Этот мост на границе Швейцарии и Австрии был закрыт в связи с пандемией. Ожидается, что ситуация изменится 15 июня и мост снова откроют. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Швейцария может открыть свои границы с Германией, Австрией и Францией уже 15 июня 2020 года. Об этом заявила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер. Италия пока должна будет подождать.

Ожидается, что 15 июня будет полностью открыта граница Швейцарии с Германией, Австрией и Францией, при условии, если масштабы пандемии продолжат последовательно сокращаться и не наступит «второй волны». Таково решение, принятое по итогам консультаций министра юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер с ее коллегами из Германии, Австрии и Франции.

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«Последние дни показали, что есть желание быстро вернуться к нормальной жизни», — заявила вчера в среду 13 мая журналистам министр юстиции Карин Келлер-Суттер. Она сообщила, что полное открытие границ с тремя соседними странами запланировано на 15 июня. Это означает, что именно тогда состоится и возвращение к полноценному шенгенскому пограничному режиму.

По словам К. Келлер-Суттер, «предпосылкой в данном случае будет являться позитивная тенденция развития эпидемиологической ситуации». Напомним, что Федеральный совет, правительство Швейцарии, намерен принять окончательное решение об открытии границ 27 мая. Именно тогда станет окончательно ясно, возможно ли будет приезжать в Швейцарию из стран, находящихся за пределами Шенгена. Пока делать этого нельзя.

Тогда же кабинет определит конкретные шаги в рамках третьего этапа выхода из карантина, который должен начаться 8 июня. Некоторое ослабление пограничного режима может быть произведено для определенных категорий и групп лиц, например, для не состоящих в официальном браке пар и для людей, владеющих в Швейцарии собственным домом, и в период до 15 июня. «Решение об этом может быть принято в ближайшие несколько дней, консультации на этот счет уже ведутся», — подчеркнула министр.

По словам Карин Келлера-Суттер, Италия пока представляет особый случай, до сих пор пока нет никакого графика открытия границы Швейцарии с Италией, где ситуация все еще отличается от ситуации в других соседних странах в заметно худшую сторону. Например, свобода передвижения там внутри страны по-прежнему строго ограничена. Внимание: шоппинг-туризм, прежде всего в Германию, пока по-прежнему до 15 июня запрещен.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch, Keystone-SDA, SRF

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