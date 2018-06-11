Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 10:17 11.06.2018 - 10:17

Мир переживает «значительный рост благосостояния», но распределение глобального богатства между странами остается неравномерным.

(Keystone)

Немецкий Фонд Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) опубликовал доклад о положении в сфере глобализации по состоянию на 2016 год, и о том, кто в мире получает наибольшую выгоду от нее.

Швейцария, если верить экспертам Фонда, выигрывает от глобальных экономических связей больше всех других стран мира. За ней следуют Япония и Финляндия. Куда хуже всех дела обстоят у России, Аргентины и Индии, предпоследним оказался Китай.

В основу докладаВнешняя ссылка лёг систематический анализ 42-х стран мира с развитой и развивающейся экономикой. Цель — оценить степень открытости общества и экономики этих государств и то, как их встроенность в мирохозяйственные связи и в международное разделение труда влияет на характер и темпы их развития.

Graph: Profits from globalisation between 1990-2016: top 10 countries Graph: Profits from globalisation between 1990-2016: top 10 countries

Выяснилось, что в Швейцарии только за счёт глобализации валовой внутренний продукт в период с 1990 по 2016 год увеличился на 1 900 евро на душу населения, в Индии же за тот же период ВВП прибавил всего на 20 евро. В Китае и Мексике рост составил 80 и 120 евро в год соответственно, что также является ниже средних показателей.

Значительный рост благосостояния

США, экономически развитая страна, занимает лишь 25-е место в рейтинге, там ВВП вырос на 445 евро. Авторы доклада называют и причину такой ситуации: «Имея высокую степень глобализации уже в 1990 году, с тех пор США едва ли расширили свои международные связи. Соответственно, сдерживается и рост валового внутреннего продукта на душу населения».

Авторы доклада отмечают, что из-за глобализации имеет место «значительный рост благосостояния» во всем мире, вместе с тем они критикуют неравное распределение глобального богатства между странами.

Наряду со Швейцарией, Японией и Финляндией к наиболее глобализированным странам относятся Ирландия (4-е место), Израиль (5-е), Германия (6-е), к наименее — Индия и Китай, потому что тамошние рынки были открыты позже по сравнению со многими промышленно развитыми странами. К тому же там по-прежнему существуют барьеры на пути международных игроков, желающих получить доступ к национальному рынку.



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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