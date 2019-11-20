Швейцарский федеральный президент в 2019 году Ули Маурер отправится на Восток и посетит Россию и Казахстан (KEYSTONE/WALTER BIERI).

(Keystone)

В четверг 21-го ноября 2019 года швейцарский федеральный президент в 2019 году (президенты в Швейцарии меняются каждый год) Ули Маурер отправится на Восток и посетит Россию и Казахстан. В Москве швейцарский гость встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым.

Запланировано обсуждение вопросов, связанных с актуальными «горячими точками» на политической карте мира, в том числе с востоком Украины, Сирией и Южным Кавказом. Речь пойдет также о миротворческих усилиях Швейцарии. Напомним, что начиная с 2009 года Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России. Не исключено, что швейцарский президент обсудит в Москве перспективы развития экономических отношений двух стран. Подробнее по теме в материале ниже.

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Из России президент Швейцарии отправится далее в Казахстан, где в пятницу 22 ноября 2019 года проведет консультации с Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан и верховным главнокомандующим ее Вооружёнными силами с марта 2019 года. Темой станут, прежде всего, экономические отношения Швейцарии с Казахстаном и странами региона на фоне продвигаемого Китаем экономического проекта «Новый шелковый путь». О швейцарском экономическом присутствии в Казахстане подробнее в материале по теме ниже.

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Как в Швейцарии оценивают визит Ули Маурера в Россию и Казахстан? В последние месяцы и недели в Швейцарии были слышны критические голоса в адрес «расписания зарубежный вояжей» швейцарского президента. Указывалось, что он предпочитает общаться с «деспотами востока», игнорируя страны, с которыми Швейцария делит общий набор демократических и либеральных ценностей, лежащих в основе швейцарских государственности и образа жизни. В материале ниже: критика в адрес Ули Маурера в связи с его визитом в Китай.

Как оценивают в Конфедерации, в частности, визит Ули Маурера в Москву? Ниже мнение швейцарского радио SRF и его корреспондента в Москве Давида Науэра (David Nauer, ссылка на оригинал на немецком языкеВнешняя ссылка).

SRF News: Насколько важен российский рынок для Швейцарии?

Давид Науэр (David Nauer): Важен, но средне. В год Швейцария экспортирует в Россию товаров на сумму в примерно 2,5 млрд франков. Среди них прежде всего медикаменты, а также продукция машиностроительной отрасли и часы. По сравнению с другими странами рынок России для Швейцарии сравнительно мал. Например, в Германию Швейцария поставляет ежегодно товаров на сумму в 50 млрд франков.

SRF News: Какое значение имеет Швейцария для президента России Владимира Путина?

Давид Науэр (David Nauer): В Кремле высоко ценят нейтралитет Швейцарии, она не является членом ни ЕС, ни НАТО. В российских дипломатических кругах дают понять, что представители МИД России всегда охотно проводят консультации со своими швейцарскими коллегами, мол, они-то всегда прямо скажут все, что думают, в отличии от дипломатов из стран Евросоюза.

Позитивно оценивают в Москве и прагматический подход Швейцарии к России. В Москве высоко ценят отсутствие у Швейцарии склонности громко и прилюдно поучать Россию в области прав человека. И если уж Швейцария ставит связанные с правами человека вопросы, то в конфиденциальном порядке и за закрытыми дверями. И разумеется такой подход в Москве оценивается по достоинству.

+ Читайте, как Швейцария побоялась официально опрашивать россиян о прямой демократии. Почему побоялась? Подробности по этой ссылке.

SRF News: Швейцария представляет интересы Российской Федерации в Грузии и наоборот. Как Москва воспринимает и оценивает посреднические услуги Берна?

Давид Науэр (David Nauer): Позитивно. Россия согласилась несколько лет назад признать Швейцарию в качестве посредника именно потому, что она рассматривала и продолжает рассматривать нашу страну в качестве «честного маклера», которая способна даже в сложных условиях Южного Кавказа хорошо делать свою работу. И это как раз и есть признак того, что Кремль доверяет официальной Швейцарии.

SRF News: Федеральный президент Маурер подчеркивает, что Россию необходимо снова активнее привлекать к международным делам. Нетрудно догадаться, что такие слова в Москве слышат особенно охотно, не так ли?

Давид Науэр (David Nauer): В самом деле, такого рода высказывания весьма радуют Кремль. Все последние годы Путин стремится приложить максимум усилий с тем, чтобы снова обеспечить Москве как можно более значимую роль на международной арене. И если Маурер повторит теперь эти же слова в Москве, то там он точно сумеет в значительной степени расширить круг своих «друзей». Наверняка его визит будет весьма подробно освещаться во всех основных вечерних новостных программах в качестве доказательства того, что Россия продолжает в рамках международных отношений играть роль высоко ценимого партнёра.

Напоминаем, что данный материал носит информационный характер, он не является формой скрытого продвижения мнения журналистов SWI Swissinfo, высказанные и процитированные выше оценочные мнения и суждения могут совпадать, а могут и не совпадать с мнением редакции SWI. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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