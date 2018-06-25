Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 21:06 25.06.2018 - 21:06

Денежный штраф и предупреждение – но не блокировка на предстоящие игры ЧМ по футболу: такое решение приняла ФИФА.

(Keystone)

Напомним, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков швейцарской футбольной сборной Ш. Лихштайнера (капитан), Г. Джаки и Д. Шакири, а также еще одно дисциплинарное дело в отношении менеджера сборной Сербии Младена Крстаича за его слова на послематчевой пресс-конференции в отношении немецкого судьи Феликса Бриха (Felix Brych).

Первые, забивая свои мячи, показывали публике провокационного «албанского орлаВнешняя ссылка», второй, из-за не назначенного, по его мнению, заслуженного 11-метрового, пожелал отправить немецкого судью «в Гаагу, чтобы сделать ему там процесс, как они нам сделали процесс».

Напомним, что публика на стадионе в Калининграде была настроена в большинстве своём агрессивно против швейцарцев. И вот теперь после «многодневных и интенсивных дебатов» ФИФА приняла решение, которое «не будет иметь значение какого-либо прецедента на будущее».

В соответствии с ним жесты швейцарских игроков нарушили Ст. 54 Дисциплинарного Устава ФИФАВнешняя ссылка, в котором указано, что «любое лицо, оскорбляющее другого человека каким-либо образом, особенно с использованием оскорбительных жестов или выражений, наказывается дисквалификацией на матч.

Если нарушителем является игрок, дисквалификация составляет не менее двух матчей». Соответственно Г. Джака и Д. Шакири должны будут заплатить штраф по 10 тыс. шв. франков, а Ш. Лихтшайнер отделается штрафом в 5 тыс. Тем самым все три игрока смогут принять участие в среду в матче со сборной Коста-Рики.

Так возможно ли разделить спорт и политику?

В своём комментарии в связи с этим решение швейцарский Футбольный союз (SFV) еще раз указал на «разогретую» атмосферу на стадионе и что игроки швейцарской сборной действовали «на поводу у эмоций», с учетом того, что, заблокируй ФИФА этих игроков, в будущем судьям на поле пришлось бы еще «под микроскопом» разглядывать каждый жест каждого игрока».

Клаудио Сульзер (Claudio Sulser), еще один высокопоставленный функционер швейцарского Футбольного союза, отметил коротко, что «мы принимаем решение Дисциплинарной комиссии ФИФА к сведению», и что «мы теперь рады возможности сконцентрироваться исключительно на спорте».

Что касается сербской сборной, то ее накажут куда серьёзнее. За неподобающее поведение части ее болельщиков Футбольный союз Сербии заплатит 54 тыс. франков штрафа. Пройти к кассе попросят и Младена Крстаича – и это еще очень мягкий приговор. Многие эксперты, учитывая его высказывания, ожидали, что его вообще удалят с чемпионата.





Подготовил: Игорь Петров, SRF-RTS/swissinfo.ch

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