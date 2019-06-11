Демонстранты на улицах Лозанны требуют 2-го февраля 2019 года более эффективной политики в области защиты климата. Левые и зеленые силы Швейцарии смогли мобилизовать в свою пользу тех, кто никогда не интересовался политикой, а именно, школьников. (© Keystone/Laurent Gillieron)

Как бежит время: казалось бы, еще совсем недавно в стране уже проходили парламентские выборы и тогда, в 2015 году, структура нового (нынешнего) парламента охарактеризовалась значительным сдвигом вправо. Но вот прошло четыре года и исходные условия поменялись в стране радикально: удачно мобилизовав экологической проблематикой школьников и студентов, то есть слои общества, ранее совершенно политикой не интересовавшиеся, левые и зелёные силы на этот раз вполне способны заставить политический маятник качнуться в обратную сторону.

Если верить последним данным «красно-зелёные» в Швейцарии способны нарастить свою электоральную поддержку на целых 3,3%. И в этом, кстати, отражается тот факт, что Швейцария и Европейский союз с политической точки зрения живут на совершенно разных планетах.

В самом деле, по итогам европейских парламентских выборов в конце мая 2019 года победителями, наряду с «Зелёными» и либералами, оказались и правоконсервативные, евроскептические силы. В Швейцарии же в октябре 2019 года может состояться заметный сдвиг влево, с учётом того, что швейцарские евроконсерваторы в лице Швейцарской народной партии уже достигли максимума возможного на уровне чуть ниже 30% и расти дальше им некуда, тогда как у лево-зелёного лагеря «люфт вверх» наблюдается довольно-таки значительный.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

И в самом деле: если проанализировать политические тренды начиная с 2003 года, то можно увидеть что в Швейцарии с того момента наблюдается медленный, но верный рост влияния социалистических и «зелёных» (экологических) сил. И как показывает опросВнешняя ссылка, проведенный по заказу швейцарской телерадиокомпании SRG, автономным подразделением которой является Швейцарское международное радио SWI swissinfo, в 2019 году эта тенденция может привести к росту электоральной поддержки совокупного лагеря «Зелёных» и социалистов на 3,3%.

И если такого рода тренд продолжится вплоть до осени, то не исключено, что правоцентристский блок в большой палате федерального парламента, Национальном совете (Nationalrat) окажется перед лицом перспективы утратить свои доминирующие позиции.

Преодолеют ли «Зелёные» планку в 10% голосов?

И такая перспектива вполне может стать реальностью, с учетом того, что умело раскрученный «хайп» вокруг защиты климата стал для левых и зеленых сил практически неисчерпаемым источником энергии и избирательной поддержки. На фоне ситуации накануне предыдущих выборов в 2015 году в этом сегменте швейцарского политического спектра сейчас наблюдаются самые значительные темпы роста.

Так что не исключено, что «Зелёные» и в самом деле могут попытаться пробить «потолок» в 10% голосов избирателей, невозможной эта цель уже не выглядит. Умеренная «партия Зелёных либералов» (Grünliberalen) могут рассчитывать, по данным опроса, на прирост своей поддержки в 1,8%. С этим результатом коррелируют и данные предыдущего опроса в феврале (см. ниже), в ходе которого также был выявлен тренд на увеличение склонности избирателей поддерживать левые и экологические программы.

Ясно и другое: в Швейцарии выигрыш «Зелёных» всегда происходил за счет социалистов, а вот теперь ничего подобного может и не случиться, с учетом того, что, судя по данным опроса, социал-демократы могут рассчитывать на дополнительные 0,3% поддержки. И это при том, что предыдущий опрос предсказывал им заметный минус.

Спад поддержки сильнейшей партии

Что касается правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP), то она так и останется сильнейшей партией страны. При этом ей не только не удастся добиться своей заветной 30-процентной цели, но ей еще и приходится опасаться сейчас спада на 2,9% до, в общей сложности, только 26,5% голосов избирателей.

