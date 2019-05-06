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Юбилей С днем рождения, Одри Хепбёрн!

Одри

Сегодня великой актрисе Одри Хепбёрн (Audrey Hepburn) исполнилось бы 90 лет. Родившись в Бельгии, она в итоге связала свою судьбу со Швейцарией. Конец своей жизни она провела именно здесь, в Швейцарии же, в городе Толошна (фр. Tolochenaz), общине недалеко от города Морж, кантон Во, на берегу Женевского озера, она и похоронена. Дом, где она жила, находится сейчас, к сожалению, в частном владении.

(Paramount Pictures/AFP)

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