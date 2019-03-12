До 1956 года поезда в Швейцарии имели 3 класса. Сидения в 3-м классе были деревянными.

(Keystone / Str)

В Швейцарии существует много опций для перемещения по стране, любимым же видом транспорта по-прежнему остается поезд. Пользоваться общественным транспортом в Швейцарии — удовольствие не из дешевых, но благодаря новым специальным предложениям концерн «Швейцарские железные дороги» (SBB) делает все возможное, чтобы достичь образцового соотношения цены и качества. Теперь рассматривается идея введения в поездах вагонов 3-го класса.

Идея, озвученная в экспертном исследовании, сделанном по заказу Федерального ведомства по вопросам транспорта, такова: швейцарским поездам необходим по меньшей мере один вагон, в котором будут оборудованы сидения так называемого «деревянного класса» из расчета пяти кресел в ряду — два кресла с одной стороны от прохода и три кресла с другой. Другими словами, пассажирам предлагается меньше комфорта за меньшие же деньги, так как билеты в вагоны 3 класса будут стоить значительно меньше, чем билеты во 2-й класс.

Вагон 1-го класса в поезде швейцарской железнодорожной компании SBB. (© Keystone / Adrien Perritaz)

Эксперты объясняют свой совет тем, что концерн SBB должен ориентироваться на самых разных клиентов — как на бизнесменов, которым необходимы условия для работы в дороге, за что они готовы платить больше, так и на людей, чей доход невысок и кто готов экономить. И в этом смысле «альтернативные предложения подходят тут лучше традиционных скидок и тарифных планов, которые предлагает сегодня общественный транспорт», — говорится в указанном исследовании.

Железнодорожный лоукостер?

Но действительно ли так уж хороша эта идея — создать своего рода лоукостер для железнодорожного транспорта? Транспортная отрасль смотрит на это скептически. Сама идея, что поезда должны оставаться привлекательным способом передвижения для всех, в частности, для людей с минимальным бюджетом, — абсолютно верная, — считает Ули Штюкельбергер (Ueli Stückelberger), глава Объединения общественного транспорта (Verband öffentlicher Verkehr). Однако создание вагонов 3-го класса — плохое средство для этого.

По его мнению, изменение стандартов комфорта и безопасности не поможет сэкономить в достаточной степени. Кроме того, введение вагонов 3-го класса всю ситуацию с общественным транспортом только усложнит вместо того, чтобы сделать ее более легкой и удобной. Отметим, что идея вагонов 3-го класса для Швейцарии отнюдь не нова. До 1956 года в поезда SBB уже имели три класса, причем кроме так называемого «деревянного вагона» 3-го класса и вагонов для 2-го был еще вагон класса люкс: пассажиры имели там в своём распоряжении кресла, обтянутые бархатом, столики были из красного дерева.

А это вагон 2-го класса. (© Keystone / Adrien Perritaz)

Со временем эти вагоны стали нерентабельными, и концерн SBB от них отказался, сделав «деревянный класс» вторым классом, а старый 2-й класс и вагоны класса «люкс» преобразовав в комфортабельный современные первый класс. Этой модели железнодорожники хотят придерживаться и впредь. А что же с экономией и пассажирами с небольшим бюджетом? Чтобы эти люди могли также пользоваться услугами поездов SBB, им скорее предложат билеты со скидкой, однако такие можно будет купить на время, но только не совпадающее со временем пиковых нагрузок утром и вечером.





Подготовила Надежда Капоне

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