Нечто подобное следует ожидать и в отношении второй победительницы предыдущих выборов, партии швейцарских Либералов (Freisinnig-Demokratische Partei / FDP.Die Liberalen), которая может утратить 0,2% голосов. Поставленная перед собой либералами цель, а именно, опередить социалистов, может оказаться недостижимой мечтой. Не исключено, что такого рода спад может быть связан с очень неудачно запущенными партией внутренними дебатами на предмет того, не пора ли и либералам тоже покрасить обложку своей партийной программы в зелёный цвет.

Положение демохристиан (Christdemokratische Volkspartei / CVP) также радужным не назвать: они рискуют потерять 1% голосов, из-за чего их преимущество перед «Зелёными» продолжит сжиматься и таять.

Comparaison

А каковы настроения зарубежных швейцарцев? Они, как видно, склонны в еще большей степени поддерживать экологические программы и соответствующих кандидатов. Среди них рост популярности партии «Зелёных» может составить 6%, а партии «Зелёных либералов» 4%, при этом либералы получат от «Пятой Швейцарии» в лучшем случае 1 дополнительный процент голосов. Что касается «народников» (SVP) и «демохристиан», то их поддержка за рубежом выражена значительно слабее поддержки среди соотечественников дома.

Здравоохранение, ЕС и климат

Если верить результатам опроса, то основным источником забот и тревог господина и госпожи Швайцер, остается постоянный и неостановимый рост расходов на здравоохранение. Впрочем, по сравнению с предыдущим опросом эта тема в их глазах несколько утратила свою актуальность: сейчас жалуются на здравоохранение 42% респондентов, то в феврале таких набиралось 47%.

С точки зрения 38% опрошенных на первом месте в списке их забот и приоритетов находятся отношения с Европейским союзом, что на 9% меньше, чем в феврале 2019 года. А вот вопрос охраны окружающей среды сохраняет стабильную актуальность: в ситуации отсутствия каких-то экстремальных климатических и погодных явления тема защиты климата остаётся важнейшей общественно-политической темой для 38% респондентов, опрошенных НИИ Sotomo Institut.

Внешний контент

А вот тема миграции, которая накануне прошлых выборов была главным раздражителем и драйвером общественных дебатов, сегодня уже совершенно ушла на задний план. Её на первое место в списке важнейших проблем ставят только 25% респондентов. Тем самым «миграционный кризис» и инициатива «против массовой иммиграции» оказались вытесненными экологическими вопросами, а ведь для правой SVP в 2015 году именно эти вопросы и были теми самыми коньками, позволившими партии обогнать своих политических конкурентов. В 2019 году схожих тем и проблемных сфер у них нет.

Приоритеты «Пятой Швейцарии»

С точки зрения швейцарских граждан, проживающих за рубежом на ПМЖ, на первом месте среди основных тревог и забот находятся отношения с ЕС, что понятно, поскольку подавляющая часть «швейцарского мира» проживает в странах Европы, во Франции, прежде всего, и в Германии. Рост страховых тарифов ОМС для них, с другой стороны, значения не имеет, поскольку, проживая за границей, они не обязаны заключать договора обязательного медстрахования со швейцарскими медицинскими кассами и страховыми фондами. А вот темы климата и открытости Швейцарии по отношению к внешнему миру интересуют их весьма сильно.



Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр). Конец инфобокса

Опрос общественного мнения Второй опрос общественного мнения накануне общенациональных парламентских выборов октября 2019 года был проведен по заказу швейцарского национального общественного (негосударственного) медийного холдинга SRG социометрическим институтом изучения общественного мнения sotomo с 17 по 27 мая в формате онлайн с участием 10 388 пользователей с правом голоса, среди них и 390 граждан Швейцарии, проживающих на ПМЖ за рубежом. Статистическая погрешность находится в диапазоне +/- 1,5%. Поскольку данный опрос проходил в открытом формате Opt-in, то есть участие в нем в инициативном порядке мог принимать любой гражданин страны, то его результаты не могут в строгом смысле считаться репрезентативными хотя бы уже потому, что женщины в сети склонны в политическом смысле вести себя менее активно, чем мужчины. В сентябре 2019 года институт sotomo проведет еще один, последний опрос общественного мнения накануне выборов. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.,

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