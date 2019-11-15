Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 7:00

Старое здание и новый корпус «Швейцарского национального исторического музея» в Цюрихе. (© Keystone / Christian Beutler)

Это может показаться удивительным, что в Швейцарии с ее населением всего-то лишь примерно в восемь с половиной миллионов человек насчитывается 1 118 музеев! Наибольший интерес посетителей вызывают исторические и археологические музеи: каждый год в них бывают по несколько миллионов человек.

В общей сложности в 2018 году в стране было зарегистрировано 13,3 млн посещений швейцарских музеев, что на целый миллион больше, чем в 2015 году, когда Федеральное статистическое ведомство (BfS) впервые начало собирать и анализировать такую статистику.

Из всех музеев наиболее популярными оказались музейные учреждения археологического, исторического и этнографического профилей. В них всего в совокупности за отчетный период побывало около 3,5 млн гостей. Тем самым они немного обогнали Художественные музеи и картинные галереи, гостями которых стали «только» 3,1 млн человек.

А вот локальные и региональные «краеведческие» музеи, которые составляют самую многочисленную категорию музеев Швейцарии, в целом отметили снижение числа посетителей: их экспозициями в 2018 году заинтересовались только 670 тыс. человек. Три четверти всех музеев страны принимают менее 5 000 посетителей в год.

С точки зрения географии можно сказать, что наиболее полно «оснащена» в стране музеями ее «немецкая» часть. Здесь расположены более 70% от числа всех музеев Швейцарии, на «франкофонную» часть приходятся 20% от всех музеев, остаток распределен по италоязычной и ретороманской частям страны.

Вот только некоторые самые известные швейцарские музеи: Конец инфобокса

«Центр Пауля Клее» (Zentrum Paul KleeВнешняя ссылка) в Берне посвящен одному из самых знаменитых швейцарских художников и потому носит его имя.

«Швейцарский Национальный Исторический музей» (Swiss National Museum / Schweizerisches NationalmuseumВнешняя ссылка) в Цюрихе предлагает постоянные экспозиции по истории Швейцарии с самого ее начала и до наших дней.

«Швейцарский Музей транспорта» (Verkehrshaus der SchweizВнешняя ссылка) в Люцерне рассказывает о мировой и швейцарской истории развития способов перемещения в пространстве из пункта А в пункт Б увлекательными средствами интерактивных экспозиций и выставок.

«Музеи Изобразительного искусства» Берна, Цюриха и Базеля (Kunstmuseum BernВнешняя ссылка, Kunsthaus ZürichВнешняя ссылка и Kunstmuseum BaselВнешняя ссылка) отличаются богатыми собраниями шедевров классического и современного искусства, на их базе регулярно проходят выставки крупнейших художников мира.

Более подробную информацию о музеях в стране можно получить на сайте «Ассоциации Музеев Швейцарии» (Verband der Museen der SchweizВнешняя ссылка).



Культура и история Парк «Швейцария в миниатюре» — визитная карточка Конфедерации В этом году парк «Швейцария в миниатюре», расположенный в городе Мелиде что италоязычном кантоне Тичино, отмечает свой 60-летний юбилей. Автор: Юлия Ильина, г. Мелиде, специально для SWI Swissinfo



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA

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