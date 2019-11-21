Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 7:00

Спорные поселения строятся на землях, оккупированных Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. В настоящее время израильские поселения существуют на палестинской территории Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и на сирийской территории Голанских высот.

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Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что продолжает считать израильские поселения на оккупированных Израилем палестинских территориях незаконными и препятствующими достижению мира на Ближнем Востоке.

«Данные поселения являются незаконными в соответствии с международным правом, в частности с Четвертой Женевской конвенцией. Они также представляют собой серьезное препятствие на пути к миру и реализации решения о создании двух государств», — заявилиВнешняя ссылка на этой неделе в министерстве (EDA).

В заявлении напоминается о том, что Швейцария регулярно призывает израильские власти прекратить всю деятельность по строительству поселений в соответствии со своими обязательствами в качестве страны-оккупанта. «Швейцария также подтверждает свою приверженность принятому решению о создании двух государств (израильского и палестинского) в пределах границ 1967 года. Это единственное решение, которое может привести к справедливому и прочному миру между израильтянами и палестинцами».

Сложившиеся реалии?

Заявление Швейцарии было сделано после того, как США объявили о том, что больше не считают израильские поселения на оккупированном Западном берегу «по сути своей противоречащими международному праву». Такое заявление, по словам М. Помпео, было сделано «в плане признания сложившихся реалий. Выяснить на основе международного права, кто прав, и кто виноват в этом конфликте, уже нельзя».

В тот же день в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердили, что строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях противоречат положениям международного права. «Заявление Вашингтона ничуть не изменило позицию МККК по этому вопросу», — заявил официальный представитель Международного Комитета Красного Креста.

Подавляющее большинство международного сообщества рассматривает данные поселения незаконными на основании, в частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время (известной также как Четвертая женевская конвенцияВнешняя ссылка), которая запрещает стране-оккупанту перемещать части своего гражданского населения на оккупированную территорию.

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