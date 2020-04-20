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Криптовалюта Обновленная криптовалюта Libra хочет получить швейцарскую лицензию

the libra project

Цель проекта Libra - создание нового типа цифровой валюты для обеспечения более быстрых и эффективных платежей.

(Calibra)

После доработки в соответствии с требованиями регулирующих органов проект «Криптовалюта Libra» подал заявку на получение швейцарской лицензии.  Представители проекта говорят, что теперь Libra в дополнение к своей оригинальной концепции цифрового токена с мультивалютной привязкой будет предлагать стейблкоины, подкрепленные едиными валютами.

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Стейблкойн (от англ. stablecoin) — общее название криптовалют, которые привязаны к запасам классических валют, выпускаемых государствами, или такой продукции, как золото и нефть, и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют. Проект Libra, поддерживаемый платформой Facebook, был в прошлом 2019 году представлен в Женеве и вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации, а также особую реакцию регулирующих органов. 

Цель проекта — создание нового типа цифровой валюты для обеспечения более быстрых и эффективных платежей. Чтобы оградить криптовалюту от слишком резких колебаний Libra планировала закрепить ее в корзине с различными иными валютами. Однако центральные банки некоторых стран, включая Национальный / центральный банк Швейцарии, заявили, что это может подорвать их способность обеспечивать ценовую стабильность.

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На прошлой неделе представители Libra заявили, что у них есть новые идеи для решения этой проблемы. Теперь планируется добавить в корзину новые стейблкоины, каждый из которых поддерживается одной единственной валютой. Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) подтвердило в четверг, 16 апреля, что запрос от Libra на получение лицензии на платежную систему действительно поступил. В FINMA отметили, что теперь заявка «значительно отличается от первоначально представленного в прошлом году проекта».

Однако надзорный орган заявил, что все равно «будет предъявлять специальные требования к дополнительным услугам, которые сопряжены с повышенным риском». Это касается, в частности, банковских рисков. Кроме того, FINMA будет уделять особое внимание тому, «как соблюдаются строгие национальные и международные стандарты для платежной инфраструктуры и какие меры применяются для борьбы с отмыванием денег».

В 2019 году в результате негативного влияния регулирующих органов объединение Libra потеряла нескольких членов-учредителей, в том числе PayPal, Visa и Mastercard. В своем новом заявлении представители проекта рассказали, что началась кампания по привлечению новых членов. В заявлении также говорится, что проект хочет «предложить новым участникам возможность конкурировать за предоставление основных сетевых услуг и участвовать в управлении Libra, обеспечивая при этом способность объединения соответствовать ожиданиям регулирующих органов».

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Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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