Кто платит? Кто заказывает политическую музыку? В Швейцарии партии не обязаны раскрывать источники своего финансирования, в том числе и накануне парламентских выборов (на фото: политическая агитация перед выборами 2015-го года).

(Dominic Steinmann/Keystone)

Если кто еще не заметил: в Швейцарии в разгаре предвыборная борьба, ведь на 20-е октября 2019 года здесь намечено проведение очередных выборов в федеральный парламент. Агитационные кампании ведутся как на улицах, так и в социальных сетях. Однако кто финансирует партии и кандидатов? Откуда они берут свои средства? Эта информация в Конфедерации остаётся самым строгим секретом. Давайте же попробуем разобраться, где хранятся швейцарские «коробки из-под ксерокса» и кто сколько денег туда кладет?

Какие суммы инвестируют швейцарские партии в свою политическую агитацию? Конец инфобокса

Портал swissinfo.ch задал этот вопрос всем ведущим партиям страны. По всему получается, что партии, обладающие в парламенте относительно крупными фракциями (социалисты/SP, либералы / FDP.Die Liberalen, а также демохристиане/CVP) инвестируют в предвыборное продвижение своих программ довольно значительные суммы.

Самая же большая партия Швейцарии, обладающая наибольшей электоральной поддержкой, а именно, консервативная Швейцарская народная партия (SVP), как мы и ожидали, о деньгах с нами говорить не захотела. Ясно одно: как и четыре года назад, как и восемь и двенадцать лет назад, эта партия имеет в своем распоряжении самую хорошо «упакованную» предвыборную «боевую кассу», что позволяет ей публиковать дорогую рекламу и устанавливать на улицах городов и размещать в сетях агитацию, как всегда находящуюся на грани фола — но только на грани. Правовых рамок партия никогда не переступает.

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP, правоконсервативная): нет данных;

(Schweizerische Volkspartei, SVP, правоконсервативная): нет данных; Партия социал-демократов (Sozialdemokratische Partei, SP, левый фланг): 1,4 млн франков, такой же бюджет, как и в 2015 году;

(Sozialdemokratische Partei, SP, левый фланг): 1,4 млн франков, такой же бюджет, как и в 2015 году; Партия швейцарских либералов (Freisinnige Partei / FDP.Die Liberalen, правый центр): от 3 до 3,5 млн франков, примерно такой же предвыборный бюджет, что и в 2015 году;

(Freisinnige Partei / FDP.Die Liberalen, правый центр): от 3 до 3,5 млн франков, примерно такой же предвыборный бюджет, что и в 2015 году; Партия христианских демократов (Christlichdemokratische Volkspartei / CVP, правый центр): 2 млн франков, такой же бюджет, что и в 2015 году;

(Christlichdemokratische Volkspartei / CVP, правый центр): 2 млн франков, такой же бюджет, что и в 2015 году; Партия «Зелёных» (Grüne, левый фланг): 180 000 франков, больше, чем в 2015 году;

(Grüne, левый фланг): 180 000 франков, больше, чем в 2015 году; Партия «Зелёных Либералов» (Grünliberale / GLP, правый центр): 600 000 франков, больше, чем в 2015 году;

(Grünliberale / GLP, правый центр): 600 000 франков, больше, чем в 2015 году; Бюргерско-демократическая партия (Bürgerlich-Demokratische Partei / BDP, правый центр): от 600 000 до 700 000 франков, примерно столько же, что и в 2015 году;

В общем и целом мы получаем совокупную сумму в примерно 8 млн франков, которая, тем не менее, является только вершиной айсберга. Ведь речь идет только о федеральных центральных офисах партий, тогда как каждый кантон обладает своей хорошо развитой кантональной (региональной) партийной организацией со своими бюджетами, общая сумма которых достигает 17 млн франков.

Таков результат аналитического исследования, проведенного швейцарским общественным (негосударственным) франкоязычным телеканалом RTS. Разослав соответствующие запросы кантональным парторганизациями, телеканал получил ответы на 80% от общего числа таких запросов.

Какие суммы инвестируют сами кандидаты? Конец инфобокса

Личные расходы кандидатов в депутаты оценить сложнее всего, при том, что на них, безусловно, приходится львиная доля предвыборных расходов партий. Если оценить прошлые выборы 2015-го года, то в среднем каждый претендент на депутатский мандат потратил из своего собственного кармана по 7 500 франков (примерно 500 000 рублей или по 200 000 гривен). Таков результат исследования НИИ изучения общественного мнения Institut ForsВнешняя ссылка.

Уточним, что в Швейцарии одним из самых серьёзных источников средств на политические кампании выступают частные пожертвования граждан, и эти деньги часто напрямую идут в доход тех или иных кандидатов. Такая логика понятна: поддерживая конкретного кандидата, граждане надеются тем самым оказать на политику прицельное, «точечное» влияние. «Тот, кто жертвует деньги на политические цели, делает это не потому, что он хочет оживить дебаты и предвыборные дискуссии, но в надежде напрямую повлиять на сферу политики», — подчеркивает политолог из Университета Лозанны Георг Лутц (Georg LutzВнешняя ссылка).

