Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 7:00 25.05.2018 - 07:00

В 2016 году национальный железнодорожный перевозчик Швейцарии SBB потратил на удаление следов вандализма, в том числе и граффити, 5,6 млн франков.

(Keystone)

Швейцарская национальная железнодорожная компания SBB | CFF выпустила очередной отчёт по итогам года. Граффити указаны в нем в качестве серьёзной проблемы: по сравнению с прошлым 2017 годом число актов вандализма в отношении подвижного состава как этой компании, так и других перевозчиков, значительно выросло. Всего за отчётный период было зарегистрировано 2 600 таких актов, среди них значительную долю составляют хулиганские граффити.

По информации SBB | CFF граффити на железной дороге представляют собой особенно критическую проблему. Они не только наносят как материальный, так и эстетический ущерб подвижному составу, но ещё и становятся источником угрозы для самих «художников», которые, находясь на железнодорожных путях сортировочных узлов, рискуют попасть под поезд и лишиться жизни.

Повышение стоимости билетов?

Устранение следов вандализма, в том числе граффити, обходится SBB | CFF в значительные суммы. В 2016 году на эти цели национальный железнодорожный перевозчик Швейцарии потратил 5,6 млн франков. Об этом сообщил официальный представитель компании Рето Шерли (Reto Schärli), который уточнил, что все эти расходы, в итоге, влияют на стоимость проездных документов, разумеется, не в пользу пассажиров.

Рето Шерли рассказал также, что любое граффити компания старается удалить в течение 24 часов, причём в отношении каждого случая такого вандализма компания SBB | CFF последовательно и педантично возбуждает дела об административном правонарушении. На удаление граффити уходят десятки часов рабочего времени, не говоря уже о необходимости примять сильнодействующие и порой вредные для людей и окружающей среды химические препараты.

Кроме того, как отмечают юристы и эксперты, граффити как таковые не подходят к имиджу Швейцарии, для этой страны данный вид искусства является чуждым образком креативного творчества и в любом случае на поверхности вагонов поездов ему не место, пусть даже многие из рисунков действительно являются в своём роде выдающимися образцами такой «наскальной живописи».

Компания SBB | CFF намерена в будущем более активно задействовать видео-мониторинг ситуации на вокзалах, станциях и путях, а также более последовательно и настойчиво применять уже имеющиеся инструменты судебно-юридического характера.



Подготовил: Игорь Петров

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