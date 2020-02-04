Кристоф Блохер перед картиной Альберта Анкера «Der Gemeindeschreiber» («Общинный писарь»), 1874 год. (Sabine Haehlen)

Кристоф Блохер, бывший федеральный министр, известный прежде всего в качестве консервативного политика, оказывается является ещё и признанным коллекционером искусства. Ему принадлежат многочисленные шедевры швейцарской живописи 19-го и 20-го веков. Богатый выбор картин из его коллекции в настоящее время выставлен в экспозиционном зале «Фонда Джанадда» в городе Мартиньи (кантон Вале). Доминируют среди полотен два великих имени: Альберт Анкер и Фердинанд Ходлер.

Леонард Джанадда (Léonard Gianadda) может вполне считать себя счастливым человеком. Его личный «Фонд» в городе Мартиньи (кантон Вале) до 14 июня 2020 года демонстрирует экспозицию «Швейцарские шедеврыВнешняя ссылка», выставку с живописными полотнами из обширной коллекции Кристофа Блохера, швейцарского предпринимателя, бывшего депутата федерального парламента и министра федерального правительства от консервативной «Швейцарской народной партии» (SVP, правое крыло политического спектра).

Несмотря на холодное зимнее утро на отсутствие внимания Леонард Джанадда пожаловаться не может. Пока мы разговариваем с ним в большом выставочном зале его «Фонда», к нему постоянно подходят восторженные посетители, с тем чтобы поблагодарить его и выразить свою признательность за организацию данной экспозиции. «Видите, люди довольны и благодарны, и это большая радость для меня», — говорит он нам. На и в самом деле блестяще организованной выставке представлены виды и люди Швейцарии, запечатленные лучшими швейцарскими художниками.

Джованни Сегантини. «Отдых в тени».

(© Christoph Blocher)

Среди них Александр Каламе (Alexandre Calame), Эрнест Билер (Ernest Biéler), Эдуард Кастрес (Édouard Castres), Адольф Дитрих (Adolf Dietrich), Альберто Джакометти, Джованни Сегантини, Феликс Валлотон. Однако доминируют на выставке два гиганта: Фердинанд Ходлер и Альберт Анкер, два художника, работам которых посвящены две трети всей экспозиции. Всего же на выставке представлено 127 работ, выполненных в разных стилях (импрессионистическом, реалистическом, фигуративном) и на разные темы (пейзажи, портреты, натюрморты, сцены из повседневной жизни).

Ностальгия по старым добрым швейцарским ценностям

Если бы существовала абсолютная необходимость подвести все выставленные полотна под какой-то общий знаменатель, то скорее всего он включал бы в себя ценности и добродетели, которые традиционно считаются истинно швейцарскими: трезвый взгляд на мир, спокойствие, благочестие, трудолюбие, чувство долга, дисциплина. «По сути, все эти ценности и объединяют картины коллекции, кроме того, они являются составными элементами общего взгляда на окружающую действительность самого владельца картин», — объясняет Маттиас Френер (Matthias Frehner), куратор выставки. Часть этой коллекции уже выставлялась в городе Винтертур в 2015 году. Реакция прессы была позитивной, посещалась выставка очень хорошо.

«Кристоф Блохер просто большой любитель искусства и страстный коллекционер» Матиас Френер Конец цитаты

По мнению некоторых швейцарских искусствоведов и социологов Кристоф Блохер является ярким представителем старого поколения, ностальгирующего по «швейцарским ценностям», истолкованных в националистическом ключе. Лозаннский эссеист Мишель Тьево (Michel Thévoz) с легкостью необыкновенной, например, утверждает, что «Кристоф Блохер, ультраправый трибун, миллиардер (...) сосредоточил свое внимание, прежде всего, на этом полотне [кисти Альберта Анкера, — прим. ред.], которое прославляет „простую Швейцарию“, существующую только в его, Блохера, фантазиях». Довольно жесткие слова. Так ли это? И что плохого в спокойствии, благочестии, трудолюбии, чувстве долга?

