знаменитый на весь мир Рейнский карнавал. Вполне себе жив и «баварский немецкий», столь же живы и диалекты, на которых говорят в Тироле или в Вене. В Новой Каледонии на политическом уровне сейчас также предпринимаются попытки сохранить местные языки. Их даже вводят в учебную школьную программу, однако все эти меры не гарантируют их спасение.
Как показали последние исследования и как показывает европейский опыт, если язык не используется в семье, если он не играет роль «социального лифта», то шансов выжить у него мало, что бы там ни предпринимало государство на официальном уровне. Так чем же увенчалась миссия Ж. Роледера в Новую Каледонию? Удачей? Поражением? «Мой вклад оказался очень скромным», — говорит он. «Но я считаю, что самой важной составляющей моей миссии стали многочасовые беседы с местными жителями у костра, когда я анализировал их язык и сравнивал его с французским. Я пытался показать им, что и язык вамале столь же сложен и красив, как и любой другой язык. Вамале действительно пострадали от колониализма, но, в конце концов, прежде всего они сами теперь должны были осознать практическую ценность собственного языка. Выживет ли он, теперь зависит от них самих. Я просто показал им, что заниматься изучением этого языка вполне даже стоит».
Жан Роледер также записал тексты песен Вамале.
Оригинал: Thamo Bako, xathake gitaa, le bwa vila ka li puaka, a saviyoo nyeca li wii bwana, le bwa vathan han ka li puaka!
Перевод: «Женщина из Бако — гитаристка, свиньи танцуют под её мелодии, а она идёт ко мне на свидание в бобовых полях, и свиньи разбегаются!». Знакомо?
Конечно: «Выйди, выйди в рожь высокую! Там до ночки погожу, А завижу черноокую — Все товары разложу». Люди — существа универсальные, и проблемы и у них, по сути, одни и те же!
ЛИТЕРАТУРА:
Гай Дойчер: Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе. Издательство АСТ, 2016 г.
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