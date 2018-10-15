Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 7:00 15.10.2018 - 07:00

Компания Bitcoin Suisse в ходит в список 50 ведущих компаний Швейцарии, специализирующихся на криптовалюте и технологии блокчейн. (swissinfo.ch)

Швейцарский блокчейн-сектор растёт стремительными темпами: уже сейчас в Швейцарии, в так называемой «Крипто-долине» в кантоне Цуг, а также и в соседнем Княжестве Лихтенштейн образовался целый кластер блокчейновых и крипто-валютных стартапов, численность которых уже перевалила за шесть сотен.

Всего в отрасли сейчас всего работают около 3 000 человек в Швейцарии и Лихтенштейне, а также в целом ряде других зарубежных стран. Такова информация, предоставленная нам инвестиционной группой Crypto Valley Venture Capital (CV VCВнешняя ссылка).

Если сосредоточить вниманиеВнешняя ссылка на топ-50 компаний, расположенных в «Крипто-долине» кантона Цуг, то они обеспечивают сейчас работой примерно 440 сотрудников внутри страны, а их общая биржевая стоимость оценивается на уровне около 44 млрд долларов США (43,7 млрд франков), причем их общий располагаемый бюджет достигает 2,2 млрд (подробнее см. диаграмму ниже).



(swissinfo.ch)

Значительная часть этого бюджета была обеспечена путём так называемого Initial coin offering, («первичное предложение / размещение монет»), то есть за счет привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией.

Финансы и бизнес Швейцарские банки не хотят финансировать блокчейн Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «SonntagsZeitung» Кантон Цуг сделал ставку на развитие технологии блокчейн, однако банки финансировать блокчейн-проекты не спешат.

Чтобы не потерять ориентацию в рамках столь быстро растущей отрасли холдинг, Crypto Valley Venture Capital создал недавно онлайн-каталог CV MapsВнешняя ссылка, в котором перечислены компании, фонды, консультанты, юристы, образовательные учреждения и другие родственные / сервисные структуры, работающие в швейцарском блокчейн-секторе.

Княжество Лихтенштейн также учтено в этом справочнике. Будучи суверенным государством, пусть и находящимся со Швейцарией в валютно-политической унии, Княжество тесно связано и со швейцарскими фирмами из сферы блокчейн, а потому его крипто-индустрию описывают часто в качестве производной от швейцарского крипто-валютного кластера.

Еще только в апреле 2017 года каталог насчитывал 350 наименований блокчейн-стартапов, то есть за последние 18 месяцев этот сектор продемонстрировал беспрецедентные темпы роста. Швейцария намерена создать для этого перспективного направления экономики соответствующую законодательную и нормативную базу, что позволит Конфедерации и в новых условиях сохранить глобальное лидерство в качестве мирового финансового центра.

Термин «Crypto Nation» по отношению к Швейцарии был введён швейцарским министром экономики Иоганном Шнайдером-АмманномВнешняя ссылка во время блокчейн-конференции в Санкт-Морице в январе 2018 года. Пятёрку лучших компаний-блокчейнов по версии каталога CV Maps, составили такие стартапы, как PickioChainВнешняя ссылка, VetriВнешняя ссылка, MedicalchainВнешняя ссылка, EtheriscВнешняя ссылка и DecentВнешняя ссылка.



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер