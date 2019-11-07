Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 7:00

Протестантская церковь Швейцарии считается более прогрессивной, чем католическая, в том числе в таком вопросе, как однополые браки.

(Keystone/Ralf Hirschberger)

Протестантские церкви Швейцарии выступили в поддержку предложения создать правовую основу для однополых браков.

Во вторник, 5 ноября, подавляющее большинство делегатов общенационального собрания Швейцарской федерации протестантских церквейВнешняя ссылка (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund - SEK) одобрилоВнешняя ссылка соответствующую рекомендацию руководства протестантской церкви.

Тем не менее, разрешать в своей церковной общине однополый брак или нет – этот вопрос делегаты решили, в соответствии с церковным законодательством, оставить на усмотрение пасторов.

Этот шаг стал следствием дебатов, касающихся позиции протестантских церквей по этому вопросу, хотя со стороны более консервативных групп имело место существенное противодействие.

«Собрание делегатов подчеркнуло, что в протестантской церкви по-прежнему возможны разные представления о браке», - говорится в заявлении Федерации протестантских церквей.

Протестантские церкви имеют федеративную структуру и являются одной из ведущих и самых распространенных церквей в Швейцарии.

Другая основная религиозная конфессия в Швейцарии, Римско-католическая церковь, до сих пор отказывалась занять четкую позицию по вопросу однополых браков.

В парламенте предпринимаются шаги по созданию правовой основы для однополых браков. Национальный совет, большая палата парламента, должна обсудить законопроект в следующем году.

Большинство политических партий высказались за, за исключением право-консервативной Швейцарской народной партии (SVP). Отметим, что законопроект не включает вопрос о репродуктивной медицине или об усыновлении детей гомосексуальной парой.







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