Швейцарский МИД выступил с заявлением, в котором выражаются осуждение и глубокая озабоченность в связи с делом Скрипаля.
Тот факт, что нервнопаралитический газ «Новичок» впервые был использован по прямому «назначению» не может не вызывать у Швейцарии глубокой озабоченности. Об этом сообщил сегодня в пятницу 16 марта представитель швейцарского внешнеполитического ведомства. Он указал даже, что степень озабоченности на сей раз является выше обычного с учетом уже имевшего места в прошлом целого ряда подобных инцидентов, грубо нарушающих международное право.
Швейцарский представитель подчеркнул, что строгое выполнение его норм и положений является необходимой предпосылкой для обеспечения глобальных мира и стабильности. По его словам, очень важно сейчас, чтобы власти Великобритании провели тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления в тесной кооперации с «Организацией по запрещению химического оружия» («ОЗХОВнешняя ссылка»). Вчера министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) заявил, что образец отравляющего вещества будет направлен в распоряжение экспертов ОЗХО.
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