Предвыборная агитация накануне парламентских выборов 2015-го года в Швейцарии. Кто платил за эти баннеры и постеры? Узнать это невозможно. (Keystone / Walter Bieri)

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) вновь выразило своё сожаление в связи с недостаточной прозрачностью порядка финансирования политических партий и кампаний в Швейцарии. Тем не менее, генеральный секретарь этой структуры Джанлука Эспозито (Gianluca Esposito) по достоинству оценил усилия по исправлению ситуации, предпринимаемые сейчас в стране федеральными властями.

Швейцария находится в самом центре Европы, что не мешает ей во многом от этой Европы, точнее, от стран Европейского союза, отличаться, порой самым радикальным образом. Некоторые отличия можно только приветствовать (наличие в стране прямой демократии, которая в такой форме существует только в Швейцарии и больше нигде в старом свете, что не заставляет людей выходить с протестами на улицу), некоторые скорее вызывают сомнение.

«Группа государств по борьбе с коррупцией» Group of States Against Corruption, GRECO — международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные, институциональные или оперативные меры. ГРЕКО предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения коррупции. Состоит из 49 государств. Членство в ГРЕКО не ограничивается Европой, однако, в настоящее время единственным не европейским государством в составе группы являются США. Источник: Википедия Конец инфобокса

Особый случай

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO)Внешняя ссылка вновь выразило своё сожаление в связи с недостаточной прозрачностью порядка финансирования политических партий и кампаний в Швейцарии. Тем не менее, генеральный секретарь этой структуры Джанлука Эспозито (Gianluca Esposito) по достоинству оценил усилия по исправлению ситуации, предпринимаемые сейчас в стране федеральными властями.

Швейцария находится в самом центре Европы, что не мешает ей во многом от этой Европы, точнее, от стран Европейского союза, отличаться, порой самым радикальным образом. Некоторые отличия можно только приветствовать (наличие в стране прямой демократии, которая в такой форме существует только в Швейцарии и больше нигде в старом свете, что не заставляет людей выходить с протестами на улицу), некоторые скорее вызывают сомнение.

Одна из таких особенностей — почти полная непрозрачность финансовых потоков, направляемых на финансирование политических партий и кампаний. Исторически такой порядок вполне объясним: в деревенской стране, где люди живут в общинах и всё друг про друга знают, должна была быть создана норма, дающая гражданам право и возможность свободно поддерживать те или иные партии и движения, без необходимости «отчитываться» перед родными и близкими или опасаться общественного остракизма.

Однако в современной ситуации эта практика уже во многом кажется устарелой и анахроничной, чреватой, с другой стороны, серьезными злоупотреблениями (коррупция, отмывание). По крайней мере среди 47-ми государства, членов Совета Европы, Швейцария остаётся единственной страной, где партии имеют право не раскрывать источники своего финансирования. Джанлука Эспозито, исполнительный директор GRECO вновь призывает официальный Берн в интервью нашему порталу соответствующим образом изменить действующее законодательство Конфедерации, по достоинству оценивая усилия, предпринятые в последние месяцы в этой сфере властями страны.

SWI swissinfo.ch: Осенью этого года в Швейцарии вновь пройдут парламентские выборы, и опять, как и четыре года назад, в условиях полной финансовой непрозрачности. Партии, как и раньше, отказываются раскрывать источники своих финансов, а заставить их нельзя за отсутствием соответствующих законодательных норм. Ваше мнение? Как вы смотрите на такую ситуацию?

Джанлука Эспозито (Gianluca Esposito): Эта ситуация, безусловно, не в полной мере соответствует действующим в Совете Европы стандартам. Наша в связи с этим рекомендация в адрес Швейцарии очень проста: она должна как можно скорее сформулировать и принять законодательные пункты, которые могли бы обеспечить контроль и прозрачность в области финансирования политических партий и кампаний, вне зависимости от того, какие деньги пошли на это финансирование, общественные или нет.

Рекомендация Rec(2003)4Внешняя ссылка Комитета Министров Совета Европы в адрес государств-членов СЕ, содержит как раз все общие примерные правила противодействия коррупции, в том числе в части, касающейся финансирования политических партий и предвыборных кампаний.

SWI swissinfo.ch: Почему Швейцария столь медленно продвигается вперед в плане реализации этих норм?

Джанлука Эспозито: Этот вопрос нужно ставить скорее швейцарским властям. Мы ждем реформ от Швейцарии уже восемь лет. Тем более, что то, что мы рекомендуем Швейцарии, касается не только её. Наши рекомендации мы настоятельно, в случае необходимости, предлагаем реализовать любому из 47-ми членов Совета Европы.

SWI swissinfo.ch: Стоит ли ожидать санкций? Предусмотрены ли они?

