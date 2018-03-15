Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 17:05 15.03.2018 - 17:05

Тереза Мей на месте преступления: «Лондон мог бы ответить Москве как на финансовом уровне, так и через международные инстанции».

(Keystone)

Пресса Швейцарии: президент России неприкрыто грозит своим противникам. Новый «шпионско-отравляющий» конфликт с Лондоном играет ему на руку.



«Российское руководство даже не старается опровергнуть обвинения британской стороны», — пишет выходящая в Берне газета «Der Bund». «Совсем наоборот. Когда журналист ВВС спросил Владимира Путина в этот понедельник, стоит ли Россия за покушением на бывшего русского шпиона Скрипаля и на его дочь, тот мог бы просто ответить „нет“. Он мог бы использовать эту возможность для того, чтобы обратится к общественности с осуждением этой попытки убийства, с пожеланием жертвам (применения газа) скорейшего выздоровления и с предложением помощи в расследовании этого инцидента.

Однако Владимир Путин не сказал „нет“, он не произнес ни единого слова сожаления, указав журналисту, что Великобритания, прежде, чем обращаться с такими вопросами к России, должна сама расследовать это преступление. Да, к данному моменту Кремль уже заявил, что он „не виновен“. Однако параллельно государственные СМИ страны сопроводили такого рода заявления этаким циничным прищуром, мол, мы-то тут не при чем, но кара, настигшая предателей и шпионов, вполне справедлива!»

Газета указывает далее, что «клеймо предателя принадлежит к самому мрачному реквизиту, вновь вытащенному Владимиром Путиным во время его третьего президентского срока из самых глубоких закромов Родины. Мгновенно возвратились воспоминания о сталинском терроре, о том времени, когда власть прицельно превращала страх перед предателями и шпионами в настоящую истерию и когда тысячи советских граждан становились жертвами смертных приговоров, вынесенных по совершенно надуманным обвинениям.

Демократия и закон Какой смысл наблюдать за выборами в России? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и портал SRF News Победитель на выборах 18 марта в России уже ясен: это Владимир Путин. Андреас Гросс уверен, что наблюдать нужно и за такими выборами тоже!

Запущенный в 2014 году тезис о вредоносных «национал-предателях» и «пятой колонне» с тех пор покинул пределы самых консервативных и реакционных кругов, войдя в обязательный репертуар респектабельных вроде бы СМИ с единственной целью: заклеймить немногочисленных представителей оппозиции и критиков политики Владимира Путина. Сам он сказал недавно в большом телевизионном интервью, что он "может прощать — но простить он способен не всё". На вопрос, что же он не может простить, президент ответил: "Предательство"».

«Не время ходить в одиночку»

«Конечно, заявления о полной солидарности последовали очень быстро», — продолжает газета «Der Bund». «НАТО и верхушка ЕС без колебаний встали на сторону Лондона. Однако в какой степени Тереза Мэй может рассчитывать на то, что за этими словами последуют и дела, например, в формате новых санкций? Как известно, президенту Трампу сейчас очень сложно указывать пальцем на русских, поэтому на него особенно надеяться не приходится.

Некоторым утешением может послужить тот факт, что председатель Евросовета Дональд Туск решил расположить этот вопрос на самом верху повестки дня намеченного на следующую неделю саммита ЕС. Однако ничего кроме вербальных формул на этом саммите ожидать не следует, с учетом того, что почти ровно через год Лондон Европейский союз покинет.

ЕС уже сейчас с трудом поддерживает режим санкций, введенных в отношении Москвы после аннексии Крыма и ужесточенных после гибели малазийского лайнера. Так что понятно, что Брюссель сейчас не очень горит желанием в угоду британцам еще более ухудшить свои отношения с Россией, зная, что у Терезы Мэй, вконец уже запутавшей процедуру Брексита, политического капитала осталось совсем немного. Только теперь она по-настоящему осознает, что это такое, быть одной! Совсем одной! Скандал с ядовитым газом еще раз показал, что сейчас не самое подходящее время быть на международной арене в полном одиночестве».

