Распечатать Доступно на 5 других языках Доступно на 5 других языках Языки 5 арабский (ar)الديمقراطية أودريه تانغ испанский (es)El laboratorio para la democracia de Audrey Tang итальянский (it)Nel laboratorio della democrazia di Audrey Tang японский (ja)唐鳳氏の「デモクラシー研究室」にて китайский (zh)在唐凤的民主实验室里 swissinfo.ch в Тайване В лаборатории демократии Одри Тан Здание в Тайбэе, где заседает Исполнительный Юань, или правительство. «Мой кабинет легко найти – на нем прикреплено множество стикеров», – такие указания дала Одри Тан журналистам из Швейцарии. Одри Тан не любит работать сидя за столом. «Тайвань может помочь». На визитках Одри Тан показывается, в какой сфере каждый житель Тайваня может внести свой вклад в управление страной. Это – 17 глобальных целей ООН в области устойчивого развития. Записи на офисном мольберте в кабинете Одри Тан. Это настоящая лаборатория по развитию демократических процессов и их практическому внедрению. «В чем разница между кодексом и законом?» Одри Тан и журналист Swisinfo.ch Ренат Кюнци, специалист по вопросам прямой демократии, говорят о работе. Глава открытого или совместного правительства Тайваня: Одри Тан изображена в виде симпатичного графического рисунка. Наглядные материалы из семинара по демократии Одри Тан. Одри Тан делает набросок процесса демократизации Тайваня на своем ноутбуке. "CoGov" или четыре шага к совместному управлению: вот как идет процесс превращения нормы в правило, которое принимается и реализуется всеми сторонами. Трудно заполнить налоговую декларацию? На Тайване для этого подготовлены доступные инструкции в виде комиксов на шести языках. Такое предложение поступило от одного из граждан в виде онлайн-петиции. На самом деле соломинка для питья в этом освежающем напитке, без которого сложно обходиться в жарком и влажном климате Тайбэя, сделана из бумаги. Это результат "CoGov", тайваньской модели совместного открытого правительства. Радикальная прозрачность: Одри Тан записала наш разговор и опубликовала его полностью, в письменной форме, не опустив ни слога. Так весь мир узнал, что в подарок ей привезли карманный нож из Швейцарии. фотогалерея из здания правительства провинции Тайвань в Тайбэй