Если учесть, что в 2019 году в Швейцарии было зарегистрировано рекордное, более 4 тыс., количество претендентов на депутатские кресла, до можно исходить из того, что совокупная сумма частных расходов на предвыборные цели может перешагнуть за отметку в 30 млн франков. И если тенденция, начавшаяся еще в 2003 году, продолжится, то по итогам актуальной предвыборной кампании мы, скорее всего, получим общую сумму таких расходов на уровне в 50 млн франков, что по швейцарским меркам более чем солидно.

Ausgaben für die nationalen Wahlen (2003 bis 2015) Grafik: Ausgaben für die nationalen Wahlen (2003 bis 2015)

Неужели в самом деле деньги играют важную роль в политике? Конец инфобокса

«В Швейцарии дорогостоящая предвыборная кампания вовсе не гарантирует партии успеха на выборах. Куда важнее наличие убедительного „послания“, зажигательной, актуальной идеи по темам и вопросам, действительно волнующим граждан на данный момент», — говорит политолог Георг Лутц. Что же касается «самовыдвиженцев», то им и в самом деле имеет смысл залезть поглубже в свой предвыборный карман, потому что лицо, часто мелькающее на улицах и в сетях, в самом деле может привлечь к себе внимание еще не определившихся избирателей.

«Кандидаты должны, если они хотят добиться успеха, презентовать себе публике, рассказать ей о себе, при этом собственно политическая программа кандидата оказывается, как правило, на втором плане», — указывает далее политолог из Лозанны. Главная цель — собрать себе в копилку разрозненные голоса отдельных избирателей, потому что без них у кандидата нет шансов занять в предвыборном списке одно из первых мест.

А без одного из первых мест в таком списке шансов на победу у кандидата практически нет. Но особенно высокая степень общественной «видимости» важна для кандидатов-новичков, впервые пытающихся совершить прыжок в Берн под купол Федерального дворца. Потому что только так у них есть шанс составить конкуренцию тем, кто давно сидит в парламенте и хорошо знаком СМИ.

Агитационная газета-листовка консервативной Швейцарской народной партии «Extrablatt» (дословно: «Специальный выпуск») бесплатно раскладывается по всем почтовым ящикам страны, что позволяет SVP, самой сильной партии страны, эффективно доносить до потенциальных избирателей свои идеи.

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

Как сами партии Швейцарии оценивают роль денег в предвыборной борьбе? Конец инфобокса

Стоящие близко к промышленным кругам крупные партии правого центра и правой части политического спектра получают, как правило, щедрую финансовую поддержку, а потому они склонны принижать роль денежного фактора в достижении политического успеха. «Понятно, что деньги — фактор важный, но не менее важен личный контакт (с избирателями)», — указывает, в частности глава отдела связей с общественностью Швейцарской народной партии Андреа Зоммер (Andrea Sommer).

К сожалению, деньги обладают значительным весом, так они позволяют некоторым партиям напрямую покупать себе общественное внимание, а это стоит недешево. Регула Чанц (Regula Tschanz), «Зелёные» / Grüne Конец цитаты

Нечто похожее можно услышать и из правого центра. «Самое важное во время предвыборной кампании — это установление персонального, близкого контакта с избирателями. Для этого особенных денег и не требуется, а вот без чего нельзя обойтись, так это без кандидатов и активистов, которые лично и как полагается, „без дураков впрягаются“ в предвыборную борьбу». Таково мнение Фанни Ногеро (Fanny Noghero), официальной представительницы партии швейцарских либералов (FDP.Die Liberalen).

Левые же партии и кандидаты постоянно подчеркивают «неравенство», которое возникает, де, в результате наличия непрозрачных предвыборных бюджетов. «К сожалению деньги обладают значительным весом, так они позволяют некоторым партиям напрямую покупать себе общественное внимание, а это стоит недешево», — говорит Регула Чанц (Regula Tschanz), представляющая левую партию «Зелёные» (Grüne).

«Без сомнения, возможность оклеить всю страну своими предвыборными плакатами или разослать бесплатно в каждый почтовый ящик свою агитационную газету играет заметную роль, особенно накануне парламентских выборов», — подчеркивает официальный представитель социалистов Гаэль Буржуа (Gaël Bourgeois).

Как в Швейцарии регулируется финансирование партий и политических кампаний? Конец инфобокса

Ответ на этот вопрос прост: никак! В настоящее время в Конфедерации нет федерального закона, которые определял бы базовые бюджетно-финансовые основы партийно-политической деятельности в стране.

Самое важное во время предвыборной кампании — это установление персонального, близкого контакта с избирателями. Для этого на самом деле особенных денег и не требуется. Фанни Ногеро (Fanny Noghero), партия либералов (FDP.Die Liberalen). Конец цитаты

В Совет Европы сейчас входят 47 странВнешняя ссылка, и Швейцария в настоящее время — единственная страна, в которой партии не обязаны раскрывать источники своего финансирования или пожертвований. За это ее постоянно критикуют, в частности по линии Группы государств по борьбе с коррупцией (Greco).

