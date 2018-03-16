Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:09 16.03.2018 - 12:09

Образец отравляющего вещества будет направлен в распоряжение экспертов ОЗХО.

(Keystone)

Швейцарский МИД выступил с заявлением, в котором выражаются осуждение и глубокая озабоченность в связи с делом Скрипаля.

Тот факт, что нервнопаралитический газ «Новичок» впервые был использован по прямому «назначению» не может не вызывать у Швейцарии глубокой озабоченности. Об этом сообщил сегодня в пятницу 16 марта представитель швейцарского внешнеполитического ведомства. Он указал даже, что степень озабоченности на сей раз является выше обычного с учетом уже имевшего места в прошлом целого ряда подобных инцидентов, грубо нарушающих международное право.

Швейцарский представитель подчеркнул, что строгое выполнение его норм и положений является необходимой предпосылкой для обеспечения глобальных мира и стабильности. По его словам, очень важно сейчас, чтобы власти Великобритании провели тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления в тесной кооперации с «Организацией по запрещению химического оружия» («ОЗХОВнешняя ссылка»). Вчера министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) заявил, что образец отравляющего вещества будет направлен в распоряжение экспертов ОЗХО.

Обзор прессы Пресса Швейцарии о российско-британском конфликте Автор: Русская редакция SWI Swissinfo Пресса Швейцарии: президент России неприкрыто грозит своим противникам. Новый «шпионско-отравляющий» конфликт с Лондоном играет ему на руку.



Подготовил: Игорь Петров, SDA-ATS

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