Альберт Анкер. «Производственная гимнастика» («Turnstunde»).

(Foto: Sik-isea, Zürich (philipp Hitz))

Для Маттиаса Френера «Блохер — это просто любитель искусства и страстный коллекционер. Я не вижу тут никакой связи между искусством и политикой. В картинах Анкера эта связь имеет место, но она должна рассматриваться в рамках исторических контекста и перспективы, и их не следует путать с нашим временем. В эпоху, когда творил Анкер, швейцарское государство, только что основанное в 1848 году, находилась в очень сложной фазе своего развития, переживая эпоху социальных потрясений. Все свои картины художник планировал и структурировал, основываясь на реальностях того времени, речь идет при этом 1860-1870-х годах».

Воспитание и гражданское самосознание

В то время пресса занимала очень важное место в повседневной жизни Швейцарии. Именно пресса формировала тогда общественное мнение, именно журналисты были в авангарде тех, кто требовал предоставления народу всеобъемлющих гражданских прав. Альберт Анкер как раз и переводил эту современную ему реальность в живописные образы. Ярким примером такого подхода стала серия картин, посвященная Фейсли (Feissli), сапожнику из деревни Инс, общины в кантоне Берн, где жил сам Анкер.

«Старый Фейсли читает газету» или «Крестьяне и газета» входят в число картин, написанных с целью проследить повседневную жизнь простого ремесленника в Швейцарии, интересующегося общественно-политическими событиями второй половины 19-го века. «Анкер изобразил этого сапожника на разных этапах его жизни, видя в нём прообраз человека, доверяющего новой, современной Швейцарии», — объясняет Маттиас Френер.

Фердинанд Ходлер. «Дровосек» («Der Holzfäller»).

(© Christoph Blocher)

Кроме вопросов гражданского самосознания А. Анкер так же интересовался системой школьного образования и перспективами семьи в новых условиях страны, переходящей от патриархата в эпоху модерна. Картины Анкера, написанные на сюжеты из тогдашней школьной жизни и швейцарского детства, просто прекрасны. Такие полотна, как «Беженцы-протестанты» («Protestantische Flüchtlinge») или «Школьная прогулка» («Der Schulspaziergang») не могут не вызвать самых глубоких и трогательных эмоций. Анкер, сам богослов и отец большой семьи, наблюдает на этих картинах за детьми с почти мистическим благоговением.

Альпийская идиллия

Напротив картин Анкера, в большом зале «Фонда Джаннадда», мы находим большую подборку полотен Фердинанда Ходлера, каждая из которых буквально излучает мистически истолкованный образ нетронутой, чистой природы. Кисти Ходлера принадлежат всемирно известные произведения изобразительного искусства, в центре которых находятся образы Женевского и Тунского озёр, Альпы, и разного рода «Летние пейзажи» или просто «Цветочные луга».

В работах Ходлера мы сталкиваемся с так называемой «альпийской идиллией», с еще одной характерной чертой «небесной Швейцарии», тесно связанной с глубоким уважением к тяжелому труду, каковой вовсе не был мистикой, но повседневной тяжкой практикой. Самыми яркими примерами такого подхода являются такие картины, как «Лесоруб», «Жнец» или «Оратор». На каждом из этих полотен изображены образы сильных, мускулистых мужчин. Токсичная маскулинность? А, может быть, не надо перегибать палку?

Фердинанд Ходлер является одним из тех выдающихся художников, которые, как и его соотечественник Феликс Валлотон, в настоящее время получили самую широкую международную известность. «С Альбертом Анкером, увы, такого пока не произошло, он мало кому известен», — сожалеет Маттиас Френер. «Швейцарские коллекционеры на данный момент скупили все его работы. В результате сегодня в коллекциях ведущих мировых музеев его полотен просто нет. И это трагично! Некоторое время назад я организовал выставку Анкера в Японии, которая имела грандиозный успех. Но люди были убеждены, что Анкер — это французский художник»!

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