На кантональном уровне такие субъекты федерации Швейцарии, как Фрибур, Невшатель, Швиц, Тичино и Женева своей властью ввели региональные законодательные нормы в области формирования порядка финансирования политической деятельности.

В федеральном парламенте правоцентристское большинство регулярно проваливает все попытки отдельных фракций или парламентариев ввести такие же нормы на федеральном уровне. Поэтому в прошлом 2018 году левые партии, а также некоторые маргинальные партийные организации центра запустили народную законодательную инициативу, цель которой — качественно повысить степень прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний.

Кроме того, недавно ряд банков страны (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen) при участии пищевого концерна Nestlé, страхового холдинга AXA Winterthur и швейцарского национального авиаперевозчика Swiss приняли решение раскрывать суммы своих пожертвований партиям, кандидатам и политическим движениям.

Чем объяснить этот швейцарский «особый случай»? Конец инфобокса

Существующее сейчас в парламенте Швейцарии большинство убеждено, что полная прозрачность партийных финансов противоречит прямой демократии или несовместима с ней. В своем политическом изводе прямая демократия в Швейцарии принимает форму, в частности, официально «непрофессионального» («милиционного») парламента. В рамках такой системы депутаты только четыре раза в год приезжают в Берн на свои сессии, а в остальное время они трудятся по своей основной профессии.

«Милиционная система работает у нас исправно. Ее выживание зависит, однако, от активной жизненной позиции каждого гражданина, от готовности поддерживать, в том числе и финансово, те или иные партии, не опасаясь „молвы“ или „группового давления“, что особенно важно в условиях швейцарского деревенского менталитета». Примерно так объясняет сложившуюся ситуацию Фанни Ногеро (Fanny Noghero) из партии либералов (FDP.Die Liberalen).

Сейчас Фейсбук или Россия вполне могут не опасаясь гласности вмешиваться в политические процессы и предвыборную борьбу в Швейцарии, а это неприемлемо. Георг Лутц (Georg Lutz), политолог, Лозанна Конец цитаты

С точки зрения партии «народников» (SVP), каждый гражданин и каждая компания или фирма должен иметь возможность свободно и не находясь под давлением решать, какого политика или какую партию он хотел бы поддержать финансами и в каком объёме.

Любые предписания на предмет раскрытия сумм или источников финансирования нанесли бы удар по праву граждан на конфиденциальность приватной информации. А вот «демохристиане» (CVP) считают, что требовать полной открытости только от партий — это однобокая мера, потому что не меньшим влиянием обладают, например, НКО, профсоюзы и промышленные объединения.

Георг Лутц не считает такие аргументы убедительными. «Небольшие пожертвования и дальше должны производиться под защитой анонимности. Однако сейчас Фейсбук или Россия вполне ведь могут не опасаясь гласности вмешиваться в политические процессы и предвыборную борьбу в Швейцарии, а это неприемлемо».

С его точки зрения правые партии выступают против полной открытости в области финансирования из-за своей же «репутации»: в ситуации абсолютной транспарентности многие крупные меценаты и жертвователи могут отказаться от поддержки таких партий, не желая, чтобы их имена связывались в общественном сознании с политикой определённого сорта.

Каковы перспективы? Конец инфобокса

Вполне возможно, что в области финансирования партий в Швейцарии получится так же, как вышло с банковской тайной. В свое время правое большинство в парламенте тоже отчаянно сражалось за неё, однако переломить глобальные тенденции в плане усиления противодействия уклонению от налогов и отмыванию/легализации преступных средств они не смогли. Требование «прозрачности» тогда тоже, кстати, было основным.

В 2018 году левые швейцарские партии, а также некоторые маргинальные партийные организации центра запустили народную законодательную инициативуВнешняя ссылка, цель которой — качественно повысить степень прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний. Предлагается обязать партии раскрывать происхождение любых своих денежных поступлений от 10 тыс. франков и выше или источники финансирования политических кампаний в случае, если расходы на их проведение будут превышать лимит в 100 тыс. франков.

В начале мая 2019 года Парламентский комитет Совета кантонов (малой палаты парламенты) по делам государственного строительства (Staatspolitische Kommission) представил своё контрпредложение по этой инициативе. В нём предлагается поднять указанные выше предельные нормы финансирования соответственно до 25 и 250 тыс. франков. Партии правого центра Швейцарская народная партия (SVP) и партия Либералов (FDP.Die Liberalen) отвергают как инициативу, так и контрпредложение к ней.

«Я настроен оптимистично. Все эти инициативы являются правильным шагом в правильном направлении. Во многих кантонах народ напрямую высказался в пользу большей прозрачности в сфере финансирования политических партий. Однако такое требование это не есть нечто особенно швейцарское, его можно услышать и в других странах». Таково мнение Джанлуки Эспозито (Gianluca Esposito), генерального секретаря GRECO, высказанное недавно в интервью нашему порталу.



Свяжитесь с автором статьи в сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка

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