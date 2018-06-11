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Рейтинг Швейцария выигрывает от глобализации больше всех

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Swiss francs in front of the Euro sign of the European Central Bank

Мир переживает «значительный рост благосостояния», но распределение глобального богатства между странами остается неравномерным.

(Keystone)

Немецкий Фонд Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) опубликовал доклад о положении в сфере глобализации по состоянию на 2016 год, и о том, кто в мире получает наибольшую выгоду от нее. 

Швейцария, если верить экспертам Фонда, выигрывает от глобальных экономических связей больше всех других стран мира. За ней следуют Япония и Финляндия. Куда хуже всех дела обстоят у России, Аргентины и Индии, предпоследним оказался Китай.

В основу докладаВнешняя ссылка лёг систематический анализ 42-х стран мира с развитой и развивающейся экономикой. Цель — оценить степень открытости общества и экономики этих государств и то, как их встроенность в мирохозяйственные связи и в международное разделение труда влияет на характер и темпы их развития.

Graph: Profits from globalisation between 1990-2016: top 10 countries

Graph: Profits from globalisation between 1990-2016: top 10 countries

Выяснилось, что в Швейцарии только за счёт глобализации валовой внутренний продукт в период с 1990 по 2016 год увеличился на 1 900 евро на душу населения, в Индии же за тот же период ВВП прибавил всего на 20 евро. В Китае и Мексике рост составил 80 и 120 евро в год соответственно, что также является ниже средних показателей.

Значительный рост благосостояния

США, экономически развитая страна, занимает лишь 25-е место в рейтинге, там ВВП вырос на 445 евро. Авторы доклада называют и причину такой ситуации: «Имея высокую степень глобализации уже в 1990 году, с тех пор США едва ли расширили свои международные связи. Соответственно, сдерживается и рост валового внутреннего продукта на душу населения».

Авторы доклада отмечают, что из-за глобализации имеет место «значительный рост благосостояния» во всем мире, вместе с тем они критикуют неравное распределение глобального богатства между странами.

Наряду со Швейцарией, Японией и Финляндией к наиболее глобализированным странам относятся Ирландия (4-е место), Израиль (5-е), Германия (6-е), к наименее — Индия и Китай, потому что тамошние рынки были открыты позже по сравнению со многими промышленно развитыми странами. К тому же там по-прежнему существуют барьеры на пути международных игроков, желающих получить доступ к национальному рынку.

Экономика Европы Швейцария в Европе на третьем месте по инвестициям

В 2017 году по объёму инвестиций в свой основной капитал Швейцария занимала третье место в Европе. Подробности и инфографика.


Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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