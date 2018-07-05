Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:37 05.07.2018 - 12:37

Тренер швейцарской сборной Владимир Петкович (справа) и Ш. Шакири (слева) во время тренировки перед поездкой в Россию на ЧМ, фото сделано 22-го мая 2018 года. (Keystone)

Чемпионат мира по футболу, который проходит в России в эти дни, по оценкам и спортсменов, и болельщиков, съехавшихся со всех концов земли, проходит в очень дружественной и праздничной атмосфере. В день проигрыша Испании в центре Москвы было полно испанцев, которые, несмотря на горечь проигрыша, с удовольствием присоединились к ликующим россиянам. Ложку дёгтя в бочку позитива все же внесли... сами же спортсмены.

В России Чемпионат мира по футболу-2018 продолжается, но уже без команды Швейцарии, которая закончила свое участие, проиграла команде Швеции в матче за право выйти в четвертьфинал. Сыграли гельветы достойно, хотя и на среднем уровне, в Швейцарии пресса писала, что «сборная Конфедерации как была, так и осталась командой одной восьмой финала». Куда громче и в Швейцарии, и за ее пределами, прозвучал «скандал», связанный с так называемым «албанским орлом», о котором мы уже писали (подробности здесь). Именно этот орёл и стал той самой ложкой дёгтя, элементом политики в рамках спортивного мероприятия, то есть там, где, по идее, политике не место.

Накануне открытия ЧМ писатель Михаил Шишкин призвал к бойкоту чемпионата по политическим мотивам, в эксклюзивном интервью нашему порталу член правительства Швейцарии, министр финансов Ули Маурер, призвал не смешивать спорт и политику. Однако насколько такое пожелание реалистично? Если объективно, то «казус с орлом» довольно заметно подпортил реноме швейцарской сборной, хотя сейчас, спустя несколько дней, этот сюжет уже практически забыт. Но в тот момент многие россияне, изначально симпатизировавшие ей, с сожалением отметили, что вынуждены были болеть за спортсменов других команд и даже порадовались, что нынешний состав швейцарской сборной закончил свое выступление на ЧМ. В социальных сетях можно было нередко встретить мнение, мол, мы за Швейцарию, но против политики.

Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, например, после матча Швеция — Швейцария, особо не сдерживаясь, в одной из социальных сетей заявил: «Насколько мне симпатична Швейцария как страна, настолько омерзительна эта косовско-албанская сборная (Джака, Шакири, Бехрами, Джемайли, Эльведи), игроки которой не стеснялись беспардонно смешивать футбол и политику со своими провокационными „албанскими орлами“ после мячей, забитых в ворота сербов. Это первая сборная, вылету которой я однозначно радуюсь».

В разговоре с корреспондентом Swissinfo Максим Юсин подчеркнул, что россияне и Россия поддерживают Швейцарию, позитивно к ней относятся как к стране, но совершенно были обескуражены политической выходкой игроков сборной Швейцарии в игре против сербской команды на Чемпионате мира −2018 в Калининграде, которая прошла 22 июня. Но «омерзительная косовско-албанская сборная»? Не перебор ли это при всех спортивных эмоциях?

«Поймите, это не расизм. Никто ни к кому в паспорт не смотрит, но игрок должен определиться. А когда забивая гол в ворота Сербии игроки сборной Швейцарии вдруг вспоминают, что они косовские албанцы и это для них главное, они показывают герб Албании, а не герб Швейцарии, который у них вообще-то на груди, то это... То есть мы понимаем, что для них важно продемонстрировать свою косовскую сущность, устроить провокацию в отношении своих соперников. А это в спорте просто некрасиво. Некрасиво настолько, что у меня полностью изменилось отношение к сборной Швейцарии. И не у меня одного», — отметил М. Юсин.

Мнение социальных сетей

Такое мнение поддержали болельщики многих стран, в том числе и русскоговорящие швейцарцы. Так, большой отклик в соцсетях нашёл комментарий ресторатора Ольги Стасевой, она много лет проживает в Цюрихе. Ее эмоциональное сообщение прочитали и отметили несколько тысяч читателей и сделали почти тысячу репостов. Вот выдержка из ее поста в социальной сети:

«И вот когда этот игрок сделал птицу. Швейцарцы наши, в изумлении замолчали. Оторопели. Мы в большом дворе футбол смотрели. Много людей было. Радость, смех и вдруг тишина. Потом несколько сняли свои майки с швейцарским белым крестом, скомкали их и начали идти к выходу. Потом ещё и ещё». По ее словам, в Швейцарии живут выходцы из разных стран, порой тех, что воевали друг с другом, но все находят возможность диалога и подобные вещи в публичном пространстве, особенно спортивном мероприятии просто недопустимы.

А вот пользователь Arno P. Sargsyan из швейцарского города Нион, считает, что «этот жест говорит лишь о том, что сербские фанаты, известные своим омерзительным поведением, провоцировали парней 90 минут. Настолько, что даже у швейцарца Лихштайнера нервы не выдержали, и он тоже показал этот жест. А разница в суммах штрафов доказывает это еще раз».

Международный эксперт, известный экономист Никита Кричевский также был вынужден отметить, что швейцарская сборная имеет принадлежность к стране, которая всегда придерживается принципа «вне политики», однако именно она эту самую политику и внесла в контекст ЧМ. «Футбол вне политики? Как же, как же. Эти бравые косовары с матча Сербия-Швейцария демонстрируют орла с албанского флага». В общении с корреспондентом Swissinfo он пояснил свою позицию, что спорт, как и искусство всегда должны оставаться вне политики.

А что двуглавый албанский орёл означает для самих этнических албанцев? Башким Исени (Bashkim Iseni), главный редактор информационного онлайн-портала Albininfo.chВнешняя ссылка (создётся в Швейцарии и обращается к местной албаноязычной общине), рассказал, что в целом этот жест имеет «положительную коннотацию». Это знак национальной общности и мира, он отражает идею «взлёта» и не содержит призывов к насилию. «Он используется в народных танцах», — пояснил Б. Исени газете «20 Минут». «Символ орла у албанцев — это как если бы бразильцы танцевали после каждого гола самбу».

Так или иначе, напомним, что по решению ФИФА Г. Джака и Д. Шакири уже наказаны и должны будут заплатить штраф по 10 тыс. шв. франков, а Ш. Лихтшайнер отделается штрафом в 5 тыс. Что касается сербской сборной, то ее накажут куда серьёзнее. За неподобающее поведение части ее болельщиков Футбольный союз Сербии заплатит 54 тыс. франков штрафа. Пройти к кассе попросят и менеджера сборной Младена Крстаича, который из-за не назначенного, по его мнению, заслуженного 11-метрового, пожелал отправить немецкого судью «в Гаагу, чтобы сделать ему там процесс, как они нам сделали процесс». Итак, спорт вне политики? Увы, не все так просто и благие пожелания порой так и остаются таковыми.

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