Джанлука Эспозито: Группа GRECO не вводит никаких санкций, и я сам лично не рассматриваю санкции в качестве подходящего средства, способного дать позитивный результат. Реформы функционируют только тогда, когда они инициированы самой страной, когда они идут снизу, а в реформы, навязанные извне, я просто не верю.

Джанлука Эспозито (Gianluca Esposito), генеральный секретарь GRECO. (DR)

В самом крайнем случае, как это было недавно с Белоруссией, GRECO может опубликовать обращенное к общественности заявление с осуждением неисполнения действующих в данной сфере стандартов Совета Европы, которое, не будучи санкциями, все равно оказывает большое политическое, экономическое и репутационное воздействие.

В случае же Швейцарии о таком сценарии даже и речи идти не может. Напротив, есть все признаки, которые показывают, что общее развитие здесь идет в правильном направленииВнешняя ссылка. Я имею в виду разработанный Парламентским комитетом Совета кантонов по делам государственного строительства проект поправок в Федеральный закон «О политических правах» (Bundesgesetz über politische Rechte) и проект соответствующей конституционной статьи, которая сейчас является предметом народной законодательной инициативыВнешняя ссылка.

SWI swissinfo.ch: Наряду с этой инициативой мы имеем сейчас в Швейцарии пять кантонов, субъектов федерации, которые на своем уровне и своей властью ввели соответствующие нормы. Значит ли это, что настроение в обществе поменялось кардинально?

Джанлука Эспозито: Я настроен оптимистично. Все эти инициативы являются правильным шагом в правильном направлении. Во многих кантонах народ напрямую высказался в пользу большей прозрачности в сфере финансирования политических партий. Однако такое требование это не есть нечто особенно швейцарское, его можно услышать и в других странах.

Граждане всех государств, членов ЕС, хотят знать как можно более подробно, как финансируются политические партии, сколько средств и из каких источников уходит на цели их агитации. С моей точки зрения это нормально. Поэтому я надеюсь, что и Швейцария окажется в ближайшем будущем в состоянии реализовать-таки европейские нормы в этой области.

SWI swissinfo.ch: Значит ли это, что вы немного сбавите давление на Швейцарию?

Джанлука Эспозито: Группа GRECO в прошлом году уже составила доклад с оценкой ситуации в Швейцарии. Пока еще этот документ не стал достоянием гласности, так как Берн еще не дал добро на его публикацию, поэтому сейчас я не имею права вдаваться в детали. Но могу сказать, что Швейцарию уже исключили из числа стран, находящихся в списке государств, в отношении которых запущена процедура, которая обычно запускается против стран, не соответствующих нормам Совета Европы. Разумеется, мы продолжаем внимательно следить за развитием дел в вашей стране, ожидая, что к июню 2020 года швейцарские власти реализуют очередной пакет поправок и улучшений.

SWI swissinfo.ch: Насколько недостаточная степень прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний наносит репутационный ущерб стране, которая любит представлять себя идеальной моделью демократии?

Джанлука Эспозито: Швейцария и в самом деле имеет давние традиции как представительской, парламентской, так и прямой демократии. Однако как раз в такой стране, как Швейцария, прозрачность в области финансирования политической сферы должны быть и является центральной темой, с учетом того, что отсутствие такой прозрачности ставит политические партии, предвыборные кампании и референдумы в почти полную зависимость от частных финансовых средств.

Народ скажет последнее слово Федеральное законодательство Швейцарии в настоящее время не содержит каких-либо положений, регулирующих порядок осуществления финансирования политических партий и кампаний. На кантональном уровне такие субъекты федерации, как Фрибур, Невшатель, Швиц, Тичино и Женева своей властью ввели региональные законодательные нормы в области формирования порядка финансирования политической деятельности. В федеральном парламенте правоцентристское большинство регулярно проваливает все попытки отдельных фракций или парламентариев ввести на федеральном уровне такие же нормы. Поэтому в прошлом 2018 году левые партии, а также некоторые маргинальные партийные организации центра запустили народную законодательную инициативуВнешняя ссылка, цель которой — качественно повысить степень прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний. Предлагается обязать партии раскрывать происхождение любых своих денежных поступлений от 10 тыс. франков или источники финансирования политических кампаний в случае, если расходы на их проведение будут превышать 100 тыс. франков. В начале мая 2019 года Парламентский комитет Совета кантонов (малой палаты парламенты) по делам государственного строительства (Staatspolitische Kommission) представил своё контрпредложение по этой инициативе. В нём предлагается поднять указанные выше предельные нормы финансирования соответственно до 25 и 250 тыс. франков. Партии правого центра Швейцарская народная партия (SVP) и партия Либералов (FDP.Die Liberalen) отвергают как инициативу, так и контрпредложение к ней. Конец инфобокса

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