«Война шпионов»

«Пробил час ответных мер». Об этом пишет швейцарская газета «Le Temps», сообщив читателям, что российская сторона так и не дала никакого внятного ответа на фактический ультиматум Терезы Мэй в связи с применением российских отравляющих газов на территории Великобритании. Высылка 23-х российских дипломатов станет «самой серьезной мерой такого рода в отношениях Москвы и Лондона за последние более чем тридцать лет». Эта франкоязычная швейцарская газета вообще пристально следит за разразившейся между Россией и Великобританией «войной шпионов, которая только еще более охлаждает общую атмосферу фактически новой Холодной войны между Москвой и Западом».

По мнению издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «демонстрирует неуверенность в выборе конкретного способа оказания давления на Россию. Ее действия остаются неопределенными и в какой-то степени они только подчеркивают ее бессилие. А между тем Лондон мог бы ответить Москве как на финансовом уровне, так и через международные инстанции. Опираясь на модернизированное законодательство в области противодействия отмыванию криминальных финансов, британские суды уже с начала года могут направлять иностранцам, владеющим солидными активами в Великобритании, запрос с просьбой прояснить источник приобретения ими состояний «неясного происхождения» («unexplained wealth orders» — «UWO»).

Допинговый скандал Самуэль Шмид о российских допинге и спецслужбах Автор: Отмар фон Матт и Райнер Зоммерхальдер (газета «Ааргауэр Цайтунг»). Самуэль Шмид, бывший президент Швейцарии, в интервью газете «Аргауэр Цайтунг» о российских допинге и спецслужбах.

Уже называют и имена людей, которым теперь, как видно, придется по утрам спускаться к своим почтовым ящикам с особым замиранием сердца: это миллиардер Алишер Усманов (акционер футбольного клуба «Арсенал») и Игорь Шувалов, владелец роскошной недвижимости в Лондоне. «Вместе с тем, британское правительство отдает себе отчет в том, что этих мер может быть недостаточно для настоящего воздействия на Москву. Поэтому оно работает еще и над «солидным» международным ответом, который пройдет через ООН. С этой целью Тереза Мэй провела весь вторник 13 марта советуясь с союзниками, то есть Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Дональдом Трампом».

«Кремлю совершенно безразлично»

«Покушение на бывшего российского шпиона — это не просто преступление. По имеющимся данным, речь идет о применении боевого отравляющего вещества, разработанного в советских военных лабораториях», — пишет «Neue Zürcher Zeitung». «Следы ведут в Москву: либо российское государство само заказало этот теракт, либо оно полностью потеряло контроль за своими тайными арсеналами. Последняя опция наименее вероятна, если учесть, что Россия — это страна, где на всех уровнях власти находятся выходцы из спецслужб. Россия должна теперь либо активно поддержать расследование этого инцидента, либо она обязана будет прочувствовать всю тяжесть адекватного наказания».

По мнению газеты, «настала самое время образовать фронт международной солидарности, поскольку речь сейчас идет даже уже не о каком-то межгосударственном конфликте, но о вопросе фундаментального характера, а именно, о том, как демократический мир должен реагировать на агрессивный курс кремлевского режима? Поэтому ЕС не должен поддаться соблазну и оставить британцев один на один с их Брекситом. Он должен, напротив, вспомнить о том, что мы имеем дело с нападением на общие европейские ценности». Разумеется, указывает «Neue Zürcher Zeitung», «необходимо будет выслушать и российскую сторону».

Однако «пока из Москвы не доносится ничего конструктивного. МИД России старается представить этот скандал в качестве „театра“, а председатель Думы Володин, которого швейцарцы вот только что, совсем недавно и довольно не к месту, со всеми почестями принимали в Берне, на полном серьезе утверждает, что этот теракт сами же британцы и организовали. Вспомним и дело Литвиненко, расследование которого Москва довольно успешно саботировала, наградив возможного исполнителя местом в парламенте. Добавим сюда убийство Немцова, допинговый скандал или вероятное применение режимом Ассада химоружия в Сирии, расследования которого Москва успешно и каждый раз блокирует в ООН. Так что Россия сама виновата в том, что ее в мире все больше и все чаще рассматривают в качестве гангстерского режима. Впрочем, Кремлю всё это, как видно, совершенно безразлично».



Подготовили: Людмила Клот, Игорь Петров

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